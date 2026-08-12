„Ich dachte, es würde mir helfen“: Ihr Bericht über Alkohol und emotionale Überempfindlichkeit löst Reaktionen aus

Es heißt oft, Alkohol senke Hemmungen und befreie selbst die Schüchternsten. Wir trinken ein paar Gläser, um mit anderen in Kontakt zu treten, Distanzen leichter zu überbrücken und Beziehungen aufzubauen, ohne nach den richtigen Worten suchen zu müssen. Alkohol wird ständig als „geselliges“ Getränk angepriesen und vermittelt uns die Illusion, auf Partys kontaktfreudiger zu werden, während er uns in Wirklichkeit innerlich verändert. Er mag uns anderen näherbringen, aber vor allem entfernt er uns von uns selbst. Das ist die Beobachtung von Tatjana auf dem Account @tatjanova_.

Alkohol und Überempfindlichkeit vertragen sich nicht gut.

Abends, bei Abschiedspartys, Feierabenddrinks oder Geburtstagsessen, füllt sich das Glas mit Alkohol und konkurriert mit dem heiligen Quellwasser. Dieses Getränk, dessen Alkoholgehalt in Maßen gemessen wird, soll angeblich Spannungen lösen und hartnäckige Schüchternheit überdecken. Unter seinem Einfluss gehen von Natur aus schüchterne Menschen ohne Zögern auf Fremde zu und halten endlose Monologe, wo sie sonst schweigen würden.

Ob als Mittel zur Kontaktaufnahme oder gar als Trostpflaster für Introvertierte – Alkohol löst alle Hemmungen. Oft greifen wir zu einem oder zwei Gläsern in der Hoffnung, lockerer zu werden und unsere Komfortzone zu verlassen. Und am Ende des Abends gehen wir mit einer ellenlangen Kontaktliste nach Hause, an die wir uns am nächsten Tag nicht mehr erinnern können. Alkohol scheint eine Art „Klebstoff“ zwischen Menschen zu sein.

Das dachte auch Tatjana vom Account @tatjanova_, bevor sie den Betrug durchschaute. In einem aufschlussreichen Beitrag, der viel Anklang fand, beschreibt sie die schädlichen Auswirkungen von Alkohol auf sensible Persönlichkeiten, insbesondere Frauen. Alkohol mag zwar den Eindruck erwecken, man sei ungehemmt und wirke extrovertierter, doch in Wirklichkeit ist er nur ein Placebo. Schlimmer noch: Er ist Gift für die persönliche Entwicklung. „Wenn man sensibel ist, hilft Alkohol nicht; er entfremdet einen langsam von sich selbst“, erklärt die Content-Creatorin, die Coaching zur Bewältigung von Sensibilität anbietet.

Die Nebenwirkungen von Alkohol bei empfindlichen Personen

Wir alle kennen die körperlichen Nachwirkungen von Alkohol: Übelkeit beim Aufwachen, Benommenheit, ausstrahlende Migräne, das Gefühl, in Zeitlupe festzustecken. Wir bedauern, die Bedeutung des Wortes „Mäßigung“ vergessen zu haben. In der Regel kommt man nach einer durchzechten Nacht nicht unbeschadet davon.

Während die biologischen Auswirkungen von Alkohol gut dokumentiert sind und sich mitunter durch Aspirin lindern lassen, sind seine Auswirkungen auf die Psyche weitgehend unerforscht. Anhänger der sogenannten „spirituellen“ Medizin, die sich mit dem Göttlichen auseinandersetzen, sprechen sogar von Alkohol als einem „subtilen Lösungsmittel“. Tatjana wiederum schildert anhand ihrer eigenen Erfahrungen all das, was Alkohol in uns ertränkt.

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„Es verstärkt genau das, was man eigentlich beruhigen will.“

Im Rausch des Augenblicks lassen wir uns mitreißen, stellen keine Fragen mehr und unsere innere Stimme scheint verstummt zu sein. Wir kümmern uns nur noch um die Musik, die gerade läuft. Wir sind voller Freude und Euphorie. Doch wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt, brechen die Gefühle umso stärker wieder hervor. „Angst, Leere, Traurigkeit, Grübeleien: Alles kommt mit voller Wucht zurück“, bemerkt der Content-Creator.

„Er verleitet einen dazu, Intensität mit Authentizität zu verwechseln.“

Nach ein paar Drinks fühlen wir uns lebendiger, weniger ängstlich und vor allem weniger anfällig für die Urteile anderer. Wir ertappen uns dabei, wie wir unserer Kollegin sagen, sie habe Mundgeruch, oder mit unserer Jugendliebe flirten. Wir kennen buchstäblich keine sozialen Hemmungen mehr. Manche glauben, Alkohol enthülle das wahre Gesicht derer, die ihn trinken. Doch er spiegelt nicht unsere Persönlichkeit wider, sondern ist lediglich der Ausdruck unserer Schattenseiten.

„Es zehrt enorm an Ihren Kräften.“

Hochsensible Menschen erleben alles in maximaler Intensität und nehmen Emotionen auf, die der Körper allein nicht verarbeiten kann. Und letztendlich ist Alkohol der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. „Alkohol überlastet den Körper zusätzlich und hinterlässt oft ein Gefühl der inneren Schwere“, fügt die Content-Erstellerin hinzu, die aus eigener Erfahrung spricht.

„Es hindert dich daran, zu lernen, dich selbst wirklich zu regulieren.“

Indem wir in strategischen Momenten Alkohol trinken, um uns leichter durch Menschenmengen zu bewegen oder ungehindert zu unterhalten, fliehen wir vor der Realität und betäuben unser Unbehagen, anstatt es gelassen anzunehmen. Anstatt uns mit diesem Gefühl, dieser Einsamkeit oder diesem Unbehagen vertraut zu machen, verdrängen wir es durch Alkohol.

„Es entfernt dich von deiner Intuition.“

Alkohol senkt zwar die Hemmschwelle, beeinträchtigt aber auch andere Aspekte unserer Persönlichkeit und unseres Seins. Er kann nicht nur zu einem echten psychischen Zusammenbruch beitragen, sondern versetzt uns auch in einen Zustand der Lethargie. Es ist, als wären wir körperlich anwesend, aber geistig abwesend. Unser Kopf ist leer, und unser Urteilsvermögen schwindet mit jedem Glas. „Die Grenzen verschwimmen, und damit auch die Bedürfnisse“, erklärt der Content-Ersteller.

Anders ausgedrückt: Alkohol mag zwar kurzfristig Selbstvertrauen verleihen, verändert aber gleichzeitig die Persönlichkeit und raubt uns wie ein heimtückisches Gift die Energie. Eine Studie aus dem Jahr 2017 bestätigt Tatjanas Darstellung und belegt sowohl die stark nachgiebige Wirkung des Alkohols als auch seine negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.