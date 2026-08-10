Sie spielt Basketball auf hohen Absätzen und beeindruckt die Männer.

Obwohl ihr Outfit so gar nicht zu dem nummerierten Leibchen und den weiten Shorts passte, die normalerweise die Standarduniform im Damenbasketball darstellen, gelang ihr eine bemerkenswerte Leistung gegen männliche Gegner, die das Spiel unbedingt dominieren wollten. Auf diesem urbanen Basketballplatz, in Unterzahl, zeigte sie eine Reihe technischer Fähigkeiten und dribbelte sich zum Korb durch – und das alles in eleganten Schuhen. Eine Demonstration von Talent und Stil, die niemanden unberührt ließ.

In High Heels und Jumpsuit Körbe werfen: undenkbar!

Basketballturniere werden üblicherweise in offizieller Spielkleidung ausgetragen, bestehend aus einem ärmellosen Trikot, Shorts, die ausreichend Bewegungsfreiheit bieten, und Turnschuhen, die die explosive Kraft des Spielers beim Sprung über den Korb unterstützen. In diesem Mannschaftssport müssen Profispielerinnen ein gutes Gleichgewicht haben. Man kann sie sich kaum in einem glamourösen Outfit oder auf Schuhen vorstellen, die an schwindelerregende Stilettos erinnern. Doch die Content-Creatorin @demiara_wavey hat genau das geschafft: Sie vollbrachte das Unmögliche und behielt den Ball stets unter Kontrolle, obwohl ihr Outfit kaum für Antritte und Sprünge geeignet war.

In einem Satin-Jumpsuit, der eher zu einem festlichen Abendessen als zu Freiwürfen passte, schwebte sie wenige Zentimeter über dem Asphalt, auf Sandalen, die ein gutes Gleichgewicht erforderten. Offensichtlich für ein schickes Essen mit weißer Tischdecke oder einen eleganten Abend gekleidet, konnte sie der Versuchung eines Rebounds nicht widerstehen. Bevor sie ihr Ziel erreichte, spielte sie noch ein paar Pässe auf einem Straßencourt, der zwischen Wiesen und Seen angelegt war.

Ein ausschließlich Männern vorbehaltener Freizeitbereich war der Ort ihrer Ankunft. Wider Erwarten kehrte sie nicht um: Sie überquerte die verhängnisvolle Spiellinie, ohne auch nur die Schuhe auszuziehen. Sie ließ den Herren keine Ruhe und brachte sie ins Schwitzen. Während ein Durchschnittsmensch längst mit einer Knöchelverstauchung am Boden gelegen hätte, blieb diese übermenschliche Athletin unbeeindruckt. Sie wirkte fast mühelos.

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Sportliche Fähigkeiten, die in verschiedenen Outfits zur Schau gestellt werden

Diese erfahrene Spielerin, die jahrelang trainiert hat, übt regelmäßig außerhalb von Sporthallen auf öffentlichen Freiluftplätzen. Das erklärt ihr makelloses Können und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Männern, die in diesem Freundschaftsspiel etwas von ihrem Ego einbüßten. Außerdem ist die junge Frau keine Unbekannte. Das Spielen in unkonventionellen Outfits, die von der traditionellen Ausrüstung abweichen, ist Teil ihrer künstlerischen Vision. Es ist der rote Faden ihrer Online-Inhalte, ihr Markenzeichen.

Obwohl sie manchmal in eher dem Dresscode entsprechenden Outfits Basketball spielt, experimentiert sie gern mit verschiedenen Looks und wechselt von weiten Jogginghosen zu Miniröcken oder von bequemen Sneakers zu den ikonischen zinnoberroten Sohlen. In einem Video testet sie sogar ihre Fähigkeiten in einem geschlitzten Brautkleid und makellosen weißen Stilettos. Dieser Stil ist alles andere als oberflächlich. Er ist weder ein Vorwand, um Aufmerksamkeit zu erregen, noch ein Klickköder. Er zeigt einfach eine Frau, die alles gleichzeitig sein kann: sportlich , stilvoll und selbstbewusst. Jedenfalls passen Etiketten nicht zu ihrem Modegeschmack.

Mehr als ein Freundschaftsspiel: eine Möglichkeit, den öffentlichen Raum zu besetzen

Neben der erfolgreichen Bewältigung einer technischen und modischen Herausforderung – dem Tragen von High Heels statt Schuhen mit verstärkten Sohlen – setzt sich @demiara_wavey auch für all jene Frauen ein, die sich in der Öffentlichkeit klein machen müssen und in der Masse untergehen, anstatt ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Schon als Kinder sind Mädchen oft nur Zuschauerinnen spontaner Fußball- oder Ballspiele, gefangen in einer kleinen, engen Ecke des Spielplatzes.

Eine beunruhigende Angewohnheit, die bis ins Erwachsenenalter anhält, wenn Frauen entweder unter sich bleiben oder davon träumen, unter Harry Potters Tarnumhang zu verschwinden. Jede städtische Einrichtung, die logischerweise allen zugänglich ist, wird von Männern belagert. Ob Basketballplätze im Freien, Skateparks oder Street-Workout- Bereiche – Frauen fühlen sich nicht willkommen. Doch am Eingang prangen keine durchgestrichenen Symbole, die auf Frauenrechte hinweisen. Es ist ein unbewusstes Tabu. Diese Athletin, die durch das Klacken ihrer Absätze ebenso viel Aufmerksamkeit erregt wie durch das Aufprallen des orangefarbenen Balls, fragt nicht um Erlaubnis, ihren Platz einzunehmen. Sie folgt ihren Wünschen ohne zu hinterfragen und setzt mit jedem Auftritt ein Statement.

Letztendlich präsentiert @demiara_wavey beim Fußballspielen nicht einfach nur ihre besten Kleidungsstücke. Auch wenn manche sagen, dass „Sport keine Modenschau ist“, gelingt es dieser Basketball-Expertin, Weiblichkeit und Schlagkraft zu vereinen.