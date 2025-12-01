„Kündigen“: Dieser schockierende Trend unter der Generation Z erschüttert die Arbeitswelt.

Ein neuer Trend sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen: das sogenannte „Quittoking“. Anstatt diskret und traditionell zu kündigen, filmen einige Angehörige der Generation Z ihren Rücktritt und teilen das Video online. Diese Praxis ruft in der Berufswelt gleichermaßen Neugierde wie Kontroversen hervor.

Was bedeutet Aufgeben?

„Quitting“ ist, wie der Name schon sagt, eine Wortschöpfung aus „quit“ (kündigen) und „TikTok“. Dabei filmt man sich selbst beim Verlassen des Arbeitsplatzes und teilt den Moment live in den sozialen Medien, manchmal mit humorvoller oder kreativer Inszenierung. Dieses Phänomen ist Teil eines breiteren Trends der Generation Z, ihre Authentizität zu betonen und mit neuen Ausdrucksformen ihrer Beziehung zur Arbeit zu experimentieren.

Die jungen Menschen, um die es hier geht (Jahrgänge 1997 bis 2012), sehen ihre Karriere nicht unbedingt als geradlinigen oder unantastbaren Weg. Für sie ist ein Job ein Ort, an dem sie sich respektiert, wertgeschätzt und erfüllt fühlen sollten. Wenn eine Stelle diese Kriterien nicht mehr erfüllt, wird die Kündigung nicht zur Flucht, sondern zum Akt der Selbstbestätigung. Indem sie ihre Kündigung filmen, verwandeln sie einen potenziell stressigen Moment in eine bewusste, fast künstlerische Geste und teilen diese mit einer Gemeinschaft, die diese Entscheidung versteht und unterstützt.

Warum tritt dieser Trend gerade jetzt auf?

„Kündigen“ ist keine Modeerscheinung, sondern Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels in der Arbeitswelt der Generation Z. Diese Generation legt Wert auf Flexibilität, eine ausgewogene Work-Life-Balance und Anerkennung für ihre Leistungen. Anstatt ein Arbeitsumfeld zu ertragen, das ihren Werten nicht entspricht, entscheiden sie sich für den Ausstieg – und sorgen dabei mitunter für Aufsehen.

Es ist außerdem wichtig zu verstehen, dass die jungen Berufstätigen von heute in einer Welt aufgewachsen sind, in der Teilen, Sichtbarkeit und Authentizität unerlässlich sind. TikTok, Instagram und andere Social-Media-Plattformen haben eine Kultur geprägt, in der persönliche Erlebnisse zu öffentlichen Inhalten werden können. In diesem Kontext wird das Filmen der eigenen Kündigung zu einer Möglichkeit, die eigene Geschichte zu erzählen, einen Meilenstein im Berufsleben zu markieren und die neu gewonnene Freiheit zu feiern.

Letztendlich ist Kündigen Teil einer breiteren Bewegung, die das Wohlbefinden am Arbeitsplatz in den Vordergrund stellt. Die Generation Z weigert sich, ihre psychische Gesundheit oder persönliche Erfüllung aus blinder Loyalität zum Unternehmen zu opfern. Einen Job zu verlassen, der ihnen nicht zusagt, wird daher zu einem positiven Akt, zu einer Möglichkeit, für sich selbst zu sorgen und gleichzeitig die eigenen Grenzen und die eigene Autonomie zu wahren.

Reaktionen von Arbeitgebern

Dieser Trend spiegelt zwar das Bedürfnis nach Authentizität und Transparenz wider, erzeugt aber gleichzeitig Spannungen. Viele Arbeitgeber empfinden das Verlassen des Arbeitsplatzes vor laufender Kamera als provokative, ja sogar respektlose Geste. Wenn ein Mitarbeiter seinen Posten verlässt, kann dies als öffentliche Infragestellung beruflicher Normen und mitunter als negative Publicity für das Unternehmen wahrgenommen werden.

Manche Führungskräfte befürchten zudem negative Folgen für den Ruf des Unternehmens und die interne Dynamik. Ein als humorvoll gemeintes Video kann missverstanden werden, und die weite Verbreitung in sozialen Medien kann die Auswirkungen des Ausscheidens eines Mitarbeiters verstärken. Andere Arbeitgeber beginnen jedoch, dieses Phänomen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und erkennen, dass diese Handlungen in erster Linie ein Bedürfnis nach Anerkennung und den Wunsch widerspiegeln, Frustrationen auszudrücken, die sonst unausgesprochen geblieben wären.

Zwischen Selbstbestätigung und neuen Kommunikationsformen

„Kündigen“ offenbart auch einen Wandel in der Art und Weise, wie Menschen kommunizieren und ihre berufliche Identität zum Ausdruck bringen. Die eigene Kündigung zu filmen ist nicht nur ein Akt der Rebellion, sondern auch ein Weg, die Kontrolle über die eigene Geschichte zu übernehmen. In einer Welt, in der Karrieren immer flexibler und berufliche Wege vielfältiger werden, symbolisiert diese Geste ein neues Verständnis von Arbeit: weniger als Pflicht, sondern vielmehr als selbstgestaltete Erfahrung.

Darüber hinaus fördert diese Praxis die Reflexion über Transparenz und Unternehmenskultur. Indem junge Menschen ihre Unzufriedenheit oder ihren Wunsch nach Veränderung offen äußern, drängen sie Unternehmen dazu, ihr Management, ihre interne Kommunikation und ihre Fähigkeit zur Mitarbeiterbindung zu überdenken. Unternehmen beginnen daher, die Bedeutung eines inklusiveren, respektvolleren und erfüllenderen Arbeitsumfelds zu erkennen.

Ein zweischneidiger Trend

Es wäre jedoch zu einfach, eine Kündigung ausschließlich positiv zu sehen. Diese Vorgehensweise birgt Risiken: Eine öffentliche Kündigung kann die Jobsuche negativ beeinflussen, insbesondere wenn bestimmte Aussagen als verleumderisch aufgefasst werden. Daher ist ein sensibles Gleichgewicht zwischen Selbstbehauptung und dem Schutz des eigenen beruflichen Images erforderlich.

Dieser Trend verdient jedoch eine unvoreingenommene Betrachtung. Er zeigt, dass sich die Arbeitswelt wandelt, dass jüngere Generationen nach mehr Autonomie und Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit streben und dass traditionelle Kündigungsmethoden nicht mehr allen Erwartungen gerecht werden. Er verdeutlicht, dass eine Karriere nicht als eine Reihe von Einschränkungen, sondern als eine Reihe bewusster und lohnender Entscheidungen gesehen werden kann.

Letztendlich ist „Kündigen“ weit mehr als nur ein TikTok-Trend: Es ist ein Indikator für die tiefgreifenden Veränderungen in der Berufswelt. Es zeugt von einer Generation, die Wert auf Selbstverwirklichung, Authentizität und Transparenz legt und gleichzeitig etablierte Normen hinterfragt. Zwischen Selbstbestätigung und Sinnsuche ist dieser Trend ebenso schockierend wie anregend und zwingt Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ihre Methoden und Erwartungen zu überdenken.