Sie wählt am Thanksgiving-Tag die falsche Telefonnummer… und knüpft so eine ungewöhnliche Freundschaft, die nun schon 10 Jahre hält.

Im Jahr 2016 schickte Wanda Dench, eine Großmutter aus Arizona, versehentlich eine Einladung zum Thanksgiving-Essen per SMS an den 17-jährigen Jamal Hinton statt an ihren Enkel. Gerührt von seiner humorvollen Antwort lud sie ihn zum Essen ein und begründete so eine Freundschaft, die nun schon zehn Jahre andauert.

Der Fehler, der alles veränderte

Wanda Dench hatte versehentlich die falsche Nummer angerufen und erhielt von Jamal Hinton die Antwort: „Wer bist du?“ Sie antwortete: „Deine Großmutter!“ und schickte ein Selfie. Jamal Hinton schickte daraufhin ebenfalls eins: „Du bist zwar nicht meine Großmutter, aber darf ich trotzdem kommen?“ Sie sagte zu, ganz im Sinne der Großmütter, die ja bekanntlich alle bekochen. Was eine einfache Anekdote hätte bleiben können, wurde zur Tradition: Jedes Jahr kommt Jamal zurück, um mit Wanda und ihrer Familie Thanksgiving zu feiern.

Eine sofortige und dauerhafte Verbindung

Bei ihrem ersten gemeinsamen Thanksgiving-Essen entstand sofort eine tiefe Verbundenheit zwischen der über Siebzigjährigen und dem Teenager. Trotz Wandas Krankheit (Brustkrebs) und dem Verlust ihres Mannes trafen sie sich jedes Jahr zu Thanksgiving, um gemeinsam zu essen, zu spielen und ihre Dankbarkeit am Familientisch zu teilen. Aus dieser zufälligen Begegnung entwickelte sich eine echte Freundschaft, die Millionen von Internetnutzern berührte – eine Geschichte von unerwarteter Freundlichkeit und einer durch Zufall entstandenen Freundschaft.

Eine Tradition, die die Welt inspiriert

Jamal postet jedes Jahr ein Foto ihres Wiedersehens auf X (ehemals Twitter) und berührt damit Millionen von Menschen: „Es ist Schicksal“, vertraut Wanda ihm an. Selbst während ihrer Chemotherapie bleibt ihre Verbindung bestehen; sie organisieren Telefonate und halten die Flamme einer Freundschaft am Leben, die mit einem zufälligen Anruf begann. Mit der Zeit wird ihre Geschichte zu einem Symbol der Hoffnung: dass Freundlichkeit jederzeit entstehen kann, selbst aus einer versehentlich gesendeten Nachricht. Und jedes Jahr, wenn Thanksgiving naht, erinnert ihr gemeinsames Foto die Welt daran, dass man sich Familie auch selbst aussuchen kann.

Mehr als nur eine einfache virale Anekdote

Diese Geschichte geht weit über soziale Medien hinaus: Wanda lässt sich mit Jamals Hilfe tätowieren, während er Basketballtrainer und Moderator wird. Ihre tiefe Freundschaft, ein Symbol der Einheit in einer gespaltenen Welt, ist sogar Gegenstand eines Netflix-Films, der sich derzeit in Entwicklung befindet. Und während sich ihr Alltag verändert, bleibt eines bestehen: das stille Versprechen, füreinander da zu sein. Jedes Foto, jedes gemeinsame Lachen erinnert daran, dass manche Verbindungen nichts mit Blut zu tun haben, sondern alles mit Freundlichkeit und Zufall. Ein einfacher falscher Anruf, der Jahre später immer noch all jene inspiriert, die von unerwarteten und zutiefst menschlichen Begegnungen träumen.

Fröhliches Thanksgiving von meiner Familie an eure! 💞 Wir wünschen @dench_wanda eine schnelle und vollständige Genesung. Das 9. Jahr lief nicht wie geplant, aber wir kommen im 10. Jahr stärker denn je zurück. Wir sehen uns nächstes Jahr! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 – Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 29. November 2024

Kurz gesagt: Eine einfache SMS an die falsche Nummer entfachte eine Freundschaft, die Zeit, Widrigkeiten und Generationenunterschiede überdauert. Zehn Jahre später beweisen Wanda und Jamal, dass eine scheinbar unbedeutende Geste den Weg zu einer tiefen Freundschaft ebnen kann, die Herzen genauso erwärmt wie jedes Festessen. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass die schönsten Begegnungen oft dort stattfinden, wo wir sie am wenigsten erwarten – und dass Thanksgiving letztendlich den Zufall ebenso feiert wie die Dankbarkeit.