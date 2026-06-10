Von der Depression ins Finale: Das bemerkenswerte Comeback der Tennisspielerin Maja Chwalińska

Tennisfans werden die French Open 2026 noch lange in Erinnerung behalten. Unter den erwarteten Topspielerinnen sorgte die 24-jährige Polin Maja Chwalińska für die größte Überraschung des Turniers. Sie schaffte einen spektakulären Sprung in der WTA-Weltrangliste und verbesserte sich von Platz 114 auf Platz 21.

Ein historisches Finale für die Nummer 114 der Weltrangliste

Maja Chwalińska erreichte als zweite Qualifikantin in der Open Era das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers bei den French Open – und schaffte es sogar ins Finale. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, als sie das Jahr 2023 außerhalb der Top 300 der Weltrangliste auf Platz 349 abschloss.

Während des Turniers in Paris besiegte sie nacheinander vier Spielerinnen aus den Top 50 der Weltrangliste, darunter die Russin Diana Shnaider im Halbfinale. Dieser Formschub begeisterte das französische Publikum – und insbesondere die zahlreichen polnischen Fans, die mit rot-weißen Fahnen und Sprechchören auf die Tribüne des Court Philippe-Chatrier gekommen waren.

Am 6. Juni 2026 setzte sich im Finale die junge Russin Mirra Andreeva, damals 19 Jahre alt und Weltranglistenachte, in zwei Sätzen (6:3, 6:2) durch. „Ich habe mein Bestes gegeben, es tut mir leid. Diese drei Wochen werde ich ganz sicher nie vergessen“, sagte die sichtlich bewegte Maja Chwalińska nach dem Match auf dem Platz. Am Ende des Turniers gelang ihr ein spektakulärer Sprung in der WTA-Weltrangliste: Sie verbesserte sich um fast 100 Plätze von Rang 114 auf Rang 21.

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Eine Depression, die sie 2021 von den Gerichten ferngehalten hatte.

Was diese Geschichte so außergewöhnlich macht, ist ihr Weg. 2021 gab Maja Chwalińska öffentlich bekannt, dass sie seit über 18 Monaten an einer schweren Depression leide – und traf die schwierige Entscheidung, ihre Profikarriere vorübergehend zu beenden. Ein solches Statement ist selten in einer Sportwelt, in der psychische Erkrankungen immer noch weitgehend tabuisiert sind.

Einige Monate später schilderte sie ihre Erfahrungen auf besonders eindrückliche Weise: „Zuerst zwang ich mich dazu. Ich dachte, ich müsste stark und hart bleiben und weiter trainieren. Aber irgendwann konnte ich nicht einmal mehr aufstehen. Ehrlich gesagt war ich einfach nur noch leblos. Mir wurde klar, dass ich eine Pause brauchte – sonst würde ich nicht mehr leben können.“

Die Rückkehr, die Geduld, der Wiederaufbau

Die Spielerin zog sich mehrere Monate lang komplett vom Tennis zurück, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren. „Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich zurückkommen würde oder nicht. Nach ein paar Monaten habe ich mich dann doch dazu entschlossen“, erklärte sie kürzlich. Ein geduldiges Comeback, gekrönt von mehreren Titeln auf der kleineren Tour (Prag, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), bevor es in Paris zu ihrem fulminanten Durchbruch kam.

Eine Stimme, die für die psychische Gesundheit im Sport zählt

Über ihre sportlichen Erfolge hinaus hat Maja Chwalińskas Geschichte eine symbolische Bedeutung erlangt. Wie die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka, die amerikanische Kunstturnerin Simone Biles oder jüngst der französische Basketballspieler Victor Wembanyama verkörpert sie diese neue Generation von Athletinnen, die ihre persönlichen Probleme nicht verbergen und uns daran erinnern, dass Leistung nicht auf Kosten der psychischen Gesundheit erreicht werden kann. Ihr ebenso klares wie trotziges Zeugnis wird zweifellos ein Meilenstein in der Geschichte des Frauensports sein.

Maja Chwalińska hat zwar die French Open 2026 nicht gewonnen, aber sie hat eine der inspirierendsten Leistungen im Damentennis dieses Jahrzehnts hingelegt. Und sie hat uns mit bemerkenswerter Weitsicht daran erinnert, dass Erfolg ohne das Recht, manchmal alles stehen und liegen zu lassen, um neu anzufangen, nicht möglich ist.