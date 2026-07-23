In Texas hatte diese 70-jährige Frau die Vision von einem Zufluchtsort aus Minihäusern für Frauen.

Was wäre, wenn gutes Altern bedeuten würde, in einem kleinen Haus zu leben … und Teil einer großen Gemeinschaft zu sein? In Texas (USA) verwandelte Robyn Yerian ihre finanziellen Sorgen in ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Ihr Mikrohausdorf „The Bird’s Nest“, das Frauen vorbehalten ist, zieht mittlerweile Menschen weit über die Region hinaus an.

Von einer persönlichen Idee zu einem Gemeinschaftsprojekt

Als der Ruhestand näher rückte, wurde Robyn Yerian klar, dass ihre Ersparnisse nicht für ihren erträumten Lebensstil reichen würden. Inspiriert von Tiny Houses ließ sie sich 2016 ihr eigenes bauen. Einige Jahre später beschloss sie, noch einen Schritt weiterzugehen: Sie wollte einen Ort schaffen, an dem auch andere Frauen erschwinglicher und friedlicher leben konnten. Was als praktische Lösung gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem wahren Abenteuer.

Ein gewagtes Wagnis im Herzen von Texas

Um ihre Idee zu verwirklichen, investierte Robyn 35.000 US-Dollar aus ihrer Altersvorsorge in den Kauf von knapp zwei Hektar Land in Cumby, einer kleinen Stadt etwa eine Stunde von Dallas, Texas, entfernt. Das Land war völlig unbebaut. Anschließend finanzierte sie die Anschlüsse an Wasser-, Strom- und Abwassersysteme, wodurch sich ihre Gesamtinvestition auf rund 150.000 US-Dollar belief. Eine beträchtliche Summe, die jedoch den Weg für ein wegweisendes Projekt ebnete.

Ein Dorf, das für ein anderes Leben konzipiert wurde

Die Anlage bietet mittlerweile 14 komplett ausgestattete Stellplätze für Tiny Houses oder Wohnmobile. Die Miete beträgt 450 US-Dollar pro Monat und ist damit deutlich günstiger als viele andere Wohnmöglichkeiten in den USA. Das Konzept ist ein voller Erfolg: Elf Stellplätze sind bereits belegt, und die Anfragen häufen sich. Hunderte Frauen möchten Teil dieser Gemeinschaft werden, was zeigt, dass dieses Modell einem echten Bedarf entspricht.

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Eine Gemeinschaft, in der gegenseitige Unterstützung unerlässlich ist

Ursprünglich war das Projekt nicht nur für Frauen gedacht, doch nach Gesprächen mit mehreren Teilnehmerinnen während eines DIY-Workshops erkannte Robyn Yerian, dass ein ausschließlich für Frauen vorgesehener Raum einem besonderen Bedürfnis entsprach.

Die meisten Bewohner sind zwischen 60 und 80 Jahre alt. Sie verbindet weit mehr als nur die Nachbarschaft: gemeinsame Mahlzeiten, Fahrten zu Arztterminen, gegenseitige Unterstützung und die Erledigung kleinerer Alltagsaufgaben. Jede bewahrt ihre Unabhängigkeit und weiß gleichzeitig, dass sie sich auf die anderen verlassen kann. Sogar die Dorfhunde tragen zu dieser freundlichen Atmosphäre bei, indem sie frei zwischen den Terrassen umherstreifen.

Eine einfache Regel: Bewahre gute Laune

Das Dorf folgt einer Philosophie, die sich in zwei Worten zusammenfassen lässt: „Kein Drama“. Respekt, Freundlichkeit und offene Kommunikation bilden die Grundpfeiler des Gemeinschaftslebens. Bevor ein Bewerber ins „Vogelnest“ einzieht, führt er ein ausführliches Gespräch mit dem Gründer und lernt anschließend die anderen Bewohner kennen. Ziel ist es nicht nur, eine Unterkunft zu finden, sondern Teil einer Gemeinschaft zu werden, in der jeder bereit ist, so viel zu geben, wie er empfängt.

Frei alt werden, ohne Isolation

„Das Vogelnest“ vereint Frauen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen – ob ledig, geschieden, verwitwet oder ehemals verheiratet. Diese Vielfalt wird als Bereicherung gesehen. Für Robyn Yerian bietet das Projekt vor allem eine Alternative zu Isolation und herkömmlichen Wohnformen. Sollte eine Bewohnerin einmal in Schwierigkeiten geraten, konzentriert sich die Gruppe auf häusliche Unterstützung, damit sie so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause bleiben kann.

Ein Vorbild, das bereits andere inspiriert

Die Initiative stößt mittlerweile weit über Texas hinaus auf Interesse. Viele Menschen interessieren sich für diesen Weg, Autonomie, kontrollierte Lebenshaltungskosten und Solidarität miteinander zu vereinbaren.

Mit ihrem Dorf aus Minihäusern beweist Robyn Yerian, dass es nie zu spät ist, sich eine neue Lebensweise vorzustellen. Und ihr Projekt erinnert uns daran, dass eine fürsorgliche Gemeinschaft manchmal das wertvollste Gut sein kann.