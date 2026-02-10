Search here...

Mit 22 Jahren beeindruckt diese Athletin auf der Skipiste und fasziniert das Publikum.

Gesellschaft
Léa Michel
@eileengu/Instagram

Mit gerade einmal 22 Jahren hat sich Eileen Gu als Freestyle-Ski-Phänomen etabliert, ist dreifache Olympiamedaillengewinnerin für China und die bestbezahlte Wintersportlerin der Welt. Die in den USA geborene Stanford-Studentin und Model für Luxusmarken fasziniert mit ihrem Können und ihrem unabhängigen Geist.

Ein früher und unantastbarer Olympiastar

2022 schrieb die damals 18-jährige Eileen Gu in Peking Geschichte, indem sie Gold im Big Air und in der Halfpipe sowie Silber im Slopestyle gewann. Seitdem hat sie 20 Weltcupsiege errungen – ein Rekord für Frauen – und im vergangenen Dezember die erste Snow League in China für sich entschieden. Ihre charakteristische Technik – ein mit chirurgischer Präzision ausgeführter Double Cork 1620 – begeistert weiterhin das Publikum, insbesondere in China, wo sie als Nationalheldin verehrt wird.

Der reichste der Wintersportler

Mit prognostizierten Einnahmen von 23 Millionen US-Dollar bis 2025 (laut Sportico) führt Eileen Gu die Liste der Winterolympia-Athletinnen an und belegt Platz 4 unter den Sportlerinnen aller Sportarten. Zu ihren Sponsoren zählen globale Konzerne wie Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret und Louis Vuitton sowie chinesische Marken wie Anta Sports und Luckin Coffee. Sie lief für Bosideng in Mailand über den Laufsteg und schloss die Brunello-Cucinelli-Show in Shanghai ab – ein müheloser Übergang zwischen Modewelt und Skipiste.

In den USA geboren, chinesischer Konkurrent: Das Geheimnis der Nationalität

Eileen Gu, Tochter einer Chinesin und eines Amerikaners, wuchs zwischen beiden Kulturen auf und verbrachte ihre Sommer in Peking. 2019 entschied sie sich, für China anzutreten, ohne ihre Staatsbürgerschaft jemals öffentlich zu klären – ein heikles Thema, da China keine doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt. Derzeit studiert sie Internationale Beziehungen an der Stanford University, wo sie nach ihrer Rückkehr im dritten Studienjahr sein wird. Dies beweist, dass ihre Ambitionen über den Sport hinausgehen.

Ein Zen-Ansatz für die Olympischen Spiele 2026

Während die Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 (bis zum 22. Februar) stattfinden, fühlt sich Eileen Gu nach eigenen Angaben völlig frei von Druck. Ihre Leidenschaft für Mailand – eine Stadt der Mode und Kultur – verleiht diesem Wettbewerb eine persönliche Note.

Letztendlich verkörpert Eileen Gu die moderne Frau: Spitzensportlerin, Influencerin, brillante Studentin und internationales Model. Indem sie enge Kategorien ablehnt, definiert sie Erfolg neu und reitet – im wahrsten Sinne des Wortes – auf den Wellen eines globalen Erfolgs, der gerade erst begonnen hat.

