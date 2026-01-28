Mit Humor schildert diese Sportlerin den Alltag von Frauen im Sport.

Mit selbstironischem Humor und viel Energie räumt die französische Kämpferin Myriam Benadda (@mimi_bnd_) mit Stereotypen auf und erzählt, was Frauen im Sport wirklich erleben. Ihr Humor zaubert ein Lächeln ins Gesicht, ihre Botschaften regen zum Nachdenken an und ihr Weg inspiriert eine neue Generation selbstbewusster und starker Sportlerinnen.

Eine Sportlerin, die mit einem Lächeln alle Konventionen sprengt

Hinter dem Account @mimi_bnd_ verbirgt sich Myriam Benadda, MMA-Kämpferin, Unternehmerin und engagierte Content-Creatorin. Die ehemalige Finanzexpertin entschied sich, ihr Leben neu auszurichten und ihren Leidenschaften nachzugehen: Kampfsport und Unternehmertum. Sie hält mittlerweile mehrere nationale Titel und hat sich in einer immer noch männerdominierten Welt als inspirierende Persönlichkeit etabliert. In den sozialen Medien beschreibt sie sich selbst als „Business-Girl mit Kampfgeist“ und vor allem als eine Frau, die voll und ganz von ihrer Stärke und Freiheit überzeugt ist.

„Warum tust du das? Du bist eine Frau!“ Spoiler: Genau.

Einer ihrer beliebtesten Posts dreht sich um eine Frage, die viele Sportlerinnen nur allzu gut kennen: „Warum betreibst du Kampfsport, wenn du eine Frau bist?“ Ihre einfache und geniale Antwort: „Weil ich eine Frau bin.“ Myriam Benadda (@mimi_bnd_) bringt es mit einem Satz auf den Punkt. Sie erinnert uns daran, dass Geschlecht keine Einschränkung, sondern eine Stärke ist und dass jeder Körper es verdient, für seine Stärken gefeiert zu werden: Laufen, Boxen, Tanzen, Gewichtheben, Atmen, Leben.

Mit Humor verwandelt Myriam manchmal etwas plumpe Bemerkungen in leichte, verständliche und wirkungsvolle Pointen. Ihre Inhalte geben vielen Frauen das Gefühl, gesehen, verstanden und in ihren sportlichen Entscheidungen – ganz gleich, welche das sind – unterstützt zu werden.

Zwischen Ausbildung, Unternehmertum und realem Leben

Myriams Alltag ist eine Mischung aus intensivem Training, Geschäftstreffen, Markenmanagement und zutiefst menschlichen Momenten. Sie beweist, dass Disziplin und Ehrgeiz perfekt mit gelegentlichem Aufschieben, Selbstzweifeln, Lachen und harter Arbeit vereinbar sind. Sie zeigt, dass es nicht nur ein Idealbild eines Athleten gibt, sondern unzählige Wege, die alle ihre Berechtigung haben.

Ihre speziell für Kampfsportlerinnen entworfene Bekleidungsmarke entstand aus einem echten Bedürfnis: funktionelle, bequeme, strapazierfähige und schmeichelhafte Kleidung anzubieten, die auf die weibliche Figur abgestimmt ist. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) setzt sich dafür ein, dass sich jede Frau in ihrer Haut wohlfühlt – sowohl auf dem Kampfsport als auch im Alltag.

Stärke und Weiblichkeit: eine unschlagbare Kombination

In ihren Videos thematisiert sie Situationen, die vielen Sportlerinnen bekannt vorkommen: sich rechtfertigen zu müssen, zu hören, dass eine bestimmte Sportart „nichts für sie ist“ und ungläubiges Staunen zu erleben, wenn sie in sportlichen Disziplinen herausragende Leistungen erbringen. Sie verarbeitet diese Momente zu humorvollen Szenen, ohne ihre Bedeutung zu verharmlosen. Ihre Botschaft ist klar: Du hast das Recht, stark, schnell, kraftvoll, sensibel, sanft und entschlossen zu sein – alles gleichzeitig.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) setzt sich für eine inklusive Vision von Sport ein, in der jeder Körper wertvoll, fähig und respektabel ist. Sie erinnert uns daran, dass Leistung und Eleganz sich nicht ausschließen und dass Selbstvertrauen weder von Größe noch von Gewicht noch vom Geschlecht abhängt.

Eine Gemeinschaft an erster Stelle

Neben der individuellen Leistung legt Myriam großen Wert auf Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und Gemeinschaft. Sie spricht oft von ihren Trainingspartnerinnen, ihren sportlichen Freundschaften und der gemeinsamen Energie, die sie zu Höchstleistungen antreibt. Für sie geht es im Sport nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um Verbindungen, Austausch und Respekt.

Mit Humor, Klarheit und Herzlichkeit schildert Myriam Benadda (@mimi_bnd_) den Alltag von Frauen im Sport, so wie er wirklich ist: manchmal absurd, oft intensiv, immer inspirierend. Sie erinnert uns daran, dass jede Frau das Recht hat, ihren Sportbereich selbst zu wählen, ihren Körper zu lieben und ihren eigenen Weg mit Selbstvertrauen, Mut und Freude zu gehen.