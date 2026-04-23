Wasserski: Sie ist seit ihrer Kindheit auf dem Wasser unterwegs und gehört heute zu den Besten der Welt.

Die Kanadierin Neilly Ross ist seit ihrer Kindheit vom Wasserski begeistert. Schon früh kam sie mit dem Sport in Berührung und verbrachte ihre Kindheit und Jugend auf dem Wasser, zwischen intensivem Training und Wettkämpfen im Juniorenbereich. Diese frühe Verbundenheit mit dem Wasserski ermöglichte ihr, ein solides technisches Fundament und eine außergewöhnliche Leichtigkeit in den drei Hauptdisziplinen – Tricks, Slalom und Sprüngen – zu entwickeln.

Ein rascher Fortschritt hin zum höchsten Niveau

Neilly Ross hat sich über die Jahre hinweg international etabliert. Sie nimmt an den größten Weltmeisterschaften des Internationalen Wasserski- und Wakeboard-Verbandes teil und zeigt dort regelmäßig Höchstleistungen. Zu ihren Erfolgen zählen Podiumsplätze bei Weltmeisterschaften im Trickski, einer Disziplin, in der sie dank ihrer Präzision und Kreativität auf dem Wasser besonders glänzt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Neilly Ross (@neillyross)

Rekorde und Benchmark-Leistungen

Die Karriere der Skifahrerin ist geprägt von außergewöhnlichen Leistungen, insbesondere im Trickski, wo sie einige der höchsten Punktzahlen ihrer Disziplin erzielt hat. Auch auf der internationalen Profi-Tour hat sie Bestleistungen erreicht. Dank dieser Erfolge zählt sie konstant zu den Weltbesten ihrer Kategorie.

Ein kompletter und anerkannter Athlet auf der Welttournee

Neilly Ross gilt heute als eine der führenden Persönlichkeiten im Wasserski der Frauen. Ihre Vielseitigkeit, Konstanz und ihre langjährige Zugehörigkeit zur Weltspitze machen sie zu einem Vorbild für neue Generationen. Mit internationalen Wettkämpfen, Rekorden und Podiumsplätzen etabliert sie sich immer wieder als Schlüsselfigur im Wasserski-Zirkus.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Neilly Ross (@neillyross)

Kurz gesagt: Neilly Ross, die es von ihrer Kindheit auf dem Wasser bis auf die Weltpodeste geschafft hat, verkörpert perfekt die neue Generation im Spitzenwasserski. Ihr Werdegang verdeutlicht, wie wichtig Talent, harte Arbeit und Leidenschaft in einer anspruchsvollen Disziplin sind, in der Konstanz den entscheidenden Unterschied macht.