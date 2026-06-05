Während ihrer Abschlussfeier sorgte diese Studentin für eine Überraschung, und das Video davon ging viral.

Er nahm sein Diplom entgegen, stieg die wenigen Stufen zur Bühne hinab … und brach plötzlich in einen Tanzrausch aus, der in einem Rückwärtssalto unter tosendem Applaus gipfelte. Die Szene, die in Baton Rouge, Louisiana (USA), aufgenommen wurde, verbreitete sich sofort viral in den sozialen Medien.

Ein Moment purer Freude

Am 19. Mai 2026 sollte A'Myria Marquee bei der Abschlussfeier der GEO Next Generation High School in Baton Rouge ihr Diplom entgegennehmen. Kaum hatte sie es in den Händen gehalten, legte sie spontan eine ausgelassene und fröhliche Tanzeinlage hin, die im ganzen Saal Applaus und Gelächter auslöste. Das i-Tüpfelchen: ein perfekt ausgeführter Rückwärtssalto mitten im Tanz.

Der Videoclip verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und wurde mittlerweile von Hunderttausenden berührten Internetnutzern gesehen. Dieser ansteckende Freudenmoment erinnert uns auf sanfte Weise daran, wie sehr es sich lohnt, solche Augenblicke zu feiern.

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Weit mehr als ein Diplom: ein außergewöhnlicher Karriereweg

Hinter dieser spontanen Szene verbirgt sich ein wahrer Hindernislauf. Auf ihren Social-Media-Kanälen erklärte A'Myria Marquee, dass sie nicht einfach nur ihren Highschool-Abschluss gemacht habe, sondern auch einen Associate Degree erworben habe – das amerikanische Äquivalent eines zweijährigen Bachelor-Abschlusses.

Praktisch gesehen wird die junge Frau somit direkt im dritten Studienjahr (Junior) an die Universität einsteigen und damit die Normen für ihre Altersgruppe sprengen. In ihrem freudigen Post widmete sie ihrer Mutter einen besonderen Dank. „Danke, Mama, dass du immer an mich geglaubt, mich unterstützt und mich jeden Tag angespornt hast, besser zu werden. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen“, schrieb sie und fügte ein lila Herz hinzu.

Eine emotionale Lehrerin hinter der Kamera

Das Video berührte die Menschen zutiefst, auch dank der Person, die es gefilmt hatte: Brittney Ford, A'Myria Marquees Lehrerin seit der ersten Klasse. Sie teilte den Moment auf ihrem Instagram-Account und fügte eine herzliche Botschaft hinzu.

„Ford wird dich für immer und ewig lieben … du weißt, ich weine!“, schrieb sie und fügte ihrer Nachricht unzählige rote Herzen hinzu. Zu sehen, wie ein Schüler, den man seit Kindertagen kennt, einen solchen Meilenstein erreicht, ist unbezahlbar – und das spürt man in jeder Sekunde des Videos, das selbst zu einer Liebeserklärung zwischen einer Lehrerin und ihrem ehemaligen Schüler geworden ist.

Mit ihrem Tanz und dem unerwarteten Salto tat A'Myria Marquee weit mehr, als nur ihr Diplom zu feiern: Sie verwandelte eine gewöhnliche Zeremonie in eine pure Auszeit gemeinsamer Freude und erinnerte alle daran, dass eine akademische Laufbahn, so hervorragend sie auch sein mag, wertlos ist ohne die Freude, die man in sie hineinlegt.