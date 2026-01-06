In Südkorea könnte Haarausfall bald behandelt werden, was für Kontroversen sorgt.

Was wäre, wenn Haarausfall zu einem Thema der öffentlichen Gesundheit würde? In Südkorea hat ein Vorschlag des Präsidenten das Thema Kahlheit wieder in den Fokus gerückt. Zwischen sozialem Druck, psychischem Wohlbefinden und Haushaltsdebatten ist das Thema ebenso kontrovers wie anregend.

Eine Gesellschaft, in der Äußerlichkeiten eine bedeutende Rolle spielen

In Südkorea ist das Aussehen kein nebensächliches Detail, sondern tief in die sozialen und beruflichen Dynamiken eingebettet. Laut mehreren Studien glauben fast 98 % der jungen Erwachsenen, dass Schönheit echte soziale Vorteile bietet. Vor diesem Hintergrund kann vorzeitiger Haarausfall schnell zu Unbehagen oder gar sozialer Isolation führen.

Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland sind von Haarausfall betroffen, bei einer Gesamtbevölkerung von 51 Millionen. Besonders junge Erwachsene, für die der Einstieg in den Arbeitsmarkt ohnehin schon hart umkämpft ist, leiden darunter. Wenn von ihnen erwartet wird, dass sie leistungsstark, selbstbewusst und gepflegt aussehen, kann jedes Detail ihres Aussehens entscheidend erscheinen. Doch vergessen wir nicht: Jeder Körper ist wertvoll, ob mit oder ohne Haare, und der Wert eines Menschen bemisst sich nicht an seiner Haardichte.

Teure Behandlungen und ein boomender Markt

Angesichts dieses Drucks ist der Markt für Haarpflegeprodukte erheblich gewachsen. Im Jahr 2024 erreichte er ein Volumen von fast 188 Milliarden Won (südkoreanische Währung). Spezialshampoos, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und Haartransplantationen bilden einen schnell wachsenden Sektor, der jedoch für Menschen mit geringem Budget weitgehend unerschwinglich ist.

Viele Männer leben still mit ihrem Haarausfall. Strategisch platzierte Ponyfransen, sorgfältig gewählte Frisuren, diskrete operative Eingriffe: Haarausfall wird oft im Verborgenen behandelt. Während Frauen unter enormem Druck stehen, was Make-up und Aussehen betrifft, lernen Männer, ihren zurückweichenden Haaransatz zu kaschieren, manchmal unter großem Leidensdruck.

„Eine Frage des Überlebens“: Die Aussage, die eine Debatte auslöste

In diesem Kontext beauftragte Präsident Lee Jae-myung seine Regierung mit der Prüfung einer Ausweitung der öffentlichen Krankenversicherung auf Behandlungen gegen Haarausfall. Er betonte, dass Kahlheit für die südkoreanische Jugend nicht länger nur ein kosmetisches Problem, sondern eine echte Überlebensfrage sei.

Dieser Vorschlag, der bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2022 erwähnt wurde, ist nun mit einem zentralen Argument wieder aufgetaucht: dem Gefühl der Entfremdung junger Steuerzahler. Viele zahlen in das Gesundheitssystem ein, ohne Unterstützung bei Problemen zu erhalten, die ihr Selbstvertrauen, ihre psychische Gesundheit und mitunter auch ihre Chancen bei Vorstellungsgesprächen direkt beeinträchtigen.

Eine Maßnahme, die von ihren Gegnern als „populistisch“ eingestuft wird.

Der Vorschlag stößt keineswegs auf allgemeine Zustimmung. Konservative Politiker und Angehörige der Gesundheitsberufe lehnen ihn entschieden ab. Insbesondere Yoon Hee-sook ist der Ansicht, dass der Fokus auf schweren Krankheiten wie Krebs und nicht auf Haarausfall liegen sollte. Das finanzielle Argument spielt dabei eine zentrale Rolle: Dem südkoreanischen Gesundheitssystem wird bis 2026 voraussichtlich ein Defizit von 4,1 Billionen Won entstehen.

Konservative Zeitungen wie die Chosun Ilbo kritisierten die Entscheidung ebenfalls als einseitig und ohne gründliche Konsultation der Steuerzahler getroffen. Sie argumentierten, dass die Ausweitung der Kostenübernahme auf diese Behandlungsart die Tür für eine Übermedikalisierung von Problemen öffnen würde, die als nicht lebensbedrohlich gelten.

Zwischen psychischem Wohlbefinden und budgetären Realitäten

Gesundheitsminister Jeong Eun Kyeong vertritt eine besonnenere Position. Er erkennt die realen Auswirkungen von Haarausfall auf das Selbstvertrauen und die psychische Gesundheit junger Erwachsener an, betont aber gleichzeitig die Notwendigkeit einer gründlichen Kostenanalyse vor jeder Entscheidung. Denn hinter der Glatze verbirgt sich eine grundlegendere Frage: Welchen Stellenwert hat das psychische Wohlbefinden in der öffentlichen Politik?

Einige Politiker unterstützen die Maßnahme offen. Der Abgeordnete Park Joo-min, der öffentlich zugibt, sich einer Haartransplantation unterzogen zu haben, sieht darin eine Möglichkeit, Stigmatisierung abzubauen und eine empathischere Gesellschaft zu fördern.

Eine Debatte, die über das Haar hinausgeht

Letztendlich geht es in dieser Debatte um weit mehr als nur um Haare. Sie hinterfragt, wie eine Gesellschaft Gesundheit, Normalität und Körperakzeptanz definiert. Sich um sich selbst zu kümmern, sollte niemals mit Scham verbunden sein, und Haarausfall sollte nicht als persönliches Versagen empfunden werden.

Ob Haarausfall von der Krankenversicherung übernommen wird oder nicht, eines ist sicher: In Südkorea ist das Thema kein Tabu mehr. Und allein die Öffnung des Dialogs ist ein Schritt hin zu mehr Freundlichkeit, Körperakzeptanz und Respekt für alle Körperformen.