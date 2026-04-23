Ein ehemaliger internationaler Fußballspieler wird stellvertretender Feuerwehrchef

Gesellschaft
Fabienne Ba.
@staffsfire / Instagram

Die ehemalige englische Rugby-Nationalspielerin Michelle Hickmott steht kurz vor einem weiteren wichtigen Karriereschritt: Sie wird stellvertretende Leiterin einer Feuerwehr in Großbritannien. Nach ihrer Profisportkarriere wechselte sie in den Bereich des Zivilschutzes, wo sie bereits seit mehreren Jahren tätig ist.

Von der englischen Nationalmannschaft bis zu den Feuerwachen

Vor ihrem Karrierewechsel spielte Michelle Hickmott als Verteidigerin und wurde unter anderem in die englische Frauen-Nationalmannschaft berufen, für die sie ein Länderspiel bestritt. Sie spielte außerdem für mehrere Vereine in der englischen Frauenliga und konnte eine solide sportliche Karriere vorweisen, bevor sie ihre Profifußballkarriere beendete.

Ein schrittweiser Übergang zu Notfalldiensten

Nach ihrer sportlichen Karriere trat sie der Feuerwehr bei, wo sie stetig Karriere machte. Sie bekleidete verschiedene operative und Ausbildungspositionen, insbesondere bei mehreren regionalen Feuerwehren und spezialisierten Einrichtungen. Ihre Erfahrung umfasst mittlerweile mehrere Jahre in der Leitung, Ausbildung und Führung von Rettungsteams.

Eine Ernennung zu einer strategischen Führungsposition

Ihre Ernennung zur stellvertretenden Feuerwehrchefin erfolgt im Zuge der Modernisierung der Rettungsdienste. Sie verstärkt den Stab der britischen Feuerwehr und wird dort in den Bereichen Strategie, operative Organisation und Teamleitung mitwirken. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere außerhalb des Sports.

Eine Übergangsfigur zwischen Sport und öffentlichem Dienst

Michelle Hickmotts Karriereweg ist ein Paradebeispiel für den erfolgreichen Übergang ehemaliger Sportlerinnen in verantwortungsvolle Positionen im öffentlichen Dienst. Ihre im Fußball erworbenen Führungsqualitäten, ihre Disziplin und ihre Teamfähigkeit werden bei solchen Karriereverläufen häufig hervorgehoben. Ihre Ernennung gilt als gelungenes Beispiel für die Verbindung zwischen Spitzensport und anspruchsvollen zivilen Berufen.

Von der internationalen Spitzensportlerin zur stellvertretenden Feuerwehrchefin: Michelle Hickmott verkörpert einen seltenen und inspirierenden Karrierewechsel. Ihr Werdegang verdeutlicht die Vielfalt möglicher Wege nach dem Spitzensport und die wachsende Präsenz von Sportlern in Führungspositionen im öffentlichen Dienst.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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