„Stille Urlaubsreisen“ – ein neuer Trend am Arbeitsplatz, der Fragen für Unternehmen aufwirft.

Arbeiten mit Meerblick, ohne Urlaub zu nehmen … diese Idee gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Mit dem Aufkommen von Telearbeit gewöhnen sich manche Angestellte eine neue Gewohnheit an: Sie fahren in den Urlaub und arbeiten weiter, ohne ihren Arbeitgeber zu informieren. Diese Praxis, das sogenannte „stille Urlaubsreisen“, wirft ebenso viele Fragen auf wie sie faszinierend ist.

Wenn die Büroangestellten im Urlaub sind

„Stille Auszeit“ bedeutet, dass Sie Ihre beruflichen Pflichten auch während Ihres Urlaubs an einem Ort weiterführen. Ob Strand, Berge, das Haus der Familie oder eine sonnige Stadt: Die Umgebung ändert sich, die Arbeit bleibt. Anders als bei einem herkömmlichen Urlaub sind Sie nicht wirklich abwesend. Sie beantworten E-Mails, nehmen an Videokonferenzen teil und erledigen Ihre gewohnten Aufgaben. Der Unterschied? Ihr Arbeitgeber erfährt nicht, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen haben.

Das Ziel ist daher nicht unbedingt, weniger zu arbeiten, sondern ein angenehmeres Arbeitsumfeld zu genießen, ohne dafür Urlaubstage zu opfern. Diese Vorgehensweise entspricht anderen Phänomenen im Zusammenhang mit hybrider Arbeit, wie beispielsweise dem „stillen Ausscheiden“, das in den sozialen Medien weite Verbreitung gefunden hat.

Ein Trend, der mit dem Aufkommen der Telearbeit entstand

Seit der Pandemie ist mobiles Arbeiten in vielen Branchen zur Normalität geworden. Das Büro ist nicht mehr zwangsläufig ein fester Ort: Es kann jetzt das Wohnzimmer sein, ein Coworking-Space oder sogar eine Terrasse mit Meerblick. Sobald die Aufgaben erledigt sind und die Internetverbindung funktioniert, spielt der genaue Arbeitsort manchmal eine untergeordnete Rolle. Diese neue Flexibilität hat ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, darunter auch „Urlaub in Ruhe“.

Das Thema erlangte im Sommer 2023 in den angelsächsischen Medien große Aufmerksamkeit. Eine Umfrage von The Harris Poll unter mehr als tausend amerikanischen Angestellten ergab, dass 28 % ihren Arbeitgeber bereits im Glauben gelassen hatten, sie arbeiteten, obwohl sie tatsächlich anderweitig beschäftigt waren. Nicht alle waren im Urlaub, doch diese Zahl verdeutlicht einen Verhaltenswandel in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt.

Warum ist diese Praxis ansprechend?

Wenn dieser Trend an Popularität gewinnt, liegt das daran, dass er mehrere moderne Erwartungen an die Arbeitswelt erfüllt.

Erstens das Streben nach Flexibilität. Viele Angestellte möchten ihre Arbeit so organisieren können, dass sie besser mit ihrem Privatleben und ihrem Wohlbefinden vereinbar ist.

Hinzu kommt die Schwierigkeit, wirklich abzuschalten. In manchen Arbeitsumgebungen kann eine Auszeit den Eindruck erwecken, man sei weniger engagiert. Daher ziehen es manche Menschen vor, in Verbindung zu bleiben, auch wenn sie ihr Umfeld wechseln.

Digitale Werkzeuge tragen ebenfalls zu dieser Illusion von Präsenz bei. Es ist möglich, E-Mails zu planen, einen „aktiven“ Status bei beruflichen E-Mail-Konten aufrechtzuerhalten oder schnell von einem Laptop aus zu antworten.

Hinter dieser scheinbaren Freiheit verbirgt sich jedoch ein Paradoxon: Telearbeit kann zwar mehr Autonomie bieten, gleichzeitig aber eine Kultur der Hyperverfügbarkeit verstärken.

Urlaub… aber nicht wirklich Erholung

Von einem angenehmen Ort aus zu arbeiten mag verlockend sein, ist aber kein Ersatz für einen richtigen Urlaub. Für die mentale Erholung betonen Arbeitsmediziner die Wichtigkeit einer echten Auszeit von den beruflichen Verpflichtungen.

Wer ständig online ist, dem fehlt die nötige Erholungszeit. Langfristig kann dieser Mangel an Abschalten zu mentaler Erschöpfung, Stress und Müdigkeit führen. „Stille Auszeit“ offenbart somit ein modernes Dilemma: den Wunsch, die Freiheit des mobilen Arbeitens zu genießen und gleichzeitig ständig erreichbar zu sein.

Eine Herausforderung für Unternehmen

Für Organisationen wirft diese Praxis mehrere wichtige Fragen auf. Es geht insbesondere um das Vertrauen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, aber mitunter auch um Datensicherheit oder rechtliche Verpflichtungen, wenn ein Mitarbeiter von einem anderen Land aus arbeitet, ohne dies anzugeben.

Angesichts dieser neuen Gewohnheiten beginnen einige Unternehmen, mit transparenteren Lösungen zu experimentieren. Eine davon ist die „Workation“, ein Konzept, das es Mitarbeitern ermöglicht, vorübergehend von einem Urlaubsort aus zu arbeiten, jedoch in einem festgelegten und geregelten Rahmen.

Kurz gesagt, spiegelt der Trend zu „ruhigem Urlaub“ einen tiefgreifenden Wandel im Verhältnis zur Arbeit wider, insbesondere bei jüngeren Generationen, die Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance legen. Diese Entwicklung zeigt vor allem eines: Flexibilität ist zu einer zentralen Erwartung geworden. Damit sie jedoch für alle von Vorteil bleibt, bedarf es eines offenen Dialogs zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Letztlich geht es vielleicht nicht um den Arbeitsplatz, sondern vielmehr darum, wie man Freiheit, Vertrauen und ein echtes Recht auf Erholung bewahren kann.