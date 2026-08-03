Mit 39 Jahren beschloss sie, mit ihrem Hund in ihrem Auto zu leben, um keine Miete zahlen zu müssen.

Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten wählte Bella Roams (@thealchemists_garden) einen neuen Weg: Sie lebt fortan mit ihrem Hund Lyla in ihrem Auto. Knapp ein Jahr später erzählt sie in den sozialen Medien von einem Abenteuer, das ihren Alltag und ihre Vorstellung von Glück grundlegend verändert hat.

Ein neues Leben, entstanden aus einer unerwarteten Entscheidung

In den USA, wo die Immobilienpreise weiter steigen, überdenken immer mehr Menschen ihre Lebensweise. So auch Bella Roams, eine 39-jährige Amerikanerin, die ihren Subaru in ein kleines Wohnmobil umbaute, um den horrenden Mieten zu entgehen. Ihr Ziel war nicht nur, Kosten zu sparen, sondern einen Lebensstil zu schaffen, der ihren Wünschen besser entsprach: mehr Freiheit, Einfachheit und Abenteuerlust. Heute lebt sie voll und ganz zu dieser Entscheidung und teilt ihre Erfahrungen auf TikTok mit über 50.000 Followern.

Ein Schritt, der den Verlauf seines Lebens verändert

Alles begann, als sie San Diego, Kalifornien, verließ, um nach Washington State zu ziehen und näher bei ihrer Familie zu sein. Während sie auf der Suche nach einer Wohnung war, wohnte Bella Roams (@thealchemists_garden) vorübergehend bei ihren Eltern. Doch ihre Suche nahm schnell eine andere Wendung. Die verfügbaren Wohnungen waren entweder zu teuer oder finanziell nicht bezahlbar.

Angesichts dieser Realität beschließt Bella, ihre Prioritäten komplett neu zu ordnen und eine Alternative zu erkunden, die sie bereits in Erwägung gezogen hatte: das Nomadenleben. Im Juli 2025 packt sie ihre Habseligkeiten in einen Lagerraum, baut ihr Auto um und begibt sich mit ihrem Hund Lyla auf Reisen. Eine Entscheidung, die, obwohl sie aus finanzieller Notwendigkeit entstanden ist, sich schnell zu einer bereichernden Erfahrung entwickelt.

Ein Auto, das als wahre kleine Zuflucht konzipiert wurde

Das Leben im Auto erfordert Organisation, aber Bella Roams (@thealchemists_garden) hat gelernt, sich eine angenehme Tagesroutine zu schaffen. Ihr Subaru ist zu ihrem persönlichen Rückzugsort geworden, der genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie hat eine präzise Routine entwickelt: Sie sucht geeignete Duschmöglichkeiten, kümmert sich um ihre Wäsche und plant ihren Tag.

Anders als das improvisierte Bild, das man mit diesem Lebensstil manchmal verbindet, erklärt sie, dass dieses Abenteuer vor allem auf Voraussicht und Anpassungsfähigkeit beruht. Diese neue Lebensweise ermöglicht es ihr auch, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Mit weniger Besitz und weniger materiellen Zwängen, sagt sie, habe sie Autonomie und innere Ruhe gewonnen.

Fernarbeit, ein wertvoller Verbündeter bei seinem Abenteuer

Ihr Lebenswandel wurde auch durch ihre berufliche Tätigkeit ermöglicht. Bella arbeitet ortsunabhängig für ein Unternehmen, das sich auf Geschäftsentwicklung spezialisiert hat. Dank einer zuverlässigen Internetverbindung kann sie ihre Arbeit von verschiedenen Orten aus erledigen. Diese Flexibilität verdeutlicht eine bedeutende Entwicklung in der Arbeitswelt: Heute können manche Berufstätige ihren Wohnort komplett neu wählen, ohne ihre Karriere aufgeben zu müssen. Für Bella Roams (@thealchemists_garden) hat diese berufliche Freiheit den Weg zu einer neuen Balance zwischen Arbeit, Reisen und persönlicher Erfüllung geebnet.

Eine bereits vorhandene Leidenschaft für das Nomadentum

Diese Entscheidung fiel nicht über Nacht. Einige Jahre zuvor hatte Bella bereits eine Woche lang im Van gelebt, während einer Reise durch den amerikanischen Pazifischen Nordwesten. Diese erste Erfahrung war ein echter Wendepunkt gewesen. Sie hatte entdeckt, dass ein mobilerer Lebensstil zu ihr passen könnte. Ein paar Jahre später wurde aus diesem Wunsch ein konkretes Projekt. Wie so viele große Lebensveränderungen begann auch ihr Abenteuer mit einer kleinen Erfahrung, die nach und nach ihre Zukunftsperspektive veränderte.

Lyla, eine unverzichtbare Reisebegleiterin

Bella Roams (@thealchemists_garden) erlebt dieses Abenteuer nicht allein. Ihre fünfjährige Goldendoodle-Hündin Lyla begleitet sie überall hin. Um Lylas Wohlbefinden zu gewährleisten, achtet Bella auf einen geregelten Tagesablauf. Spaziergänge, Ausflüge in den Wald und Zeit im Freien prägen ihre gemeinsamen Tage. Selbst wenn sie wetterbedingt vom Auto aus arbeiten muss, sorgt sie dafür, dass Lyla so oft wie möglich Auslauf bekommt. Diese enge Bindung stärkt das Gefühl von Zuhause, das Bella sich trotz des kleinen Wohnraums geschaffen hat.

Eine Erfahrung, die sie veränderte

Über die praktischen Aspekte hinaus sieht Bella Roams dieses Abenteuer als eine echte persönliche Weiterentwicklung. Sie hat das Gefühl, sich selbst besser kennengelernt zu haben, zu erkennen, was ihr wirklich wichtig ist, und mit mehr Selbstvertrauen zu leben. Für sie ist dieser nomadische Lebensstil weit mehr als eine wirtschaftliche Lösung: Er ermöglicht es ihr, die Kontrolle über ihren Alltag zurückzugewinnen und ein Leben zu gestalten, das ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Tatsächlich ist ihr Subaru nur der Anfang. Bella spart bereits für einen geräumigeren Van, mit dem sie den Westen der USA ausgiebiger erkunden kann. Langfristig plant sie, ihr Abenteuer in Mittel- und Südamerika fortzusetzen. Ihr kleines Wohnmobil wird somit zum Ausgangspunkt für ein viel größeres Projekt, das ganz im Zeichen von Erkundung und Entdeckung steht.

Eine neue Definition von Zuhause

Bella Roams' Geschichte geht über ihren persönlichen Weg hinaus. Sie spiegelt einen breiteren Trend wider: Angesichts steigender Wohnkosten entscheiden sich manche Menschen für alternative Lebensstile, um ihre Freiheit und Lebensqualität zu bewahren. Im Auto zu leben bedeutet nicht zwangsläufig Verzicht. Für Bella ist es genau das Gegenteil: ein Weg zu einem einfacheren, flexibleren Alltag, der ihren Wünschen näherkommt.

Mit Lyla an ihrer Seite und Projekten im Hinterkopf beweist Bella Roams (@thealchemists_garden), dass ein Zuhause manchmal weniger ein fester Ort sein kann als vielmehr ein Raum, in dem man sich wohl, frei und ganz man selbst fühlt.