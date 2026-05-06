Sie war früher Flugbegleiterin, eröffnete eine Bäckerei in Japan und ihre Geschichte ist faszinierend.

Es gibt Karrierewechsel, die sich „leicht erklären lassen“, und dann gibt es den von Rei Onoda. Die ehemalige Flugbegleiterin von Emirates, eine Japanerin in ihren Dreißigern, tauschte internationale Flüge und die Skyline von Dubai gegen ein 180 Jahre altes Haus in einem japanischen Bergdorf, wo sie jeden Morgen Brot backt.

Vier Jahre in der Luft, in Dubai

Rei Onoda arbeitete etwa vier Jahre als Flugbegleiterin für Emirates in Dubai. Ein Leben voller Reisen, Hotels und Zeitzonen – intensiv, anregend, aber alles andere als ruhig. Nach ihrer Heirat kehrte sie nach Japan zurück, ließ sich in Tokio nieder und begann in einer auf Tourismus spezialisierten PR-Agentur zu arbeiten. Dort nahm eine andere Vision Gestalt an.

Das ländliche Japan als Offenbarung

Im Rahmen ihrer PR-Tätigkeit begleitete Rei ausländische Journalisten durch ganz Japan – nicht nur in Großstädte, sondern auch in weniger bekannte ländliche Gegenden. „Mir wurde bewusst, wie viele wunderschöne Orte es in meinem eigenen Land gibt, von denen ich gar nichts wusste. Ich begann, über ein Leben auf dem Land nachzudenken“, sagt sie . Dann beschleunigte die Covid-19-Pandemie alles.

Covid als Auslöser

Gefangen in einer Wohnung nahe des Bahnhofs Shibuya und mit hohen Mieten in einer bewachten Wohnanlage, trafen Rei und ihr Mann eine radikale Entscheidung. Nach zweijähriger Suche kauften sie ein 180 Jahre altes Haus im Dorf Kamijo, etwa 225 Kilometer nordwestlich von Tokio, für 8,5 Millionen Yen – umgerechnet etwa 50.000 Euro. Zum Anwesen gehören 2,4 Hektar Ackerland. Reis Mann gab seinen Job in der Modebranche auf, um eine staatliche Zulassung als Landwirt zu erwerben – die einzige, die ihm die Bewirtschaftung dieses geschützten Landes erlaubt.

Eine Bäckerei, die aus der Notwendigkeit heraus entstand

Der geplante Umbau des Hauses zu einem einfachen Wohnhaus stieß auf sehr strenge Denkmalschutzauflagen, deren Einhaltung mit zu hohen Kosten verbunden gewesen wäre. Daraufhin entschied sich das Paar für ein Café-Bäckerei-Projekt und finanzierte die gesamte Finanzierung – Umbau, Ausstattung und Bau – mit insgesamt rund 50 Millionen Yen, darunter 29 Millionen Yen an öffentlichen Fördermitteln für Regionalentwicklung und Kulturerhalt.

Drei Jahre Renovierung, eine Ausbildung im Backen, ein Baby

Parallel zum dreijährigen Bauprojekt absolvierte Rei in Tokio eine Ausbildung zur Bäckerin bei einem in Deutschland ausgebildeten Bäckermeister. Während dieser Zeit wurde sie auch mit ihrem Sohn schwanger. Die Bäckerei Kamijyoan eröffnete vor anderthalb Jahren. Rei leitet die Bäckerei – mit Landbrot, Sandwichbrot, Roggenbrot, Kuchen und Keksen –, während ihr Mann das Café führt. Das Lokal ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Das Paar braut außerdem ein handwerklich hergestelltes Pfirsichbier.

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Die Gemeinschaft als Grundlage

„Die Bäckerei und das Muttersein unter einen Hut zu bringen, war eine Herausforderung. Aber ich habe gelernt, mich auf andere zu verlassen“, sagt Rei. Die Unterstützung ihrer Schwiegereltern und der örtlichen Kita hat ihr immer wieder Kraft gegeben. Und hinter jedem gebackenen Brot sieht sie eine Botschaft, die sie ihrem Sohn mitgeben möchte: „Diese Bäckerei existiert dank der Unterstützung der Gemeinde. Ich hoffe, dass mein Sohn, wenn er älter ist, das sieht und versteht, wie wichtig es ist, gemeinsam etwas aufzubauen und seine Überzeugungen nicht aufzugeben.“

Von einem Emirates A380 zu einem Holzofen in einem 180 Jahre alten Haus – Rei Onoda hat sich gewiss nicht den einfachsten Weg ausgesucht. Seine Geschichte beweist jedoch, dass eine radikale Lebensveränderung, wenn sie auf einer klaren Vision und einer starken Gemeinschaft basiert, etwas Bleibendes schaffen kann.