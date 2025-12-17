Wie viele Tage mit der Familie vor der „Explosion“? Experten nennen endlich die Zahl.

Vielleicht haben Sie geplant, die Feiertage mit Ihrer Familie zu verbringen. Köstliche, selbstgekochte Mahlzeiten genießen, in alten Fotoalben blättern und gemeinsam „Kevin – Allein zu Haus“ schauen, um das Festessen zu verdauen – der Plan klingt idyllisch. Doch verlassen Sie sich nicht zu sehr auf die Weihnachtsstimmung und die sorgfältig zubereiteten Gerichte während dieses längeren Aufenthalts im Elternhaus. Therapeuten haben die maximale Dauer berechnet, die Sie solche Wiedersehen ertragen können.

Familientreffen: eher anstrengend als entspannend

Wenn Heiligabend näher rückt, zieht es dich vielleicht wieder in dein altes Teenagerzimmer, das immer noch mit Boyband-Postern tapeziert ist. In Filmen ist diese Rückkehr ins Elternhaus immer wunderbar und unglaublich tröstlich. Die Familie verbringt ihre Zeit damit, Lebkuchendörfer zu bauen, den Weihnachtsbaum zu schmücken und dabei hässliche, mit Pailletten besetzte Weihnachtspullover zu tragen. Im wahren Leben ist es eher wie beim „Grinch“ als bei „Verzauberte Weihnacht“.

Wie jedes Jahr befürchtest du, dass das Familientreffen in einem Fiasko endet oder alte Streitigkeiten zwischen den Bissen Bredele wieder aufbrechen. Es braucht weder eine unpassende politische Meinung noch eine leicht indiskrete Frage nach deinem Beziehungsstatus, um einen inneren Krieg auszulösen. Selbst wenn in der Familie alles bestens läuft, kann man unter einem heftigen sozialen Kater leiden und die eigenen Freunde satt haben. Keine Sorge, du bist weder herzlos noch ein lebender Grinch.

Therapeuten, deren Praxen jedes Jahr zu Weihnachten voll sind, haben eine rationalere Erklärung für diesen emotionalen Ausbruch. „Große Familientreffen verlangen von Erwachsenen, in ihre früheren Familienrollen zurückzufallen und gleichzeitig ihre aktuelle Identität als Erwachsene beizubehalten“, erklärt die approbierte Ehe- und Familientherapeutin Erin Pash gegenüber HuffPost . Es kann besonders schwierig sein, seinen Platz zu finden und diesen Erwartungen gerecht zu werden. Hinzu kommt der Verlust an Autonomie. Man muss sich an bestimmte Regeln halten: familiäre Verpflichtungen erfüllen, zu festgelegten Zeiten essen und an vorgegebenen Aktivitäten teilnehmen. Kurz gesagt: Die gesamte Routine gerät durcheinander, und nach vier Tagen sehnt man sich schon nach der Abreise.

Diese Anzeichen verraten viel über Ihren Sättigungsgrad.

Weihnachtsfeste im Familienkreis können besonders anstrengend sein. Wenn Sie durch Werbung und Komödien den Eindruck gewonnen haben, dass dies die schönste Zeit des Jahres ist, haben Sie allen Grund, sich überfordert, überarbeitet, gereizt und frustriert zu fühlen. Selbst wenn Sie es gewohnt sind, Ihre Gefühle zu unterdrücken und sich ins Badezimmer zurückzuziehen, ist das nicht die beste Lösung. Anstatt Fröhlichkeit vorzutäuschen, lernen Sie, Ihre Grenzen zu erkennen.

Ärgert dich schon die kleinste Kleinigkeit? Malst du dir jedes erdenkliche Szenario aus? Bist du völlig erschöpft, obwohl du nur die Decke auf deinem Schoß ausbreiten musst? Ist deine Wut so greifbar, dass dein Onkel dir vorschlägt, etwas zu trinken, um dich zu „entspannen“? Dann hast du mit Sicherheit deinen Tiefpunkt erreicht, dieses stille „Ich kann nicht mehr“.

„Achten Sie auf die körperlichen Anzeichen: Spannungskopfschmerzen, Zähneknirschen, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme oder das Gefühl, dringend auf die Toilette zu müssen, um wieder zu Atem zu kommen“, rät Pash. „Wenn Sie anfangen, von Ihrem Sofa zu träumen oder die Stunden bis zu Ihrer Abreise zu zählen, sendet Ihnen Ihr Nervensystem ein Alarmsignal“, fährt der Spezialist fort.

Was Therapeuten empfehlen, um Sie zu schützen

Wenn die gemeinsamen Familienmahlzeiten zu viel werden, möchte man sich am liebsten in eine Hütte ohne WLAN zurückziehen. Stattdessen setzt man sich an den Kindertisch, hält sich im Hintergrund (sprich: in der Küche) oder macht eine Pause vor der Haustür. Und keine Sorge: Das ist völlig normal. „Erlauben Sie sich, Grenzen zu setzen, ohne sich schuldig zu fühlen. Sich von der Familie distanzieren zu müssen, bedeutet nicht, dass man sie nicht liebt; es bedeutet einfach, dass man menschlich ist“, betont Pash.

Natürlich steht es nicht zur Debatte, das Essen zu einer Abrechnung zu machen, seine Gefühle laut auszusprechen oder die Feier mit fadenscheinigen Ausreden abzubrechen. Man kann jedoch Ablenkungsmanöver anwenden, um den Genuss zu verlängern. „Schaffen Sie sich etwas Freiraum, indem Sie Ihre Teilnahme an den einzelnen Aktivitäten einschränken: Sie müssen nicht bei jedem Gespräch in der Küche dabei sein“, rät der Experte. Finden Sie Ihre Wohlfühlzone innerhalb dieses Unbehagens.

Familientreffen, eine Tradition zum Jahresende, können das innere Kind in uns wecken. Allerdings können sie auch die innere Harmonie stören. Um im Gleichgewicht zu bleiben, sei ehrlich zu dir selbst.