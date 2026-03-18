Diese professionelle Surferin erhält die erste „Wildcard für Mütter“, ein bedeutender Fortschritt in diesem Sport.

Die World Surf League hat eine wegweisende Maßnahme zur Unterstützung von Sportlerinnen nach dem Mutterschaftsurlaub eingeführt. Die französische Surferin Johanne Defay profitiert als Erste davon – ein bedeutender Fortschritt im Profisport.

Eine beispiellose Maßnahme im professionellen Surfen

Die „Mutterschafts-Wildcard“ wurde von der World Surf League (WSL), dem Dachverband internationaler Surf-Wettbewerbe, eingeführt. Diese Regelung ermöglicht es einer Athletin, nach einer Pause aufgrund von Mutterschaftsurlaub sofort wieder in den Elite-Wettbewerb zurückzukehren.

Konkret bedeutet diese Einladung, dass Johanne Defay einen Platz auf der Championship Tour 2027 sicher hat, die die weltbesten Surferinnen vereint. Sie muss daher nicht an den Qualifikationswettbewerben, der sogenannten Challenger Series, teilnehmen. Dies ist ein Novum in der Geschichte des Sports und darüber hinaus ein starkes Signal eines internationalen Sportverbandes.

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Johanne Defay, eine Karriere, die bereits von Exzellenz geprägt ist

Johanne Defay, eine Schlüsselfigur im französischen Surfsport, hat sich über die Jahre als eine der besten Surferinnen der Welt etabliert. Besonders hervorzuheben ist, dass sie als erste Französin eine olympische Medaille im Surfen gewann – die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Im März 2025 gab sie bekannt, ihre Karriere vor der Geburt ihres ersten Kindes einige Monate später zu unterbrechen. Seitdem hat sie das Training wieder aufgenommen, ohne jedoch an offiziellen Wettkämpfen teilzunehmen. Die neue Wildcard ermöglicht ihr nun die Rückkehr auf höchstem Niveau unter Bedingungen, die ihrem Karriereweg entgegenkommen.

Eine Anerkennung der Realitäten der Mutterschaft im Sport

Die Einführung dieser „Mutterschafts-Regelung“ ist Teil einer umfassenderen Diskussion über die Rolle von Müttern im Profisport. In der Vergangenheit mussten viele Athletinnen Karriereunterbrechungen hinnehmen, ohne Garantie, ihr vorheriges Leistungsniveau oder ihre Platzierung wiederzuerlangen. Fehlende Unterstützungssysteme können dabei ein erhebliches Hindernis darstellen. Mit dieser Initiative erkennt die WSL die besonderen Herausforderungen der Mutterschaft an und versucht, eine konkrete Lösung anzubieten. Ziel ist es, Athletinnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, ohne dass ihnen dadurch Nachteile im Wettkampf entstehen.

Eine Evolution, die über den Bereich des Surfens hinausgeht

Diese Maßnahme gilt zwar aktuell nur für den Profisurfsport, ist aber Teil eines breiteren Trends, der sich in verschiedenen Sportarten beobachten lässt. In den letzten Jahren haben einige Verbände und Organisationen begonnen, ihre Regeln anzupassen, um Athletinnen nach der Schwangerschaft besser zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf geschützte Weltranglistenplätze und die Bedingungen für die Rückkehr in den Wettkampf. In diesem Zusammenhang könnte die Initiative der World Surf League andere Sportverbände dazu anregen, ähnliche Programme einzuführen.

Weitere beteiligte Athleten

Johanne Defay ist nicht die Einzige, die von dieser Entwicklung profitiert. Auch die brasilianische Surferin Tatiana Weston-Webb erhielt eine Wildcard für die Saison 2027. Diese doppelte Vergabe unterstreicht das Engagement der WSL, dies zu einer langfristigen Maßnahme und nicht zu einer einmaligen Initiative zu machen. Die Reaktionen aus der Sportwelt fielen überwiegend positiv aus und hoben die Bedeutung solcher Änderungen für eine bessere Berücksichtigung der Lebenswege von Athletinnen hervor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vergabe der ersten Wildcard für Mutterschaft an Johanne Defay einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Profisports darstellt. Indem die World Surf League die Realitäten von Mutterschaft anerkennt, ebnet sie den Weg für inklusivere Praktiken. Über den Surfsport hinaus wirft diese Initiative die Frage auf, wie Sportstrukturen an die persönlichen Lebenswege von Athletinnen und Athleten angepasst werden können, und könnte zu nachhaltigen Regeländerungen beitragen.