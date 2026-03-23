Warum raten einige Internetnutzer davon ab, den Wasserkocher in Hotelzimmern zu benutzen?

Sie sind unterwegs, haben Lust auf eine Tasse Tee oder Kaffee … und da flüstert Ihnen eine leise Stimme zu: „Was, wenn dieser Wasserkocher eine Geschichte zu erzählen hat?“ In den sozialen Medien warnen immer mehr Nutzer vor diesem Problem. Hinter dieser Warnung verbergen sich überraschende Geschichten und eine einfache Frage: Können wir diesem Alltagsgegenstand wirklich trauen?

Eine Kontroverse, die in den sozialen Medien entstand.

Die ganze Sache eskalierte durch virale Videos, insbesondere durch das einer ehemaligen Flugbegleiterin, die erklärte, wie sie auf Reisen Hotelwasserkocher zum Wäschewaschen nutzte. In ihrem Video beschrieb sie eine Technik, bei der das Wasser direkt zusammen mit der Wäsche im Wasserkocher erhitzt wird. Für manche ein praktischer Tipp, der bei vielen Internetnutzern jedoch Überraschung und Abscheu auslöste.

Seitdem kursieren solche Inhalte regelmäßig auf TikTok und Reddit und schüren das wachsende Misstrauen. Die Idee hat sich durchgesetzt: Diese Wasserkocher sind möglicherweise nicht immer nur für die Zubereitung von Heißgetränken geeignet.

Diese unbeabsichtigten Verwendungszwecke werfen Fragen auf.

Neben diesem persönlichen Bericht erwähnen mehrere Online-Diskussionen weitere, unerwartete Verwendungsmöglichkeiten. Einige Reisende geben zu, es zum Erwärmen von Speisen, zum Reinigen kleiner Gegenstände oder sogar als Notlösung in dringenden Fällen genutzt zu haben. Natürlich nichts Systematisches, aber genug, um Fragen aufzuwerfen.

Denn letztendlich ist nicht die Häufigkeit dieser Praktiken das Problem, sondern schlichtweg die Tatsache, dass sie existieren. Und wenn es darum geht, was mit dem eigenen Körper, dem Mund oder dem eigenen Wohlbefinden in Berührung kommt, wird die Frage der Hygiene schnell zu einer zentralen.

Ein Problem mit der variablen Wartung

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Reinigung. In Hotels können die Reinigungsstandards je nach Haus, Kategorie und Ausstattung variieren. Sichtbare Bereiche wie Betten und Badezimmer werden in der Regel gründlich gereinigt. Kleinere Gegenstände wie Wasserkocher werden hingegen mitunter seltener kontrolliert.

Das heißt nicht, dass sie schmutzig sind, sondern lediglich, dass ihre Wartung möglicherweise weniger systematisch erfolgt. Und wenn es um einen Gegenstand geht, der Wasser enthält, manchmal sogar stehendes Wasser, kann das allein schon Anlass zur Sorge geben.

Ein reales Risiko oder eine übertriebene Sorge?

Bislang hat keine Gesundheitsbehörde offiziell empfohlen, Hotelwasserkocher zu meiden. Daher besteht keine nachgewiesene, weit verbreitete Gefahr. Durch das Abkochen von Wasser werden viele Mikroorganismen abgetötet, was das Risiko bereits begrenzt. Vollständige Sauberkeit ist jedoch nicht garantiert, wenn der Wasserkocher zuvor nicht gründlich gereinigt wurde.

Tatsächlich dreht sich die Debatte vor allem um das Vorsorgeprinzip … und das eigene Wohlbefinden. Manche benutzen den Wasserkocher ohne zu zögern, andere vermeiden ihn lieber. Und beide Positionen sind gleichermaßen legitim.

Die richtigen Reflexe, falls Sie Zweifel haben.

Wenn Sie den Wasserkocher benutzen möchten, ohne die Nerven zu verlieren, können Ihnen ein paar einfache Schritte Sicherheit geben.

Sie können es beispielsweise vor Gebrauch abspülen, vorher etwas Wasser abkochen, ohne es zu trinken, oder einfach jeglichen Missbrauch Ihrerseits vermeiden.

Manche Reisende bringen zur Sicherheit sogar lieber ihre eigene Ausrüstung mit.

Kurz gesagt, es geht nicht darum, sich Sorgen zu machen, sondern darum, Sie zu befähigen, Entscheidungen zu treffen, die Ihrem Wohlbefinden und Ihrem Hygienebedürfnis entsprechen. Soziale Medien verstärken zwar manchmal bestimmte Ängste, können Ihnen aber auch helfen, einfache Gewohnheiten zu entwickeln. Wichtig ist, herauszufinden, was für Sie funktioniert und zu Ihren Routinen und Ihrem Wohlbefinden passt. Denn Reisen bedeutet auch, sich überall wohlzufühlen.