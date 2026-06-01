Um für 10 Tage nach Bali reisen zu können, fand diese Angestellte ein Argument, das ihre Vorgesetzten nicht ablehnen konnten.

Reise
Fabienne Ba.
@frankgreeff / Instagram

Ein paar Tage Urlaub per E-Mail? Nicht für sie. Eine amerikanische Angestellte wählte einen deutlich kreativeren Weg, um sich ein paar Tage Urlaub auf Bali zu sichern. Das Ergebnis: ein Video, inspiriert von Netflix-Trailern, das in den sozialen Medien viral ging und ihre Arbeitgeber überzeugte.

Ein Urlaubsantrag, der eines Films würdig ist

Manche Anfragen von Kollegen sind schon bemerkenswert, aber diese hier setzte neue Maßstäbe. Anstatt eine Standard-E-Mail an ihre Vorgesetzten zu schicken, erstellte eine Mitarbeiterin einen regelrechten Trailer, um ihre Reisepläne zu präsentieren. Mit dramatischer Erzählung, mitreißender Musik und rasantem Schnitt machte sie ihren bevorstehenden Kurztrip nach Bali zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Video bediente sich stark der Stilmittel erfolgreicher Dokumentationen und Streaming-Serien – und würzte es mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Wenn Humor zum Streitpunkt wird

Das Video inszeniert ihren Wunsch nach einer Auszeit, als wäre es von globaler Bedeutung. Mit seinen spannungsgeladenen Effekten, den filmreifen Dialogen und dem getragenen Voiceover erregte das Ergebnis schnell Aufmerksamkeit im Internet. Viele Nutzer lobten ihre Fantasie und ihr Gespür für Inszenierung. Einige scherzten sogar, dass es nach einem so kreativen Projekt schwer werden würde, ihr den Urlaub zu verweigern. Laut Beiträgen, die die Geschichte teilten, gaben ihre Arbeitgeber ihr Einverständnis.

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Bali, ein Reiseziel, das mit den Folgen seiner immensen Beliebtheit zu kämpfen hat

Die Wahl Balis ist kein Zufall. Die indonesische Insel fasziniert weiterhin Millionen von Reisenden mit ihren üppigen Landschaften, Stränden, den ikonischen Reisfeldern und ihrem entspannten Lebensstil. Dank ihrer starken Präsenz auf Instagram und TikTok hat sie sich als eines der begehrtesten Reiseziele der Welt etabliert. Doch dieser Erfolg hat auch seine Schattenseiten.

Bali empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern, ein Ansturm, der die lokale Infrastruktur und die Ressourcen zunehmend unter Druck setzt. Mehrere berühmte Sehenswürdigkeiten leiden mittlerweile unter Überfüllung, während sich einige ehemals sehr authentische Regionen allmählich in Gebiete verwandeln, die größtenteils dem internationalen Tourismus gewidmet sind. Die lokalen Behörden sehen sich zudem mitunter mit respektlosem Verhalten einiger Besucher konfrontiert.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Bali letztendlich ein faszinierendes Reiseziel, vorausgesetzt, man erkundet es mit Respekt und kulturellem Bewusstsein. Diese Mitarbeiterin hat bewiesen, dass eine Urlaubsanfrage mit einer guten Idee und viel Fantasie zu einem wahren viralen Phänomen werden kann.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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