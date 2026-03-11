Diese Großmutter, die mit 83 Jahren ihre erste Alleinreise antrat, inspiriert Reisende weiterhin.

Es gibt keine Altersgrenze, um seine Träume zu verwirklichen. Die Geschichte von Elena Erkhova, einer russischen Großmutter, die als „Baba Lena“ berühmt wurde, ist ein eindrucksvolles Beispiel. Nachdem sie den Großteil ihres Lebens nicht reisen konnte, beschloss sie im Alter von 83 Jahren, die Welt zu entdecken und inspirierte mit ihrer Reise Tausende von Menschen.

Eine erst spät entdeckte Leidenschaft fürs Reisen

Elena Erkhova wurde in Krasnojarsk, Sibirien, geboren. Viele Jahre lang hinderten sie ihre begrenzten finanziellen Mittel am Reisen, obwohl sie sich wünschte, andere Länder zu entdecken. Erst im hohen Alter konnte sie sich diesen Traum erfüllen. Mit 83 Jahren beschloss sie, allein zu reisen und finanzierte ihre Reise mit ihrer Rente und dem Geld, das sie mit dem Verkauf von Blumen und Strickwaren verdiente. Nach und nach konnte sie verschiedene Reisen organisieren, zunächst innerhalb Russlands, dann auch ins Ausland.

Reisen durch mehrere Länder

Baba Lena hat im Laufe der Jahre zahlreiche Reiseziele besucht . Zu den Ländern, die sie erkundet hat, gehören Deutschland, Italien, Thailand und Vietnam. Ihre Abenteuer teilt sie in den sozialen Medien, oft mit Fotos vor berühmten Sehenswürdigkeiten oder in den Straßen der besuchten Städte. Ihre Beiträge erregen schnell Aufmerksamkeit und erreichen ein internationales Publikum. Viele Internetnutzer sind beeindruckt von ihrer Energie und Entschlossenheit, in ihrem Alter noch allein zu reisen.

Wachsende Beliebtheit im Internet

Baba Lena hat sich im Laufe der Zeit zu einer echten Social-Media-Persönlichkeit entwickelt. Ihr Instagram-Account hat Tausende von Followern, die gespannt ihre neuesten Abenteuer verfolgen. Sie berichtet von ihren Reiseerlebnissen und teilt Momente aus ihrem Alltag. Ihre Geschichte spricht besonders Menschen an, die vom Reisen träumen, aber manchmal denken, es sei zu spät, damit anzufangen. Für viele verkörpert sie die Idee, dass persönliche Projekte in jedem Lebensabschnitt verwirklicht werden können.

Eine Geschichte, die weiterhin inspiriert

Elena Erkhova verstarb 2018 im Alter von 91 Jahren. Ihre Geschichte wird jedoch weiterhin online und in den Medien vielfach geteilt. Sie erinnert daran, dass es möglich ist, sein Lebenstempo zu ändern und seine Träume zu verwirklichen, selbst im fortgeschrittenen Alter. Viele Reisende nennen Baba Lena noch immer als Inspiration, sich unabhängig vom Alter auf Abenteuer einzulassen.

Mit 83 Jahren beschloss Elena Erkhova, allein zu reisen und verwirklichte so einen lang gehegten Traum. Die als Baba Lena bekannte junge Frau bewies, dass es nie zu spät ist, neue Horizonte zu entdecken. Ihre Geschichte inspiriert noch heute viele Reisende und erinnert uns daran, dass Neugier und Entdeckergeist ein Leben lang anhalten können.