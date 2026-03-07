In den sozialen Medien sorgt der sogenannte „Armutstourismus“ von Influencern für Unbehagen.

In der Aufmerksamkeitsökonomie der sozialen Medien erzielen manche Inhalte Millionen von Aufrufen, indem sie Armut oder prekäre Lebensbedingungen darstellen. Diese Bilder rufen jedoch zunehmend Unbehagen hervor. Mehrere Forscher und Beobachter sprechen mittlerweile von „Armutstourismus“ oder „Armutsporno“, um Inhalte zu beschreiben, die Elendssituationen für ein Online-Publikum in ein Spektakel verwandeln.

„Armutstourismus“, ein Phänomen, das von Forschern untersucht wird

Das Konzept ist nicht neu. In der Fachliteratur bezeichnet „Slumtourismus“ organisierte Besuche in armen oder benachteiligten Stadtvierteln, die oft als alternative touristische Erlebnisse präsentiert werden. Forscher erklären, dass dieses Phänomen in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat und mittlerweile ein eigenständiges Forschungsfeld innerhalb der Tourismus- und Stadtforschung darstellt. Die Forschung zum „Slumtourismus“ hat sich in den letzten zwanzig Jahren erheblich weiterentwickelt und konzentriert sich dabei auf seine wirtschaftlichen, sozialen und ethischen Auswirkungen.

Historisch gesehen lässt sich diese Praxis bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als Besucher aus wohlhabenden Schichten in die ärmeren Viertel von Städten wie London oder New York reisten, um die Lebensbedingungen der Bewohner zu beobachten. Heute finden solche Besuche in verschiedenen Regionen der Welt statt, insbesondere in Südafrika, Indien, Kenia und Brasilien.

Wenn soziale Medien Armut in virale Inhalte verwandeln

Mit dem Aufstieg von YouTube, TikTok und Instagram haben diese Praktiken eine neue Dimension angenommen. Besuche in benachteiligten Vierteln werden nun gefilmt und weit verbreitet. Videos zeigen beispielsweise, wie Content-Ersteller Slums erkunden, einen „Überlebenstag“ in armen Gegenden erleben oder vor laufender Kamera Geld an Bewohner verteilen. Solche Inhalte werden mitunter beschuldigt, Armut auszunutzen, um Reichweite und Werbeeinnahmen zu generieren.

Manche Forscher bezeichnen dies als „Armutsporno“, ein Begriff für mediale Darstellungen von Armut, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen oder Aufmerksamkeit erregen sollen. Laut mehreren Analysen können diese Bilder komplexe soziale Realitäten auf Klischees oder vereinfachte Darstellungen reduzieren. Soziale Medien tragen ebenfalls zur weiten Verbreitung dieser Bilder bei, die von Millionen von Nutzern geteilt und kommentiert werden können.

Die Favelas Brasiliens, ein häufig zitiertes Beispiel

Brasilien zählt zu den am häufigsten untersuchten Beispielen in der Armutsforschung im Tourismus. In Rio de Janeiro haben sich einige Favelas – verarmte Viertel, die von krassen sozialen Ungleichheiten geprägt sind – zu Touristenzielen entwickelt. Seit Jahrzehnten werden dort geführte Touren angeboten, insbesondere in Vierteln wie Rocinha, einer der größten Favelas des Landes.

Eine Studie der Soziologin Bianca Freire-Medeiros zeigt, dass diese Touren monatlich mehrere Tausend Touristen in bestimmte Stadtviertel locken können. Allerdings sind diese Touren höchst umstritten. Forscher weisen darauf hin , dass Armut als Touristenattraktion instrumentalisiert werden kann, was Fragen nach der Repräsentation der Anwohner und dem tatsächlichen Nutzen für die lokalen Gemeinschaften aufwirft.

Einige Studien deuten zudem darauf hin, dass touristische Routen mitunter von Akteuren außerhalb der jeweiligen Gemeinde organisiert werden, mit vordefinierten Routen, die nicht immer die Lebensrealität der Bewohner widerspiegeln. In solchen Fällen können Besucher durch Wohngebiete fahren oder an bestimmten Punkten anhalten, wodurch diese Orte zu Aussichtspunkten degradiert werden.

Zwischen Bewusstsein und Voyeurismus

Forscher betonen jedoch, dass die Problematik komplex ist. Einige gemeindebasierte Tourismusinitiativen versuchen, ausgewogenere Modelle zu entwickeln, in denen Anwohner direkt an der Organisation von Touren beteiligt sind und einen Anteil der Einnahmen erhalten. Dennoch bleibt die Grenze zwischen Sensibilisierung und Ausbeutung ein zentraler Punkt der Debatte.

Eine Analyse, die sich mit der Ethik des Tourismus in verarmten Vierteln befasst, hebt hervor, dass „diese Praktiken die Machtverhältnisse zwischen Besuchern und Bewohnern verstärken können, insbesondere wenn Armut zum Gegenstand von Beobachtung oder Neugier wird.“ Die Forscher weisen außerdem darauf hin, dass „online verbreitete Bilder die Wahrnehmung dieser Viertel und ihrer Bewohner beeinflussen und mitunter Stereotypen verstärken können.“

Die Debatte um „Armutstourismus“ verdeutlicht die Spannungen im Zusammenhang mit der Darstellung von Ungleichheit im digitalen Raum. Während manche Inhalte vorgeben, auf oft unsichtbare soziale Realitäten aufmerksam zu machen, werden andere beschuldigt, prekäre Lebensumstände zu einem Spektakel zu stilisieren, das Klicks generieren soll. Im Zeitalter der sozialen Medien gewinnen diese ethischen Fragen noch an Bedeutung, da die von Content-Erstellern verbreiteten Bilder ein globales Publikum erreichen und die Wahrnehmung ganzer Gemeinschaften nachhaltig prägen können.