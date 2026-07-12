Wie man den besten Sitzplatz auf einem Langstreckenflug auswählt

Ein mehrstündiger Flug ist ein Abenteuer … aber auch eine echte Komfortprobe. Die gute Nachricht: Die Wahl Ihres Sitzplatzes kann Ihr Flugerlebnis grundlegend verändern. Ob Sie schlafen, sich regelmäßig bewegen oder einfach nur entspannt reisen möchten – mit ein paar Tipps finden Sie den idealen Platz.

Bullauge oder Gang: Es hängt alles von Ihren Gewohnheiten ab.

Die große Debatte beginnt immer mit dieser Frage: Bullauge oder Gang?

Der Fensterplatz ist ideal für Reisende, die gerne die Aussicht genießen, sich zum Schlafen an die Wand lehnen oder einfach etwas Ruhe suchen. Allerdings müssen Sie Ihre Nachbarn bitten, aufzustehen, wenn Sie sich die Beine vertreten möchten.

Der Gangplatz ist ideal, wenn Sie regelmäßig aufstehen, herumlaufen oder sich strecken möchten, ohne die anderen Passagiere in der Reihe zu stören. Allerdings werden Sie dort eher von anderen Passagieren oder dem Kabinenpersonal gestört.

Die mittleren Sitze sind oft am unbeliebtesten, vor allem weil sie weniger persönlichen Freiraum bieten.

Die geräumigsten Sitze: Die besten Angebote im Überblick

Wenn es Ihnen vor allem darum geht, ein paar wertvolle Zentimeter an Beinlänge zu gewinnen, sind einige Orte einen Blick wert.

Die Sitzreihen an den Notausgängen bieten in der Regel mehr Platz.

Durch die Installation von Sitzen hinter einer Trennwand, auch „Schottwand“ genannt, wird vorne ebenfalls eine beträchtliche Beinfreiheit ermöglicht.

Diese Sitze weisen jedoch einige Besonderheiten auf. Die Armlehnen sind teilweise fest montiert, und Handgepäck muss während Start und Landung oft in den Gepäckfächern über den Sitzen verstaut werden. Dies sollten Sie je nach Ihren Reisegewohnheiten berücksichtigen.

Gegenden, die Sie meiden sollten, wenn Sie Ruhe und Frieden suchen.

Nicht alle Sitze bieten den gleichen Komfort.

Sitzplätze in der Nähe von Toiletten oder Bordküchen sind oft stärker frequentiert, mit regem Kommen und Gehen und mehr Lärm.

Die letzten Reihen können auch weniger angenehm sein, insbesondere weil sich einige Sitze weniger weit zurücklehnen lassen oder sich in der Nähe dieser stark frequentierten Bereiche befinden.

Umgekehrt bieten Sitze oberhalb der Tragflächen zwar eine weniger uneingeschränkte Sicht, werden aber von Reisenden, die empfindlich auf Turbulenzen reagieren, oft geschätzt, da dieser Teil des Flugzeugs im Allgemeinen stabiler ist.

Ein kleiner Tipp: Buchen Sie jetzt!

Die begehrtesten Plätze sind schnell vergriffen. Denken Sie also daran, Ihren Sitzplatz auszuwählen, sobald Sie Ihr Ticket kaufen oder der Online-Check-in beginnt, sofern diese Option verfügbar ist. Manche Fluggesellschaften berechnen für die komfortabelsten Sitze einen Aufpreis. Bei einem mehrstündigen Flug kann sich dieser Aufpreis lohnen, wenn Sie besonders komfortabel reisen möchten.

Wähle nach deinen Bedürfnissen… nicht nach denen anderer.

Der ideale Sitzplatz ist nicht für jeden derselbe.

Wer einen Großteil der Reise verschlafen möchte, für den ist ein Fensterplatz abseits der Gänge oft eine ausgezeichnete Wahl.

Wenn Sie gerne regelmäßig aufstehen oder mit einem kleinen Kind reisen, ist ein Gangplatz oder eine Reihe mit Trennwand möglicherweise praktischer.

Vor der Buchung kann es auch hilfreich sein, sich auf spezialisierten Websites über die Kabinenaufteilung Ihres Fluges zu informieren, da dort die Stärken und kleineren Nachteile jedes Sitzplatzes aufgelistet sind.

Letztendlich gibt es keinen perfekten Sitzplatz, sondern nur einen, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Manche Reisende schwören auf einen Fensterplatz, andere bevorzugen einen Gangplatz. Wichtig ist, dass Sie sich während der gesamten Reise wohlfühlen. Denn gerade auf einem Langstreckenflug können wenige Minuten, die Sie mit der Auswahl des richtigen Sitzplatzes verbringen, den entscheidenden Unterschied machen, sobald Sie in der Luft sind.