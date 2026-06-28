Überlebenskurse: Eine vorübergehende Modeerscheinung oder eine neue Art zu reisen?

Statt unter Palmen zu entspannen, lernen Fans von Mike Horn und anderen angehenden Robinsons, unter extremen Bedingungen Feuer zu machen und in lebensfeindlichen Umgebungen zu überleben. In letzter Zeit sind die Buchungen für Überlebenskurse sprunghaft angestiegen, als würden sich die Menschen auf eine unmittelbar bevorstehende Katastrophe vorbereiten. Handelt es sich also um eine vorübergehende Modeerscheinung oder um eine echte Alternative zum traditionellen Urlaub auf der Sonnenliege?

Überlebenskurse, eine trendige Praxis

Was wäre, wenn Sie in Ihrem nächsten Urlaub mit nichts weiter als dem Nötigsten und einem einfachen Kompass im Wald verloren gingen? Was wäre, wenn Sie statt in einen Hotelpool mit Meerblick zu springen, wie die Urzeitmenschen ein Feuer entzündeten und in einer notdürftigen Hütte aus ein paar Ästen übernachteten? Solche Reisen, die an die Serie „Lost“ oder die Sendung „Survivor“ erinnern, ziehen viele Besucher an.

Während diejenigen, die sich nach Komfort und All-inclusive-Angeboten sehnen, ihren Urlaub in der Sonne verbringen und Cocktails aus Kokosnüssen schlürfen, trainieren die im Herzen wahren MacGyvers für den Weltuntergang. Sie schärfen ihren Einfallsreichtum und tragen lediglich einen Rucksack und eine Karte als Wegweiser. Und das ist alles andere als eine Randerscheinung, die nur von pessimistischen Verschwörungstheoretikern gebucht wird. Statistiken zufolge nehmen jährlich rund 10.000 Menschen an Überlebenskursen teil, die in etwa 1.500 Kursen in Frankreich angeboten werden.

Wer sich nach Pfadfinderlagern sehnt, die Natur liebt oder Abenteuer sucht, strömt zu diesen Programmen in der Hoffnung, nach einer Woche reifer und besser auf den Weltuntergang vorbereitet zu sein. Diese Programme, die versprechen, die Teilnehmer zu besseren Versionen ihrer selbst zu machen und ihre Anpassungsfähigkeit zu stärken, lassen keine Zeit zum Ausruhen. Sie schärfen ihren Orientierungssinn, bauen Wasserfilter aus allem, was sie finden können, und schlafen auf dem bloßen Boden neben Insekten. Für manche grenzt es an puren Masochismus, während es für die direkt Beteiligten eine wertvolle, ja sogar lebenswichtige Lernerfahrung ist.

Die von seinen Anhängern vorgebrachten Argumente

Überlebenskurse, die trotz ihres etwas primitiven und sektenähnlichen Images im Wesentlichen eine Rückbesinnung auf das Wesentliche in einer Zeit propagieren, in der uns jede Handlung unterstützt wird. Letztendlich entdecken die Teilnehmer das Leben unserer Vorfahren, der Jäger und Sammler, wieder, die keine andere Wahl hatten, als autark zu leben. Sie finden Trost in einer einfacheren, weniger materialistischen Lebensweise.

Sie sind zweifellos wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt, müssen sich mit sehr einfachen, wenn nicht gar nicht vorhandenen Annehmlichkeiten begnügen und essen, was sie finden können, wobei sie darauf achten, sich nicht zu vergiften. Gleichzeitig gönnen sie sich aber eine willkommene digitale Auszeit, lernen, auf ihre Instinkte zu hören, entwickeln ihre Selbstständigkeit in den gefahrenreichen Wäldern und trainieren ihren Geist von morgens bis abends.

Natürlich spielt auch die Nähe zur Natur eine Rolle – eine Oase der Ruhe, die schnell zum Schauplatz all unserer Ängste werden kann, insbesondere im Falle einer Invasion roter Ameisen, riesiger Spinnen oder unerklärlicher Geräusche mitten in der Nacht. Dies sind die Hauptvorteile, die auf Webseiten zu diesem Überlebenstraining genannt werden, das einer Science-Fiction-Geschichte würdig wäre.

Harte Aufenthalte, die nicht immer gut überwacht werden

Diese Überlebenskurse, eine Art Hardcore-Variante von Escape Games und Biwak-Touren, sprechen Herausforderungssuchende, Dystopie-Fans und Familien an, die gemeinsame Erlebnisse suchen. Obwohl die Teilnehmer nicht sich selbst überlassen sind und von Guides begleitet werden, unterliegen diese Reisen, die eher einem Militärtraining als einem entspannten Ausflug ähneln, keinem spezifischen französischen Gesetz.

„Wenn ich heute in der Stadt neben meinem Wohnort einen Windsurf- oder Boxkurs organisieren will, brauche ich eine staatliche Genehmigung. Wenn ich hingegen zehn Leute in die Natur mitnehmen und sie zwingen will, jede Art von Pflanze zu essen, während ich mich als Experte ausgebe, kann ich das ohne Genehmigung tun“, beklagt der Anthropologe Mathieu Burgalassi in der Zeitschrift Geo .

So kann es schnell passieren, dass man einem Fremden begegnet, der sich selbst zum Rudelführer ernennt und dessen Naturwissen ausschließlich aus Internet-Tutorials stammt. „Nach ein paar Monaten in diesen Kreisen wurde mir beigebracht, wie man Menschen von hinten mit einem Seil erwürgt“, fügt der Experte hinzu, der vier Jahre lang in diesen angeblich härtenden Überlebenskursen verbracht hat. Überlebenskurse sind auch ein Treffpunkt für Möchtegern-Machos und Verschwörungstheoretiker. Manchmal werden sie sogar als Propagandainstrumente missbraucht.

Überlebenskurse, die weitaus anspruchsvoller und härter sind als die Orientierungsläufe unserer Kindheit, können daher im Falle einer beispiellosen Tragödie oder Krise von Nutzen sein. Doch selbst wenn sie einer Art Übergangsritus ähneln, bedürfen sie dennoch einiger rechtlicher Anpassungen.