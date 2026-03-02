Estos animales desafían las nociones preconcebidas sobre el "poder femenino".

En el mundo animal, las mujeres están tomando su lugar y afirmándose. Los íconos feministas abundan en la naturaleza, y no llevan capas, sino pelaje, plumas o escamas. Además de proteger a sus crías, estas hembras que pueblan la naturaleza están desafiando los roles de género y son mucho más evolucionadas de lo que creemos. Saquemos nuestros cuadernos y tomemos notas.

Cuando los animales nos enseñan lecciones sobre igualdad

Los documentales de vida silvestre no se centran únicamente en la libido de los leones ni capturan espectaculares peleas de jirafas. Si bien la mayoría de las películas sobre la vida silvestre muestran a madres mimando a sus crías y a hembras acampando en sus guaridas, este es solo un breve vistazo a la vida animal. El libro " El Animal Feminista ", coescrito por 13 especialistas, llena por sí solo todas las lagunas del pasado y revela el alcance total del poder femenino en el mundo natural.

Antes de que Jane Goodall y otras científicas pioneras se involucraran, los hombres representaban el "sexo fuerte". Luchaban por conquistar corazones y tierras, y cazaban para alimentar a sus familias. En resumen, tenían todos los méritos. Las mujeres, en cambio, eran pasivas: simplemente estaban ahí para cuidar de las crías y asegurar la continuidad de la línea familiar. Aunque durante mucho tiempo se las retrataba como simples extras, no se dedicaban exclusivamente a la maternidad. Poseían otras habilidades en su currículum.

En el vibrante mundo animal, los caballitos de mar machos son portadores de vida, las yeguas comprenden la hermandad mejor que algunos humanos, y los peces payaso cambian sus órganos reproductivos. Entre los pingüinos emperador, las hembras salen a pescar para recolectar provisiones mientras los machos incuban los huevos. Según esta información bien documentada, los animales son más abiertos y avanzados que los humanos. Aquí hay una breve lista de estos animales femeninos que demuestran que la dominancia masculina no es una "ley universal de la naturaleza".

Hienas: Matriarcas desvergonzadas

Si bien la mantis religiosa devora a sus parejas enteras, cuidando de no dejar rastro de su crimen, también existen animales más pacifistas y feministas. A menudo caricaturizados en el cine como criaturas astutas e ingenuas, son en realidad uno de los ejemplos más poderosos de una sociedad matriarcal.

Entre las hienas moteadas, las hembras son dominantes. Son más grandes, más fuertes y gobiernan la jerarquía del clan. Incluso los machos más imponentes están subordinados a ellas. Recursos, prioridades alimentarias, decisiones colectivas: todo pasa por ellas. Otro dato sorprendente: la hembra de hiena moteada posee un "pseudopene", y nadie se inmuta. Una buena anécdota para impresionar en una reunión social.

Elefantes: Poder a través de la experiencia

Otro ejemplo inspirador: las manadas de elefantes africanos. Aquí también, la estructura es matriarcal. La líder del grupo suele ser la hembra de mayor edad. ¿Su función? Recordar los abrevaderos durante las sequías, reconocer los peligros y guiar los movimientos de la manada.

Si bien en algunas especies el poder reside en el vencedor de una pelea, los elefantes son más reflexivos. Su autoridad no reside en la fuerza física, sino en la experiencia y la memoria colectiva. Es un poder sereno, estratégico y protector. Un liderazgo basado en la transmisión y la sabiduría. Una hermosa metáfora para recordarnos que liderar no significa aplastar, sino guiar.

Zorros rojos machos: padres dedicados

Los zorros rojos son, en cierto modo, pioneros de la baja por paternidad. Si bien necesitamos leyes y reformas para implementarla, para estos cánidos es casi instintivo. Tras dar a luz, el zorro rojo macho cuida especialmente de su pareja y sus crías. No se limita a llevar comida a la guarida; se involucra de lleno en la crianza de los cachorros: juega con ellos y les enseña lecciones importantes de la vida. Es un padre ejemplar que alivia (un poco) la carga mental de su pareja.

Caballitos de mar machos: los que llevan la vida

¿Un hombre embarazado? A escala humana, esto lamentablemente sería muy controvertido. Sin embargo, entre los caballitos de mar, es la norma. El macho lleva los huevos y pasa por la dura prueba del parto. La hembra, por su parte, encuentra un macho al que confiar sus huevos y luego regresa a retozar en las profundidades del mar. Suficiente para estremecer a los activistas más acérrimos por los derechos de los hombres.

Abejas: una reina… y miles de abejas obreras

En una colmena, la famosa "reina" es fuente de intriga. Sin embargo, su rol no es el de una monarca autoritaria. Ella asegura la reproducción, mientras que las abejas obreras, todas hembras, mantienen la colmena en funcionamiento: construcción, protección y producción de alimentos. El poder es distribuido, funcional y colectivo. La supervivencia depende de una organización altamente eficiente donde las hembras ocupan casi todos los puestos clave.

En definitiva, observar la vida silvestre y las plantas no es solo un pasatiempo zen. Es una profunda experiencia de aprendizaje sobre feminismo, igualdad e identidad de género. Si reencarnáramos en animales, ya tendríamos nuestro favorito...