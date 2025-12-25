En este animal, tener verdaderos amigos retrasa el envejecimiento.

El envejecimiento es parte del proceso, tanto para los cuerpos humanos como para los animales. Y a veces, la ciencia ofrece descubrimientos tan divertidos como estimulantes. En un mamífero marino tan sociable, la amistad podría no solo ser placentera: podría, literalmente, ralentizar el paso del tiempo.

Cuando la amistad deja huella en el cuerpo

Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur han observado más de mil delfines salvajes que viven en la Bahía Shark, Australia Occidental. Esta población ha sido monitoreada durante más de 40 años, lo que ha proporcionado una base de datos excepcional. ¿El objetivo? Comparar la edad cronológica de los delfines con su edad biológica, es decir, cómo cambian sus cuerpos con el tiempo.

Un resultado sorprendente pero consistente: dos delfines de la misma edad cronológica no necesariamente envejecen al mismo ritmo. Los machos que mantienen vínculos sociales fuertes y estables con unas pocas parejas preferidas muestran signos biológicos de envejecimiento más lento que aquellos que viven en mayor aislamiento.

Para medir esta edad biológica, los científicos analizaron las modificaciones epigenéticas de muestras de piel. Estos marcadores, influenciados por el entorno, el estrés y el estilo de vida, proporcionan información valiosa sobre cómo el cuerpo se adapta al envejecimiento. Y, sin duda, en los delfines, la calidad de las relaciones es fundamental.

Estar mejor rodeado no significa estar rodeado de todo el mundo.

Contrariamente a lo que se podría pensar, los delfines que mejor envejecen no son los que viven en grupos más grandes. Son los que forman fuertes alianzas con un pequeño número de sus congéneres. Juntos, cooperan para alimentarse, protegerse, reproducirse, pero también para jugar, descansar y compartir momentos de calma.

Estas interacciones regulares parecen reducir el estrés y favorecer la salud general. Por el contrario, los machos integrados en grupos muy numerosos suelen mostrar signos de envejecimiento acelerado. Demasiado contacto, demasiada competencia, demasiada tensión social: el cuerpo acaba pasando factura.

Esta observación nos recuerda una verdad simple y profundamente compasiva: lo que importa no es el desempeño social, sino la comodidad relacional. Tener un cuerpo que envejece bien no significa estar en todas partes, todo el tiempo, con todos. Significa evolucionar en un entorno donde te sientes seguro, apoyado y valorado.

Una lección universal, sin presiones ni mandatos

Sin embargo, es fundamental destacar un punto crucial: ralentizar el envejecimiento no es el objetivo. Envejecer, en cualquier caso, es perfectamente normal. Los cuerpos cambian, se adaptan, cuentan una historia, y no hay nada de qué avergonzarse. En los delfines, al igual que en los humanos, envejecer no es un fracaso ni una tragedia: es la prueba de una vida vivida.

Este estudio simplemente nos recuerda que las relaciones afectivas pueden ser un factor protector, al igual que un entorno saludable o una buena genética. Envejecer rodeado de personas de confianza parece ser más beneficioso para el cuerpo.

Estos delfines nos ofrecen sutilmente una lección elegante: cultivar unas pocas conexiones confiables, alegres y respetuosas puede tener un impacto real en el cuerpo, sin presión ni culpa. Un círculo pequeño y fuerte a veces es mejor que una multitud de conexiones superficiales.