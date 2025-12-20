Menos bebés, más mascotas: ¿la elección de la nueva generación?

Hoy en día, surge una observación sorprendente y reveladora: la nueva generación parece estar abandonando la crianza tradicional en favor de las mascotas. Entre el afecto inmediato, la flexibilidad y el control de costos, los millennials y la Generación Z están reinventando el concepto de hogar y vínculos familiares.

Una encuesta que confirma la tendencia mundial

Según un estudio realizado por Total.Vet con 400 mujeres millennials estadounidenses sin hijos, el 70 % considera a su mascota un sustituto de un hijo. Aún más fascinante, el 69 % afirma que es más fácil de criar que un hijo, y el 48 % lo considera más económico.

Más allá de las estadísticas, los testimonios revelan una realidad más profunda: estos animales ocupan un lugar central en la vida de sus dueños, a veces comparable al de un niño. Algunos participantes organizan su día a día en función de las necesidades de su compañero, celebran sus cumpleaños o contratan un seguro médico especializado. El vínculo emocional es intenso, sincero y enriquecedor, ofreciendo una experiencia de crianza amable y deliberada, sin las tradicionales concesiones asociadas a la crianza de un hijo.

Corea del Sur: un ejemplo sorprendente

La tendencia también es evidente a nivel internacional. En Corea del Sur, entre 2019 y 2022, el número de perros registrados se disparó un 44,6%, pasando de 2,09 millones a 3,03 millones. Las ventas de alimento para perros incluso superaron las de fórmula infantil. Mientras tanto, la tasa de fertilidad se desplomó al 0,72%, y las guarderías caninas están prosperando en las principales ciudades.

Este fenómeno ha dado lugar a un nuevo término: "dinkwons" ("doble ingreso, sin hijos, con una o más mascotas"), que se refiere a las parejas con doble ingreso y sin hijos que invierten considerablemente en el bienestar de sus mascotas. La sociedad está cambiando, y las políticas públicas, aún centradas en impulsar la natalidad, tienen dificultades para adaptarse a este cambio cultural donde los perros y los gatos se están convirtiendo en verdaderos miembros de la familia.

Flexibilidad, afecto y autonomía: por qué esta opción es atractiva

¿Por qué tanta popularidad de los animales en lugar de la paternidad humana? Hay muchas razones. Los jóvenes aprecian la simplicidad de vivir con una mascota: viajar o salir es relativamente fácil, los costos suelen ser más bajos y el afecto es inmediato e incondicional. Más que un simple compañero, el animal se convierte en un compañero emocional, capaz de satisfacer la necesidad de apego sin imponer las restricciones que a menudo se asocian con la paternidad.

Esta elección también refleja una redefinición de las normas sociales y familiares. Para muchos, formar una familia ya no es un paso necesario hacia la plenitud. Tener una mascota permite crear un fuerte vínculo emocional, a la vez que preserva la autonomía y la libertad. Esto es lo que llamamos "paternidad elegida": una forma consciente y positiva de invertir en una relación, sin los sacrificios que exige la crianza tradicional.

Una tendencia duradera y reveladora

Este fenómeno refleja cambios profundos: presiones económicas, prioridades profesionales, la soledad moderna o simplemente el deseo de vivir la vida al máximo. Los animales llenan un vacío emocional y social, a la vez que ofrecen una forma de responsabilidad amable, gratificante y alegre. No reemplazan a los niños, pero ofrecen una alternativa viable y gratificante para quienes desean experimentar amor y cuidado a diario, a su manera.

En conclusión, el auge de las mascotas en los hogares contemporáneos no es una simple moda pasajera. Ilustra una revolución cultural donde el afecto, la libertad y la positividad corporal priman sobre los modelos familiares tradicionales. La nueva generación demuestra así que es posible cultivar vínculos fuertes y genuinos manteniendo un estilo de vida que les convenga. Entre bebés y amigos peludos, los millennials y la Generación Z parecen haber tomado su decisión: a veces, el mejor compañero puede ser de cuatro patas.