En Australia, un animal que se creía extinto desde hacía 80 años reaparece en un vídeo excepcional

Un pequeño marsupial que se creía extinto desde hacía décadas fue filmado recientemente en el norte de Australia. Este redescubrimiento ha reavivado la esperanza en la biodiversidad local y los programas de conservación.

Un quoll del norte filmado después de más de 80 años de ausencia

Fue en el norte de Queensland donde una cámara automática captó una secuencia inesperada en enero de 2026. El animal identificado es el quoll del norte, también llamado gato quoll del norte (Dasyurus hallucatus), una especie cuya presencia no había sido confirmada localmente durante más de 80 años.

El avistamiento tuvo lugar en el Santuario de Vida Silvestre Piccaninny Plains, una reserva gestionada por Australian Wildlife Conservancy. Ubicada en la región de Cape York, esta área protegida se dedica a la preservación de especies en peligro de extinción y a la restauración de ecosistemas. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la organización describió el descubrimiento como una señal alentadora y enfatizó la importancia de los esfuerzos de conservación basados en la investigación científica.

Una especie debilitada por múltiples amenazas

El quol del norte es un pequeño marsupial nocturno reconocible por su pelaje marrón rojizo con manchas blancas, su vientre más claro y su cola oscura y relativamente escasa. Antaño muy extendido en el norte y este de Australia, sus poblaciones disminuyeron drásticamente durante el siglo XX. Varios factores explican este declive. La introducción del sapo de caña, una especie invasora altamente tóxica, tuvo graves consecuencias: muchos quoles se envenenaron al intentar ingerirlo.

Además de la depredación por animales introducidos como gatos y zorros, los incendios y la pérdida y fragmentación del hábitat, la especie se considera localmente extinta en algunas zonas. Por lo tanto, el video grabado en enero constituye la primera evidencia visual reciente de su presencia en esta zona específica en varias décadas.

Un descubrimiento lleno de esperanza

Para los científicos y funcionarios de la reserva, este redescubrimiento es sumamente significativo. Nick Stock, administrador del santuario de las Llanuras de Piccaninny, explicó que «cada redescubrimiento cuenta», señalando que estos avistamientos justifican los esfuerzos realizados para proteger vastas áreas naturales. El video muestra solo un ejemplar, pero abre el camino para futuras investigaciones. Los equipos sobre el terreno esperan determinar si hay otros quolls del norte presentes en la región y si una pequeña población ha logrado sobrevivir a pesar de las amenazas.

Un recordatorio de la fragilidad de la biodiversidad australiana

Australia ha registrado una de las tasas más altas de extinción de mamíferos del mundo en los últimos dos siglos. Las especies endémicas, a menudo altamente especializadas, son particularmente vulnerables a los rápidos cambios en su entorno. La reaparición del quoll del norte en esta región no significa que la especie esté fuera de peligro. Sigue clasificada como en peligro de extinción y requiere protección continua. Sin embargo, este excepcional video sirve como recordatorio de que, en materia de biodiversidad, algunas historias no están predeterminadas. Incluso después de décadas de ausencia, las especies pueden sobrevivir tranquilamente, siempre que se preserve su hábitat.

En resumen, filmado en una reserva de Queensland, la reaparición del quoll del norte tras más de 80 años de ausencia local representa un gran avance para los científicos australianos. Si bien es necesario ser precavidos, este video sirve como recordatorio de la importancia de proteger los ecosistemas a gran escala.