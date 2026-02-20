Search here...

En Australia, un animal que se creía extinto desde hacía 80 años reaparece en un vídeo excepcional

Vida animal
Fabienne Ba.
@Australianwildlifeconservancy/Instagram

Un pequeño marsupial que se creía extinto desde hacía décadas fue filmado recientemente en el norte de Australia. Este redescubrimiento ha reavivado la esperanza en la biodiversidad local y los programas de conservación.

Un quoll del norte filmado después de más de 80 años de ausencia

Fue en el norte de Queensland donde una cámara automática captó una secuencia inesperada en enero de 2026. El animal identificado es el quoll del norte, también llamado gato quoll del norte (Dasyurus hallucatus), una especie cuya presencia no había sido confirmada localmente durante más de 80 años.

El avistamiento tuvo lugar en el Santuario de Vida Silvestre Piccaninny Plains, una reserva gestionada por Australian Wildlife Conservancy. Ubicada en la región de Cape York, esta área protegida se dedica a la preservación de especies en peligro de extinción y a la restauración de ecosistemas. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la organización describió el descubrimiento como una señal alentadora y enfatizó la importancia de los esfuerzos de conservación basados en la investigación científica.

Una especie debilitada por múltiples amenazas

El quol del norte es un pequeño marsupial nocturno reconocible por su pelaje marrón rojizo con manchas blancas, su vientre más claro y su cola oscura y relativamente escasa. Antaño muy extendido en el norte y este de Australia, sus poblaciones disminuyeron drásticamente durante el siglo XX. Varios factores explican este declive. La introducción del sapo de caña, una especie invasora altamente tóxica, tuvo graves consecuencias: muchos quoles se envenenaron al intentar ingerirlo.

Además de la depredación por animales introducidos como gatos y zorros, los incendios y la pérdida y fragmentación del hábitat, la especie se considera localmente extinta en algunas zonas. Por lo tanto, el video grabado en enero constituye la primera evidencia visual reciente de su presencia en esta zona específica en varias décadas.

Un descubrimiento lleno de esperanza

Para los científicos y funcionarios de la reserva, este redescubrimiento es sumamente significativo. Nick Stock, administrador del santuario de las Llanuras de Piccaninny, explicó que «cada redescubrimiento cuenta», señalando que estos avistamientos justifican los esfuerzos realizados para proteger vastas áreas naturales. El video muestra solo un ejemplar, pero abre el camino para futuras investigaciones. Los equipos sobre el terreno esperan determinar si hay otros quolls del norte presentes en la región y si una pequeña población ha logrado sobrevivir a pesar de las amenazas.

Un recordatorio de la fragilidad de la biodiversidad australiana

Australia ha registrado una de las tasas más altas de extinción de mamíferos del mundo en los últimos dos siglos. Las especies endémicas, a menudo altamente especializadas, son particularmente vulnerables a los rápidos cambios en su entorno. La reaparición del quoll del norte en esta región no significa que la especie esté fuera de peligro. Sigue clasificada como en peligro de extinción y requiere protección continua. Sin embargo, este excepcional video sirve como recordatorio de que, en materia de biodiversidad, algunas historias no están predeterminadas. Incluso después de décadas de ausencia, las especies pueden sobrevivir tranquilamente, siempre que se preserve su hábitat.

En resumen, filmado en una reserva de Queensland, la reaparición del quoll del norte tras más de 80 años de ausencia local representa un gran avance para los científicos australianos. Si bien es necesario ser precavidos, este video sirve como recordatorio de la importancia de proteger los ecosistemas a gran escala.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Admite haber mentido sobre que "le quitaron a su perro" y genera indignación entre los internautas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Admite haber mentido sobre que "le quitaron a su perro" y genera indignación entre los internautas.

Las redes sociales pueden ser un campo de juego increíble, pero también un verdadero campo minado. Cyril Schreiner,...

En China, estos animales generados por IA se están convirtiendo en estrellas de las redes sociales.

En el internet chino, los gatos y los perros han protagonizado durante mucho tiempo vídeos conmovedores. Sin embargo,...

En Florida, el frío está provocando una sorprendente "lluvia de iguanas"

Florida, famosa por su sol y clima templado, presenció recientemente una escena digna de una película de terror:...

Sufre del síndrome de Tourette y muestra cómo su perro la ayuda a controlar sus tics.

Vivir con tics no te impide amar, soñar ni brillar. A sus 23 años, Baylen Dupree muestra con...

Por qué la intuición de los caballos fascina a los investigadores, según un estudio

Los caballos no son solo compañeros maravillosos: parecen capaces de "leer" nuestras emociones. Un reciente estudio francés revela...

¿De verdad nos tragamos arañas mientras dormimos? Lo que dice la ciencia

Probablemente hayas oído este rumor: supuestamente nos tragamos hasta ocho arañas al año mientras dormimos, con la boca...

© 2025 The Body Optimist