¿Nuestras mascotas pasan demasiado tiempo frente a las pantallas?

La televisión encendida de fondo, videos de aves en YouTube o una tableta tirada en el suelo... las pantallas ya forman parte de la decoración de muchos hogares. Pero ¿qué pasa con nuestros perros y gatos? ¿De verdad les cautivan estas imágenes brillantes y, lo que es más importante, son buenas para su bienestar?

¿Los animales realmente ven lo que ocurre en la pantalla?

Contrariamente a una creencia arraigada, los perros y los gatos sí pueden percibir las imágenes que se muestran en las pantallas modernas. Los televisores antiguos, con sus frecuencias de actualización más bajas, producían un efecto de parpadeo que los perros detectaban fácilmente gracias a su visión altamente sensible. Con las pantallas de alta definición actuales, la imagen les parece mucho más nítida.

Según el American Kennel Club , los perros ahora pueden seguir con mayor facilidad el movimiento en la pantalla, lo que explica por qué algunos parecen ver la televisión con tanta atención. Los gatos, en cambio, se sienten especialmente atraídos por los movimientos rápidos. La silueta de un pájaro o un pez cruzando la pantalla puede despertar su instinto natural de caza. Sus cuerpos alerta, sus ojos brillantes y sus diminutas patas listas para abalanzarse son prueba de esta curiosidad tan felina.

¿Una simple forma de entretenimiento…o un verdadero estímulo?

En respuesta a este interés, algunas plataformas ofrecen programas diseñados específicamente para animales: pájaros picoteando, ardillas saltando o peces nadando tranquilamente. Un estudio publicado en 2022 en Applied Animal Behaviour Science observó las reacciones de los perros a diferentes tipos de imágenes de televisión.

Los investigadores observaron que los perros reaccionaban con mayor intensidad a escenas que mostraban a otros perros, acompañadas de sonidos familiares como ladridos. Los paisajes estáticos, en cambio, suscitaban mucho menos interés. Sin embargo, la reacción variaba considerablemente según el temperamento. Algunos perros seguían la pantalla con entusiasmo, con la cabeza inclinada y las orejas erguidas, mientras que otros preferían ignorar por completo el espectáculo visual.

¿Las pantallas representan un peligro?

Hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado que el tiempo moderado frente a pantallas sea perjudicial para los animales. Sin embargo , la RSPCA nos recuerda que un entorno rico y variado sigue siendo esencial para el bienestar animal. En otras palabras, ver algunas imágenes animadas no es problemático en sí mismo. Por otro lado, dejar a un perro solo durante varias horas con la televisión encendida no reemplaza las actividades que realmente contribuyen a su salud y bienestar.

Nuestros compañeros necesitan moverse, oler, explorar e interactuar. Un cuerpo activo, patas en movimiento y una mente estimulada son los verdaderos ingredientes de una vida animal plena. En algunos animales altamente sensibles, las imágenes rápidas o los ruidos repentinos pueden incluso provocar una excitación excesiva o cierta frustración.

Una cuestión de personalidad

Al igual que en los humanos, las preferencias varían enormemente. Algunos perros se convierten en verdaderos espectadores, a veces ladrando a un animal en la pantalla. Otros pasan de largo sin siquiera notarlo. Varios factores pueden explicar estas diferencias: edad, nivel de energía, raza o experiencia vital. Para los gatos, una pantalla puede ofrecer una breve estimulación visual, pero rara vez es tan satisfactoria como el juego interactivo con una pluma o una pelota.

Entonces, ¿deberíamos limitar su “tiempo frente a la pantalla”?

No existen normas oficiales sobre los animales. Sin embargo, los expertos coinciden en un principio simple: el tiempo frente a la pantalla debe ser un extra, no la actividad principal. Para un perro o gato feliz y bien adaptado, las prioridades siguen siendo los paseos, los juegos interactivos, la interacción con sus humanos y la exploración del mundo real.

En resumen, si tu perro se relaja unos minutos para ver un pájaro en la televisión, podrás sonreír sin preocupaciones. El verdadero secreto del bienestar animal no está en una pantalla... sino en una vida plena, activa y llena de descubrimientos.