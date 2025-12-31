Flossie cumple 30 años: la gata más vieja del mundo celebra su cumpleaños

Flossie no solo está celebrando su 30.º aniversario: está consolidando aún más su lugar en la historia felina. Este gato británico, reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el gato más longevo del mundo, acaba de celebrar su 30.º cumpleaños, una edad que equivale aproximadamente a 140-150 años humanos, según estimaciones veterinarias.

Un récord certificado por Guinness World Records

Nacido el 29 de diciembre de 1995, Flossie obtuvo oficialmente el título de "gato vivo más longevo" en noviembre de 2022, cuando ya tenía 27 años. Desde entonces, ha seguido desafiando el tiempo y las estadísticas, ya que la esperanza de vida promedio de un gato doméstico suele rondar los 12 a 15 años. A pesar de su sordera y su grave deterioro visual, el equipo de Guinness World Records destaca que se mantiene activo, dócil y con una salud relativamente buena para su edad.

Una vida turbulenta y cuatro casas en 30 años

Flossie nació en una camada de gatos callejeros que vivían cerca de un hospital en Merseyside, al noroeste de Inglaterra. Un empleado del hospital lo adoptó inicialmente, antes de que su hermana lo acogiera tras su fallecimiento en 2005. Catorce años después, esta mujer también falleció, y Flossie pasó tres años más con otro familiar antes de ser confiado a la organización benéfica Cats Protection, que finalmente lo entregó a Victoria Green.

Una adopción tardía que lo cambia todo

Cuando Victoria Green descubrió el historial veterinario de Flossie, se dio cuenta de que el gato tenía… 27 años. "Nos quedamos atónitos", dijo el coordinador local de Protección de Gatos, señalando que es raro encontrar adoptantes dispuestos a acoger a un animal tan anciano. Victoria hizo preparativos especiales para él, incluso instaló una pequeña escalera para ayudarlo a subir al sofá, mientras explicaba que Flossie todavía salta como un gatito.

Un aniversario simbólico para todos los amantes de los gatos.

Al cumplir 30 años, Flossie se une al exclusivo club de los gatos excepcionalmente longevos, aunque el récord absoluto lo ostenta Creme Puff, una texana que falleció a los 38 años y 3 días. Su historia pone de relieve la importancia de adoptar gatos mayores: con los cuidados adecuados, un entorno seguro y mucho cariño, incluso los gatos muy mayores pueden vivir muchos años más felices. Para Victoria y Flossie, este cumpleaños no es solo un número: es la celebración de un vínculo lejano pero preciado.

En definitiva, Flossie es un símbolo de ternura, resiliencia y la importancia de un cuidado atento para los animales mayores. Su trayectoria, marcada por varios hogares y una adopción tardía, nos recuerda que todo gato, sin importar su edad, merece una segunda oportunidad y mucho amor. Al celebrar su 30.º cumpleaños, Flossie inspira a todos los amantes de los animales a apreciar cada momento compartido con sus compañeros de cuatro patas, porque cada año cuenta y cada vínculo es precioso.