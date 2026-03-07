"Parece irreal": mientras practica wakesurf, se encuentra en medio de un grupo de delfines

El creador de contenido @cass.officiel vivió recientemente un momento mágico mientras practicaba wakesurf, rodeado de repente por una manada de delfines. Este Reel de Instagram, que se volvió viral en cuestión de horas, ha cautivado a los internautas, quienes se maravillan con la belleza marina.

¿Qué es el wakesurf?

El wakesurf es un deporte acuático híbrido que combina elementos del surf y el wakeboard. Una embarcación crea una ola artificial en su estela, remolcando inicialmente al surfista mediante una cuerda. Una vez en movimiento, el surfista suelta la cuerda y surfea libremente sobre esta "ola infinita" sin estar atado, a 16-18 km/h, realizando trucos y giros.

Delfines invitados sorpresa

En el video, la creadora de contenido @cass.officiel y sus amigos disfrutan de aguas cristalinas cuando de repente aparecen delfines nadando al unísono con la tabla de surf. Saltan y se deslizan sobre la ola, creando una mágica simbiosis acuática. El texto "Un sueño hecho realidad" captura a la perfección la emoción pura de este ballet improvisado.

Los internautas están encantados: "¡Qué bonito!"

Los comentarios están repletos de admiración: "Qué hermoso, se me pone la piel de gallina", "Un momento mágico, gracias por compartirlo", "Parece increíble, los delfines saben reconocer las almas hermosas". Muchos sueñan con revivir esta singular conexión entre los humanos y la naturaleza, alabando su excepcional suerte.

En resumen, un símbolo de libertad acuática y conexión con los animales, este video evoca la magia de los encuentros inesperados. ¡Un video que te hará querer deslizarte por el agua, con delfines o sin ellos!