"Parece irreal": mientras practica wakesurf, se encuentra en medio de un grupo de delfines

Vida animal
Anaëlle G.
@cass.officiel/Instagram

El creador de contenido @cass.officiel vivió recientemente un momento mágico mientras practicaba wakesurf, rodeado de repente por una manada de delfines. Este Reel de Instagram, que se volvió viral en cuestión de horas, ha cautivado a los internautas, quienes se maravillan con la belleza marina.

¿Qué es el wakesurf?

El wakesurf es un deporte acuático híbrido que combina elementos del surf y el wakeboard. Una embarcación crea una ola artificial en su estela, remolcando inicialmente al surfista mediante una cuerda. Una vez en movimiento, el surfista suelta la cuerda y surfea libremente sobre esta "ola infinita" sin estar atado, a 16-18 km/h, realizando trucos y giros.

Delfines invitados sorpresa

En el video, la creadora de contenido @cass.officiel y sus amigos disfrutan de aguas cristalinas cuando de repente aparecen delfines nadando al unísono con la tabla de surf. Saltan y se deslizan sobre la ola, creando una mágica simbiosis acuática. El texto "Un sueño hecho realidad" captura a la perfección la emoción pura de este ballet improvisado.

Los internautas están encantados: "¡Qué bonito!"

Los comentarios están repletos de admiración: "Qué hermoso, se me pone la piel de gallina", "Un momento mágico, gracias por compartirlo", "Parece increíble, los delfines saben reconocer las almas hermosas". Muchos sueñan con revivir esta singular conexión entre los humanos y la naturaleza, alabando su excepcional suerte.

En resumen, un símbolo de libertad acuática y conexión con los animales, este video evoca la magia de los encuentros inesperados. ¡Un video que te hará querer deslizarte por el agua, con delfines o sin ellos!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
¿Nuestras mascotas pasan demasiado tiempo frente a las pantallas?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Nuestras mascotas pasan demasiado tiempo frente a las pantallas?

La televisión encendida de fondo, videos de aves en YouTube o una tableta tirada en el suelo... las...

Estos animales desafían las nociones preconcebidas sobre el "poder femenino".

En el mundo animal, las mujeres están tomando su lugar y afirmándose. Los íconos feministas abundan en la...

Cómo un perro que esperaba ser adoptado se convirtió en la nueva "estrella web"

En los refugios, miles de animales esperan cada año una segunda oportunidad. A veces, un simple detalle, una...

¿Por qué es tan intrigante este gatito con ojos enormes?

Un gatito canadiense ha derretido el corazón de miles de internautas en redes sociales. Su enorme mirada, casi...

En Australia, un animal que se creía extinto desde hacía 80 años reaparece en un vídeo excepcional

Un pequeño marsupial que se creía extinto desde hacía décadas fue filmado recientemente en el norte de Australia....

Admite haber mentido sobre que "le quitaron a su perro" y genera indignación entre los internautas.

Las redes sociales pueden ser un campo de juego increíble, pero también un verdadero campo minado. Cyril Schreiner,...