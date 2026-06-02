Un veterinario advierte sobre los riesgos poco conocidos de dormir con tu mascota.

Compartir la cama con un perro o un gato es uno de los pequeños placeres de la vida para muchas personas. Esta cercanía reconfortante suele fortalecer el vínculo con la mascota. Sin embargo , según el veterinario Tom Mason , este hábito debe abordarse con ciertas precauciones para garantizar el bienestar de todos.

Parásitos que pueden introducirse bajo las sábanas

Este es el primer punto que menciona el especialista: incluso una mascota muy querida y bien cuidada puede ser portadora de ciertos parásitos. Así, las pulgas, las garrapatas o los ácaros pueden acabar más fácilmente en la ropa de cama cuando un perro o un gato duerme en ella. El veterinario también nos recuerda que algunos parásitos internos pueden, en raras ocasiones, transmitirse a los humanos. El riesgo sigue siendo bajo, pero es mayor para los niños pequeños, las personas mayores o aquellas con sistemas inmunitarios debilitados.

Buenas noticias: con unos sencillos pasos ya se puede limitar la exposición. Limpiar las patas de tu perro con una toallita adecuada después de cada paseo, mantener al día los tratamientos antiparasitarios y lavar la ropa de cama con regularidad son excelentes hábitos.

Un sueño que a veces resulta menos reparador.

¿Tu perro cambia de posición con frecuencia? ¿Tu gato decide explorar el apartamento a las 3 de la mañana? Estos pequeños movimientos pueden interrumpir tu sueño sin que te des cuenta. Lo contrario también es cierto: los humanos también podemos perturbar el descanso de nuestras mascotas. Y al igual que nosotros, los perros y los gatos necesitan un sueño reparador para mantenerse sanos y equilibrados cada día.

Dormir con tu perro: una elección personal ante todo.

¿Significa esto que debes prohibir la entrada de tu perro o gato al dormitorio? No necesariamente. Los expertos aconsejan principalmente ser consciente de los posibles inconvenientes para tomar una decisión informada. Si disfrutas durmiendo con tu mascota y funciona bien, no hay obligación, vergüenza ni drama en continuar. Cada pareja humano-animal encuentra su propio equilibrio. Para quienes prefieren una alternativa, colocar una cómoda cesta cerca de la cama permite mantener esa cercanía reconfortante minimizando algunas de las molestias.

Lo más importante es priorizar la higiene, la comodidad y el bienestar de todos los involucrados. Al fin y al cabo, no existe una única manera correcta de ser un dueño responsable de un perro.