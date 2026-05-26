"No me soltaba": Una pareja relata su encuentro con un tiburón tigre en Hawái.

Una pareja hawaiana vivió una experiencia aterradora frente a la costa de Maui. Mientras practicaban kayak, Cheslei Akima y Alika Dickerson se toparon cara a cara con un tiburón tigre, cuyo tamaño superaba con creces el de su embarcación. Decidieron relatar este encuentro a los medios locales, lo que sirve como recordatorio de la necesidad de extremar las precauciones en las aguas que rodean el archipiélago.

Un encuentro inesperado frente a la costa de Maui

Según la revista People , el incidente ocurrió el 23 de mayo de 2026, a primera hora de la tarde, frente a la costa de Olowalu, en la costa oeste de Maui. La pareja se encontraba a aproximadamente una milla de la costa cuando la situación cambió drásticamente. "De repente, a unos tres metros delante del kayak, apareció una aleta. Me pregunté qué era, y entonces empezó a nadar a toda velocidad hacia nosotros", relató Cheslei Akima. El animal, identificable por sus rayas gris claro, era un tiburón tigre, que parecía ser más largo que su kayak de casi cuatro metros.

Un enfrentamiento impresionante

La situación se tornó alarmante rápidamente cuando el tiburón agarró el kayak y comenzó a zarandearlo. "No lo soltaba", dijo la joven. Para intentar ahuyentar al animal, Alika Dickerson tuvo que golpearlo varias veces. "A la tercera, finalmente lo soltó. Se sumergió ligeramente, nos salpicó con la cola y se alejó nadando", explicó, aún conmocionado. De vuelta en tierra, la pareja descubrió que el tiburón había dejado marcas de mordeduras en el kayak.

¿Hay que tener cuidado con el tiburón tigre?

Si bien los ataques de tiburones a humanos siguen siendo poco frecuentes en Hawái, con solo 3 o 4 incidentes al año, las autoridades locales señalan que el tiburón tigre es la especie más involucrada en estos encuentros. Sin embargo, es importante no demonizar a estos animales: los tiburones ocupan naturalmente la cima de la cadena alimentaria costera y desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos.

En muchos casos, las interacciones con los humanos se explican por la creciente presencia de actividades humanas en su hábitat. Al frecuentar zonas donde ya hay tiburones, los humanos contribuyen a aumentar la probabilidad de encuentros. Estas mordeduras suelen ser consecuencia de la confusión o la exploración oportunista, especialmente porque la escasez de su presa habitual puede llevar al animal a probar otras fuentes de alimento. Los estímulos asociados a estos incidentes pueden entonces incorporarse a su comportamiento sin que ello implique necesariamente una intención dirigida contra los humanos.

En definitiva, aunque marcadas por esta experiencia, Cheslei Akima y Alika Dickerson no han renunciado al océano. Sin embargo, instan a los demás usuarios a extremar las precauciones: evitar las aguas turbias, no nadar al amanecer ni al atardecer y preferir las playas vigiladas.