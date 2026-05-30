Estos alimentos, muy comunes en los hogares, pueden ser peligrosos para los perros.

Vida animal
Julia P.
Photo d'illustration : wirestock / Magnific

Nuestros perros comparten con alegría nuestro día a día, pero no siempre nuestros platos. Algunos alimentos básicos de la despensa, comunes para nosotros, pueden suponer un verdadero riesgo para su salud. Identificar mejor estos alimentos les permite tener una vida más tranquila, cómoda y saludable. Aquí te presentamos los principales alimentos que debes mantener fuera del alcance de sus curiosas narices.

Chocolate, un conocido falso amigo

El chocolate es probablemente el ejemplo más conocido de una toxina alimentaria en los perros. Contiene teobromina, una sustancia que el organismo canino elimina muy lentamente.

Según la cantidad ingerida y el tamaño del animal, los efectos pueden variar: trastornos digestivos, inquietud inusual, taquicardia y, en los casos más graves, complicaciones severas. El chocolate negro es particularmente peligroso debido a su mayor concentración de teobromina. Para proteger el bienestar de su mascota, es fundamental guardarlo con cuidado y nunca dejar una tableta al alcance de su nariz.

Uvas y pasas: una toxicidad ahora mejor comprendida.

Consideradas durante mucho tiempo un "misterio veterinario", las uvas y las pasas ahora se identifican claramente como peligrosas para los perros. Estudios científicos, incluido uno publicado en el Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, sugieren que el ácido tartárico, presente de forma natural en estas frutas, podría estar implicado en daños renales graves. Incluso en pequeñas cantidades, pueden provocar insuficiencia renal aguda.

La dificultad añadida radica en que no todos los perros reaccionan de la misma manera: una dosis pequeña puede ser inofensiva para uno y problemática para otro. Por lo tanto, la precaución sigue siendo la mejor opción para preservar su bienestar.

Cebolla y ajo: cuidado con la sangre de tu perro.

Las cebollas, el ajo, así como los chalotes y el cebollino, pertenecen a la familia de las aliáceas. Detrás de su agradable aroma, contienen compuestos que pueden debilitar los glóbulos rojos de los perros.

El riesgo es la anemia, que puede provocar fatiga, debilidad y falta de energía. Y, contrariamente a la creencia popular, todos los alimentos se ven afectados: crudos, cocidos, en polvo o incorporados a platos preparados. Compartir las sobras puede parecer un gesto amable, pero es mejor evitar cualquier condimento para asegurar una dieta equilibrada.

Otros alimentos a los que prestar especial atención

Otros productos cotidianos también merecen su atención.

  • El xilitol, un edulcorante presente en algunos chicles y productos dietéticos, es particularmente tóxico para los perros. Puede provocar reacciones rápidas y graves.
  • Las nueces de macadamia, el aguacate y el café también se encuentran entre los alimentos que se deben evitar, debido a sus posibles efectos nocivos para el organismo canino.

Conocer estos alimentos te permite adoptar hábitos diarios sencillos para proteger la salud de tu mascota. Un perro bien protegido es un perro más feliz y relajado, que disfruta plenamente de la vida a tu lado. En caso de ingestión, es fundamental una reacción (muy) rápida: contactar con un veterinario te permite actuar con eficacia y limitar el riesgo de muerte.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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