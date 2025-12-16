Este color de cabello de base roja se está convirtiendo en la tendencia del momento.

El color de cabello “negro rubí” se perfila como una de las principales tendencias rojas de la temporada, en una versión profunda, oscura y ultra brillante.

¿Qué es "rubí negro"?

Ruby Noir es un rojo intenso y muy saturado, mezclado con una base marrón o negra, que da como resultado una apariencia casi rubí negra según la luz. Se encuentra entre el rojo rubí, el rojo vino y el cereza negra, con reflejos cereza o burdeos que se aprecian mejor con la luz solar o artificial. Este tono ya existe en tintes capilares, por ejemplo, en la gama Keratin Color, bajo el nombre "1.8 Ruby Noir", diseñado como un rojo majestuoso, intenso y brillante. Es especialmente popular en otoño e invierno, cuando los tonos cálidos y profundos son los protagonistas de los mood boards de moda capilar.

¿Por qué este color es tan popular ahora?

Los expertos en color citan los rojos intensos como el rubí o el cereza negra como los tonos clave para el cabello rojo actual, ya que mantienen su intensidad sin ser demasiado llamativos. El rubí negro aporta profundidad, brillo y un efecto lujoso, además de ser ideal para el día a día, especialmente sobre una base castaña.

Este tono también es atractivo porque favorece especialmente a las pieles medias a oscuras y a quienes tienen subtonos neutros a fríos, aportando riqueza y dimensión sin ser agresivo. En cabello con textura, los reflejos rubí realzan la definición y el brillo de los rizos, lo que contribuye a su popularidad en redes sociales.

¿A quién le sienta mejor (y cómo llevarlo)?

El negro rubí funciona muy bien en bases castañas claras a oscuras, donde se asienta como un velo rubí intenso, con un mantenimiento más sencillo que en cabellos muy claros. En cabellos rubios, suele ser necesaria una prepigmentación o tendrás que conformarte con un resultado muy intenso, casi un rojo vampiro.

Para un look trendy, varios profesionales recomiendan:

ya sea un rubí negro ultra brillante a todo color

Este podría ser un balayage rojo rubí sobre una base marrón o negra, para un efecto ahumado y un aspecto más suave en las raíces.

El mantenimiento implica el uso de champús para cabello teñido, tratamientos repigmentantes como el rojo cereza/negro cereza para nutrir los reflejos y una estricta protección térmica para mantener el brillo.

Profundo, misterioso e intensamente luminoso, el negro rubí se perfila como el tono de rojo más deseado de esta temporada. Una combinación perfecta de elegancia clásica y audacia contemporánea, este color de cabello lo tiene todo: fácil de usar a diario, favorece a una amplia gama de tonos de piel y está a la última. Tanto si optas por una melena abundante como por unas mechas sutiles, el negro rubí promete un efecto chic y sofisticado, siempre que lo cuides bien. Una cosa es segura: este invierno, la tendencia son los reflejos rubí.