El truco de peinado súper simple que te da un look chic en 2 minutos

Un clip de mariposa y dos minutos son suficientes para transformar un cabello despeinado en un moño elegante y estructurado. Este truco viral, un éxito en TikTok e Instagram, queda genial en todo tipo de cabello y es perfecto para cualquier ocasión.

Equipo esencial

Coge una pinza de mariposa (modelo clásico de 10-12 cm, idealmente de acetato brillante o mate). Cepíllate el pelo para desenredarlo y, si es fino, rocía un poco de laca. Opcional: una goma fina para una sujeción segura en cabello largo.

Paso 1: Preparar la base

Recoge todo tu cabello en una coleta alta o media a la altura de la nuca para un look más chic. Sujétala con una goma elástica (o con los dedos si solo usas una pinza). Tira suavemente de las raíces para un volumen natural. Enrolla la coleta firmemente sobre sí misma.

Paso 2: Enrollar y asegurar

Enrolla la coleta formando un moño redondo, como un caracol. Coloca la pinza de mariposa horizontalmente en el centro: pasa una punta por debajo del moño y la otra por encima, enganchando los mechones para asegurarlo. Gira la pinza verticalmente para fijarla.

Paso 3: Ajustar y refinar

Saca con cuidado mechones de cabello del moño para lograr un look despeinado y chic. Mete los cabellos sueltos debajo de la pinza con un palillo o con el dedo. Rocía con laca y añade rizos sueltos a los lados si lo deseas. El resultado: un moño sofisticado y voluminoso que se mantiene en su lugar todo el día.

Variaciones para todos los looks.

¿Cabello corto? Recógetelo en un semirecogido y retuerce las puntas. Para la noche, añádele accesorios con pinzas de pedrería. Cabello liso: retuércelo con más fuerza; cabello rizado: déjalo con volumen. Ventaja: se deshace en segundos, sin necesidad de calor ni herramientas complicadas.

Rápido, elegante y sencillo, este truco del clip de mariposa demuestra que a veces basta con dos minutos y el accesorio adecuado para realzar cualquier look. Ya sea para una cita espontánea, un día de trabajo o una salida nocturna chic, este moño se adapta a tus deseos y estilo sin dañar tu cabello. Una prueba más de que la simplicidad, cuando se domina, sigue siendo la clave del estilo.