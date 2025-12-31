Search here...

Según este famoso peluquero, estos 5 colores de cabello dominarán en 2026.

Peluquería
Fabienne Ba.
cottonbro studio/Pexels

En 2026, la coloración capilar ya no se trata de transformación, sino de revelación. Atrás quedaron los días de efectos rígidos o excesivamente dramáticos: en su lugar, se encuentran técnicas que respetan la textura natural, el tono de piel y la personalidad. Cada cabello se considera único, hermoso tal como es, y la coloración se convierte en una herramienta de autoexpresión y bienestar.

1. Contorno capilar, el aliado del "brillo saludable"

Una tendencia importante este año , el contorno del cabello ha superado con creces las mechas tradicionales. Esta técnica consiste en aplicar toques de luz estratégicamente alrededor del rostro, como si se tratara de un maquillaje capilar a medida. ¿El objetivo? Realzar los rasgos, suavizar los ángulos e iluminar la tez sin acentuarla. Adaptado a cada forma de rostro y tono de piel, el contorno del cabello celebra la diversidad de los rostros y realza la armonía natural. El resultado es sutil, favorecedor y profundamente elegante.

2. Marrón oscuro con efecto espejo.

En 2026, el castaño será un color potente y luminoso. Olvídate de los castaños apagados: esta versión juega con reflejos intensos y un brillo casi líquido. El efecto espejo crea la ilusión de un cabello sano, flexible y grueso. Disponible en tonos que van desde el chocolate cálido hasta casi el negro, este color favorece a todos los tonos de piel. Realza la riqueza natural del cabello y proyecta una imagen segura y elegante.

3. El rubio vainilla derretido, el epítome de la dulzura.

El rubio de 2026 se caracteriza por su suavidad y calidez. Este rubio vainilla difuminado abandona los contrastes marcados para una transición fluida entre tonos. Captura la luz como un rayo de sol, aportando luminosidad y frescura al rostro. Este color evoca suavidad, vitalidad y una simplicidad chic. Es perfecto para quienes desean iluminar su cabello manteniendo un look natural y cómodo para el día a día.

4. Cobre pastel cálido

Más delicado que el cobre tradicional, el cobre pastel de 2026 se funde con los tonos rubios para un look luminoso y accesible. Este tono difunde una suave calidez que favorece a todos los tonos de piel, desde los más claros hasta los más dorados. Celebra el volumen, la textura y el glamour natural del cabello. Es un color que irradia amabilidad y confianza, sin abrumar el rostro.

5. Colores minerales: un regreso a lo básico

Inspirados en la naturaleza, los tonos minerales han llegado para quedarse: rubio arena, castaño ocre y delicados tonos tierra. Estos colores ofrecen una profundidad orgánica y reflejos sutiles, casi vibrantes. Se adaptan a las curvas naturales del cabello y trascienden las estaciones sin resultar aburridos. Auténticos, relajantes y elegantes, encarnan la belleza imperecedera, alineada con el respeto por uno mismo y la apreciación de la propia singularidad.

La moraleja de la historia es que en 2026, el color de cabello no oculta; resalta. Celebra todas las texturas, todas las formas y todas las identidades. Es una invitación a amar tu cabello, a lucirlo y a sentirte completamente tú mismo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
¿Sueñas con un secado rápido en dos minutos? Este truco rápido marca la diferencia.

¿Sueñas con un secado rápido en dos minutos? Este truco rápido marca la diferencia.

Las mañanas con prisas, el cabello cansado por el calor o simplemente el deseo de simplicidad son razones...

"Rubio escandinavo": el corte de pelo que ilumina, incluso sin sol

Asociado desde hace mucho tiempo a los países nórdicos y sus brillantes veranos, el rubio escandinavo se ha...

¿No tienes tiempo para el secado? Este truco añade volumen en 5 minutos.

¿No tienes tiempo para un brushing completo? Este consejo, visto en un Reel por la maquilladora @makeupbymelissam en...

Luciendo tus raíces grises: la tendencia capilar que no vimos venir

Tras décadas de ocultar sistemáticamente las canas, las raíces canosas se están adoptando como una opción elegante y...

Los peinados de Stranger Things ya no son un secreto: su creador finalmente lo revela todo.

Mientras "Stranger Things" se prepara para su último capítulo, los fans están demasiado ocupados siguiendo la historia del...

Este color de cabello de base roja se está convirtiendo en la tendencia del momento.

El color de cabello “negro rubí” se perfila como una de las principales tendencias rojas de la temporada,...

