El flequillo a capas se perfila como la tendencia de peinado de 2026

El flequillo cortina da paso al "flequillo a capas", la nueva tendencia capilar de 2026, especialmente vista en la cantautora estadounidense Ariana Grande y la actriz Pamela Anderson. Cónico, texturizado y desenfadado, este corte irradia modernidad y es increíblemente fácil de llevar a diario.

La textura que revoluciona el flequillo

A diferencia de un flequillo liso y estructurado, el flequillo suelto se compone de mechones finos y separados que rozan la frente. Esta ligereza crea un movimiento natural y al instante crea un look relajado y chic. Los estilistas están notando un creciente entusiasmo por este flequillo con movimiento, muy diferente del estilo de flequillo que requiere rizadores y laca.

Su secreto: un flequillo a capas que aclara el cabello desde la raíz y mantiene el volumen en las puntas. El resultado: un sutil encuadre del rostro que ilumina la tez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angela Kim ✨️ Estilista de Los Ángeles (@angelakimhair)

Perfecto para todo tipo de rostro y cabello.

Su gran fortaleza reside en su adaptabilidad. La cantautora estadounidense Ariana Grande, en los Critics Choice Awards de 2026, la cantautora Suki Waterhouse y la cantante Lisa, del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, demuestran que este segmento trasciende edades y estilos.

Ya sea que tu cabello sea fino, grueso, liso u ondulado, este flequillo se integra a la perfección y realza tus rasgos. Aporta estructura y suavidad, enmarcando el rostro con elegancia y siendo fácil de peinar a diario. Versátil y atemporal, es una opción segura para quienes buscan combinar un estilo moderno con practicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande)

Adiós a la suavidad perfecta, hola al movimiento natural.

Este resurgimiento forma parte de la estética 2026: adiós al cabello excesivamente controlado, hola a la naturalidad sofisticada. El flequillo a capas celebra la imperfección con estilo: mechones rebeldes y seguros, textura mate y volumen natural en la raíz. El flequillo a capas funciona igual de bien con un bob ondulado que con cabello extralargo.

Los peluqueros famosos de Londres y Nueva York están viendo un aumento en la demanda: "Un 200% más de flequillo texturizado en 6 meses". Las redes sociales están repletas de tutoriales sobre cómo recrear el look en casa o cómo mantener el flequillo. Y para quienes dudan en dar el paso: comiencen por despuntar ligeramente su flequillo actual. Un peluquero con experiencia podrá crear textura sin acortarlo drásticamente.

En resumen, para 2026, el flequillo ya no es estático: baila, cobra vida y enmarca con suavidad. El flequillo a capas transforma el flequillo tradicional en un vibrante accesorio de moda que irradia seguridad y ligereza.