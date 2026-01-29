Lavado del cabello: qué recomienda un dermatólogo en cuanto a frecuencia

Dado que la frecuencia ideal varía según el tipo de cabello, el nivel de actividad física, el uso de productos de peinado e incluso la genética, aquí se presentan diferentes maneras de mantener un cuero cabelludo sano y un cabello resistente a la rotura. Estas recomendaciones buscan contrarrestar el exceso de sebo, la irritación y la pérdida de vitalidad, adaptando las rutinas a cada persona.

Frecuencia ideal según tipo de cabello

La Dra. Heather W. Goff , profesora del Departamento de Dermatología del UT Southwestern Medical Center, advierte sobre los peligros del lavado diario del cabello, que reseca el cuero cabelludo y debilita la fibra capilar al eliminar su sebo protector natural. Para el cabello rizado o en espiral, que es más seco y frágil debido a su estructura que retiene la humedad de manera menos efectiva, la Dra. Goff recomienda lavarlo no más de una vez a la semana, o incluso cada dos semanas, para evitar despojar al cabello de sus aceites esenciales. El cabello fino o graso, por otro lado, puede tolerar el lavado con champú cada dos o tres días para prevenir la acumulación de sebo, que puede contribuir a la caspa o la dermatitis seborreica, una afección inflamatoria común del cuero cabelludo. El lavado diario está fuertemente desaconsejado para todo tipo de cabello: hace que las hebras se sequen, se vuelvan quebradizas y propensas a las puntas abiertas, comparable al desgaste de los jeans que se lavan con demasiada frecuencia.

¿Por qué el cabello se engrasa tan rápido?

Esta tendencia suele ser hereditaria, impulsada por las hormonas andrógenas que estimulan las glándulas sebáceas desde la pubertad; el mismo mecanismo que causa el acné en muchos adolescentes. Si tu cabello se vuelve graso en 24 horas, el Dr. Goff aconseja resistir la tentación de lavarte el cabello inmediatamente y usar champú seco para absorber el exceso de grasa entre lavados. Sin embargo, ten cuidado: la próxima vez que te laves el cabello, masajea bien el cuero cabelludo para eliminar cualquier residuo y evitar la obstrucción de los folículos pilosos.

¿El lavado provoca caída del cabello?

No se preocupe, lavarse el cabello no empeora la caída, afirma el Dr. Goff: las hebras que se caen durante el lavado ya estaban en la fase natural de caída (un promedio de 50 a 100 al día, según la Academia Americana de Dermatología). Los episodios de mayor caída, como el efluvio telógeno, suelen estar relacionados con el estrés, las fluctuaciones hormonales o las deficiencias, y no con el lavado en sí. Sin embargo, el agua dura puede agravar la sequedad y el quiebre, imitando la caída excesiva.

Consejos profesionales para un lavado óptimo

El Dr. Goff ofrece consejos específicos para maximizar los beneficios: aplique el champú exclusivamente en las raíces y el cuero cabelludo, donde se acumulan el sebo, el sudor y la acumulación de producto, evitando los largos, que se secan rápidamente. Reserve el acondicionador para las puntas y los medios para nutrirlos sin apelmazar las raíces. Para cabello dañado, aplique ocasionalmente una mascarilla hidratante profunda, dejándola actuar de 10 a 20 minutos bajo una toalla tibia. Finalmente, alterne agua tibia con un enjuague final con agua fría para cerrar las cutículas y potenciar el brillo.

Si la irritación persiste (picazón, enrojecimiento, descamación o inflamación) a pesar de estas rutinas, sospeche que se trata de una dermatitis de contacto (alergia a un ingrediente cosmético) o una afección como la psoriasis del cuero cabelludo. El Dr. Goff enfatiza que un dermatólogo puede diagnosticar y prescribir tratamientos específicos, como champús medicados con ketoconazol o cremas con corticosteroides. Ajustar la frecuencia de lavado es un buen primer paso, pero una evaluación profesional ayuda a prevenir complicaciones a largo plazo.