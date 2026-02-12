"No es elegante": esta nueva tendencia estética genera división

Las cejas moldean el rostro más de lo que creemos. Una nueva silueta se popularizará en 2026: la ceja plana o ceja recta. Sin embargo, esta línea tan definida no goza de gran admiración en redes sociales.

¿Qué es una ceja plana?

La ceja plana se distingue por una línea casi horizontal, con un arco muy pequeño en el centro. A diferencia de la ceja tradicional, que forma un punto más alto para abrir la mirada, esta prefiere una línea recta que se extiende hacia afuera. Celebridades como la modelo estadounidense Bella Hadid la han adoptado para acentuar la intensidad de su mirada en sesiones de fotos. El grupo femenino estadounidense Katseye, Manon, Sophia y Daniela suelen lucir cejas casi rectas, lo que contribuye a su identidad visual.

¿El efecto deseado? Un rostro que parezca más largo y una apariencia minimalista y contemporánea. Para algunas, las cejas planas también aportan un toque moderno, a veces casi andrógino, que contrasta con estilos más clásicos. Además, pueden equilibrar rasgos redondos o atenuar un maquillaje recargado con una marcada tensión visual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por daniela avanzini (@daniela_avanzini)

¿Por qué se divide esta línea?

A pesar de su popularidad, la ceja plana no es para todos. En redes sociales, algunos la consideran demasiado severa, casi rígida o menos elegante que un arco tradicional. Este debate ilustra a la perfección la naturaleza subjetiva de la belleza: lo que a algunos les parece "genial" puede parecerles "rígido" a otros. Cada rostro es único, y una tendencia nunca debería convertirse en una norma.

Cejas rectas, arqueadas, gruesas o finas: la elección es tuya.

Las cejas planas son solo una opción entre muchas. Puedes seguir esta tendencia o simplemente mantenerte fiel a tus cejas naturales. Gruesas, finas, rectas, arqueadas, coloreadas o naturales: todas las formas son válidas. Ninguna tendencia debería dictar tu look. Tus cejas son parte de tu identidad y eres libre de peinarlas como quieras. La sofisticación no proviene de una línea dictada por Instagram o revistas, sino de la confianza que irradias al usar lo que te hace sentir bien.

En resumen, las cejas planas parecen estar de moda, pero no son una regla que se pueda seguir al pie de la letra. La clave está en encontrar tu propio equilibrio y hacer que tus cejas reflejen tu personalidad. Las tendencias evolucionan, y solo tú puedes decidir qué te hace sentir bella y segura.