Pérdida de cabello: este "error" común que los dermatólogos desaconsejan encarecidamente

Ciertos hábitos inconscientes que repetimos con frecuencia podrían empeorar la caída del cabello con el tiempo, según especialistas en piel y cuero cabelludo. La caída del cabello normal es común, pero los hábitos inadecuados de cuidado o peinado pueden agravarla.

Un error común, según un dermatólogo: un accesorio demasiado apretado

Según este dermatólogo , usar ciertos accesorios ajustados, en particular gorras o peinados demasiado estrechos durante la actividad física, puede ser perjudicial para el cabello y su fijación al cuero cabelludo. Estos accesorios suelen retener la transpiración, favorecer la acumulación de sebo y suciedad, y crear tensión constante en los folículos pilosos.

Cuando esta tensión mecánica es continua, puede causar lo que los especialistas denominan alopecia por tracción, una forma de pérdida de cabello causada por una tracción excesiva de los folículos pilosos. Los dermatólogos y las asociaciones de salud capilar recomiendan evitar peinados y accesorios ajustados que tiren o compriman el cuero cabelludo.

Por qué ciertos hábitos empeoran la caída del cabello

Perder entre 50 y 100 cabellos al día se considera fisiológicamente normal, pero más allá de eso, la pérdida de cabello puede convertirse en una preocupación.

Además de los peinados ajustados, otros hábitos cotidianos, como el uso repetido de herramientas de peinado con calor, productos agresivos o lavarse el cabello con demasiada o poca frecuencia, pueden debilitar el cabello e irritar el cuero cabelludo. Estos factores por sí solos no causan alopecia grave, pero contribuyen a un debilitamiento gradual de la fibra capilar.

Buenos hábitos para limitar la caída del cabello

Los dermatólogos enfatizan la importancia de adaptar la rutina de cuidado capilar para mantener un cabello sano. Algunos consejos recomendados por los especialistas incluyen:

Evite los peinados que tiran demasiado, como las colas muy apretadas o ciertas elásticas que tiran del cabello, para reducir la tracción sobre los folículos.

Favorecer peinados más sueltos y accesorios suaves que no compriman el cuero cabelludo.

Mantenga una higiene regular, utilizando un champú adecuado a su tipo de cuero cabelludo para evitar la acumulación de sebo o la irritación.

Estas acciones, aunque parezcan sencillas, a menudo se descuidan en la vida diaria, sin embargo, juegan un papel concreto en la preservación de la densidad capilar.

Cuándo consultar a un dermatólogo

La caída del cabello que empeora, aparece en parches o persiste durante más de tres meses requiere atención médica. Solo un especialista puede determinar si la pérdida está relacionada con efluvio telógeno, alopecia androgenética u otro trastorno del cuero cabelludo.

Un dermatólogo puede ofrecer exámenes adecuados, consejos personalizados y, si es necesario, tratamientos específicos para frenar la caída del cabello o estimular el crecimiento.