Protección de la piel: un reflejo que algunos dermatólogos consideran una prioridad.

Si bien el sol es esencial para la vida y ofrece numerosos beneficios —como la síntesis de vitamina D, un efecto antidepresivo y beneficios terapéuticos para ciertas afecciones cutáneas como la psoriasis—, también representa una amenaza significativa para nuestra piel si no se protege adecuadamente. Con la llegada del clima cálido, la Unión Nacional Francesa de Dermatólogos y Venereólogos (SNDV) subraya la importancia de usar protección solar adecuada en todas las circunstancias. Según los profesionales de la SNDV, el primer paso es evaluar con precisión su tipo de piel, fototipo y la intensidad de la exposición solar a la que estará expuesto.

Los riesgos de la exposición excesiva al sol

A corto plazo, las consecuencias de la exposición solar excesiva o prolongada son visibles: la temida quemadura solar, una quemadura superficial causada por los rayos UVB, refleja el daño directo a las células de la epidermis. Pero son los efectos a largo plazo los que más preocupan a los dermatólogos. La exposición solar repetida produce alteraciones moleculares en el genoma celular, que el cuerpo solo repara parcialmente. Esta acumulación da como resultado, con los años, un envejecimiento cutáneo acelerado, la aparición de manchas de la edad y, sobre todo, un mayor riesgo de cáncer de piel, ya sean carcinomas o melanomas, siendo estos últimos los más agresivos.

El concepto de "capital solar"

Para comprender mejor las precauciones necesarias, los dermatólogos utilizan una metáfora reveladora: la del "capital solar", comparable a un permiso de conducir por puntos. Cada persona nace con una cantidad limitada de este capital, que no se puede reponer. Cada exposición sin protección lo disminuye. De ahí la importancia de conservar este capital a lo largo de la vida y de extremar las precauciones si se tiene la piel clara o se está expuesto a la luz solar intensa. Esta lógica nos indica que debemos considerar la protección solar no solo durante las vacaciones, sino también en nuestra vida diaria.

Lo primero que debes hacer es conocer tu fototipo.

Para elegir la protección adecuada, es fundamental identificar tu fototipo, es decir, la sensibilidad natural de tu piel al sol.

El fototipo I corresponde a una piel muy clara, a veces cubierta de pecas, acompañada de cabello rojo: estas personas se queman sistemáticamente con el sol.

El fototipo II se refiere a la piel clara con cabello rubio veneciano o castaño rojizo, que a menudo se enrojece pero puede broncearse.

El fototipo III incluye la piel clara que solo se enrojece en caso de exposición intensa.

El fototipo IV se refiere a la piel oscura, que rara vez se quema con el sol. Cuanto menor sea el fototipo, mayor será la necesidad de protección.

Buenas prácticas para la fotoprotección

Conocer tu piel es un buen punto de partida, pero adoptar los hábitos diarios adecuados es lo que marca la diferencia.

Los dermatólogos recomiendan encarecidamente evitar toda exposición entre el mediodía y las 4 de la tarde, el período durante el cual la luz solar es más intensa y más dañina.

Cuando se está al aire libre, lo mejor es permanecer a la sombra, ya sea natural (bajo un árbol) o artificial (bajo una sombrilla).

La ropa de protección también desempeña un papel vital: un sombrero de ala ancha, gafas de sol y ropa con protección UV constituyen la primera línea de defensa.

Además, en las zonas expuestas, se debe aplicar regularmente un producto de protección solar adecuado.

Elegir el producto adecuado en función de la exposición

Desde 2006, los protectores solares se clasifican en cuatro categorías según su FPS: bajo (FPS 6 a 14), medio (15 a 29), alto (30 a 50) y muy alto (50+). La elección depende de tu tipo de piel y la intensidad de la exposición solar. Para exposiciones extremas (glaciares, trópicos, largos días en la playa), se recomienda una protección muy alta, especialmente para pieles claras. Ten en cuenta que el nivel de protección disminuye significativamente si se aplica una cantidad insuficiente; por lo tanto, aplícalo generosamente y vuelve a aplicarlo cada dos horas, así como después de nadar o sudar mucho.

Atención especial a los niños

La protección solar infantil requiere especial atención. Su piel, más frágil, es más susceptible a sufrir daños permanentes. Es fundamental respetar estrictamente los tiempos de exposición al sol y usar ropa protectora adecuada. Los dermatólogos recomiendan usar protectores solares minerales, que se toleran mejor y ofrecen mayor protección para la piel delicada. También es importante recordar que el uso de protector solar, incluso uno de alta protección, nunca debe fomentar la exposición prolongada al sol.

Preservar las defensas naturales de la piel contra el sol implica, ante todo, adoptar un enfoque consciente y sostenible respecto a la exposición solar. Combinando el conocimiento de la propia piel, las prácticas de protección solar y los productos adecuados, todos podemos disfrutar del sol de forma segura. Según los dermatólogos, la prioridad debe ser una protección integral y bien pensada, aplicada durante todo el año.