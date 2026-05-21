"Women looksmaxxing", la tendencia de belleza entre las mujeres jóvenes que está causando preocupación.

Transformaciones, rutinas de cuidado facial exhaustivas, obsesión por el "rostro perfecto"... En los últimos meses, una nueva palabra ha inundado TikTok y las redes sociales: "women looksmaxxing". Detrás de este término de sonido casi futurista se esconde una tendencia muy real que impulsa a algunas jóvenes a optimizar su apariencia hasta el más mínimo detalle. Y si bien cuidarse puede ser positivo, esta búsqueda de la perfección está empezando a plantear serias dudas.

Una tendencia que se originó en internet.

El término "looksmaxxing" proviene de la contracción inglesa de "looks" (apariencia) y "maximizing" (maximizar). ¿La idea? Convertirse en la versión más atractiva posible de uno mismo mediante la acumulación de técnicas de belleza, ejercicio o estética. Originalmente, este fenómeno circulaba principalmente en comunidades masculinas en línea. Hoy en día, su contraparte femenina está en auge en las redes sociales, sobre todo entre adolescentes y mujeres jóvenes.

Cuando la belleza se convierte en un "proyecto"

El principio de "lookmaxxing femenino" se basa en la mejora continua: rutinas de cuidado de la piel ultraprecisas, asesoramiento nutricional, ejercicios para "esculpir" el rostro, maquillaje estratégico, cuidado intensivo del cabello y procedimientos cosméticos cada vez más comunes. Cada detalle del cuerpo se convierte en un "proyecto de optimización".

En TikTok, los vídeos relacionados con este fenómeno suelen prometer un espectacular "antes y después". Algunos creadores de contenido comparten interminables listas de hábitos supuestamente diseñados para hacerlos más atractivos: mejor postura, dientes más blancos, piel de porcelana, cejas perfectamente definidas o incluso la reducción de imperfecciones faciales. Este enfoque a veces transforma el bienestar en una auténtica búsqueda de la perfección estética.

Estándares que son cada vez más difíciles de alcanzar

El problema, según muchos expertos, radica en que esta tendencia suele basarse en estándares poco realistas. Los filtros, el retoque fotográfico y los algoritmos crean una impresión de perfección constante, difícil de alcanzar en la vida real. Como resultado, algunas jóvenes desarrollan una relación más rígida con su imagen, con la sensación de que siempre tienen que "corregir" algo.

Lo que también resulta preocupante es la dimensión psicológica de este fenómeno. Compararse constantemente con modelos ultraperfectos puede minar rápidamente la autoestima. La belleza deja de ser un espacio de expresión personal para convertirse en una búsqueda interminable de un ideal impuesto. Y en las redes sociales, esta presión puede convertirse rápidamente en algo cotidiano.

Ante el fenómeno de la obsesión por mejorar la apariencia femenina, cada vez son más las voces que reclaman un enfoque más matizado en el discurso sobre la belleza en línea. Un rostro no necesita estar "optimizado" para tener valor, y la autoestima nunca debería depender de un algoritmo o una tendencia viral. Cuidarse es perfectamente normal; sin embargo, el peligro surge cuando la apariencia se convierte en una fuente constante de ansiedad o en una necesidad de validación.