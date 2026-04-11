Maquillaje "bronceado": la tendencia de belleza que dominará la primavera de 2026.

Constituir
Léa Michel
@diko_lyubima / Instagram

Bronceado playero, piel dorada y luminosidad natural: el maquillaje con efecto "besado por el sol" está por todas partes esta primavera de 2026. Inspirado en el brillo del sol sobre la piel, este look resulta atractivo por su frescura y sencillez.

Una tez radiante fácilmente

La tendencia del bronceado natural se basa en una idea sencilla: realzar la piel sin transformarla. No se trata de disimular, sino de resaltar lo que ya está presente. En línea con el movimiento "la piel primero", se priorizan las texturas ligeras, como los sérums con color o las bases de maquillaje modulables. ¿El objetivo? Dejar que la textura natural de la piel se vea con sus matices, su vitalidad y su luminosidad.

Para recrear este efecto bronceado, se aplica bronceador en las zonas que el sol ilumina naturalmente: la parte superior de los pómulos, el puente de la nariz, las sienes y la frente. A continuación, un rubor en tonos melocotón o rosa ilumina la tez para un brillo saludable instantáneo. Las texturas en crema o líquidas son especialmente populares porque se funden perfectamente con la piel y proporcionan un acabado suave.

Toques de luz bien colocados

Otro elemento clave de este look es la luz. El iluminador se usa con moderación para capturar la luz y crear ese efecto de piel bronceada. Se prefieren los tonos dorados, champán o ligeramente cobrizos para añadir calidez sin que parezca artificial. Algunas personas también optan por añadir lunares falsos, un truco popularizado en las redes sociales para realzar la ilusión de una piel bronceada de forma natural.

Un aspecto cálido y sutil.

En cuanto a los ojos, la tendencia sigue siendo la ligereza. El maquillaje "besado por el sol" se decanta por tonos cálidos como el bronce, el terracota o el beige dorado, que aportan profundidad sin perder naturalidad. Una simple máscara de pestañas alargadora suele ser suficiente para realzar la mirada. El delineador se vuelve opcional: todo está pensado para mantener un equilibrio armonioso sin que resulte recargado. ¿El resultado? Una mirada luminosa y suave que complementa el resto del rostro.

Labios frescos y naturales

Para completar este look primaveral, los labios se adornan con texturas brillantes o satinadas. Los brillos y bálsamos labiales con color son los protagonistas del momento. Los tonos se mantienen cercanos al color natural de los labios: rosa, nude cálido o melocotón. Una vez más, la idea es realzar sin enmascarar, de forma ligera y cómoda.

Una tendencia… pero no una obligación.

La razón por la que el maquillaje con efecto bronceado es tan popular es porque se adapta fácilmente a todos los tonos de piel y preferencias. Puedes ajustarlo, intensificarlo o simplificarlo para que se ajuste a tu estilo. También es fundamental recordar que no necesitas usar maquillaje para lograr este look radiante. El maquillaje puede ser divertido, placentero y una forma de expresarte; nunca una obligación. A algunas personas les encanta usar maquillaje, otras prefieren lucir su piel al natural, y todas las opciones son perfectamente válidas.

En definitiva, la tendencia del bronceado natural celebra, sobre todo, la luminosidad. Esa que puedes realzar... o simplemente dejar que exista. Tanto si optas por un brillo cuidadosamente diseñado como por un look natural, tu piel merece ser vista, respetada y valorada tal como es.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
"Tightlining": este método minimalista para un look "más intenso"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Tightlining": este método minimalista para un look "más intenso"

En el mundo del maquillaje, algunas técnicas priorizan la sutileza sobre los efectos dramáticos. El delineado de ojos...

"Pestañas de gacela": el truco de la máscara de pestañas que puede hacer que tus ojos parezcan más grandes de forma natural.

¿Quieres un maquillaje que realce tus ojos? La tendencia de los ojos grandes y expresivos está causando furor....

"Labios difuminados": la tendencia de maquillaje que da un efecto de labios borrosos.

¿Buscas un maquillaje elegante sin un efecto demasiado dramático? La tendencia de los labios difuminados podría ser justo...

Estos errores de maquillaje se notan especialmente a la luz del día.

Puedes pasar horas perfeccionando tu maquillaje… y, sin embargo, todo puede cambiar al salir a la calle. La...

Las cejas decoloradas vuelven a estar de moda: Adriana Karembeu y Kylie Jenner se suman a la tendencia.

Tras haber sido relegadas a las pasarelas, las cejas decoloradas están regresando al mundo de la belleza. En...

Más rápido y económico que el esmalte de uñas tradicional: el método de manicura cada vez más popular

¿Quieres unas uñas brillantes sin tener que dedicarles una hora entera? Una nueva tendencia de belleza simplifica las...