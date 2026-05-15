Estos tatuajes brillantes que luce Zara Larsson podrían convertirse en la tendencia de belleza del verano de 2026.

Mariposas brillantes revolotean sobre una espalda bronceada y pululan por la parte superior. Este detalle elegante, que recuerda a la época de las pulseras de la amistad y los reproductores de MP3, empieza a adornar cuerpos por doquier con la llegada del verano. La cantante Zara Larsson es la impulsora de este movimiento estético nostálgico que busca iluminar las siluetas. Estos tatuajes de pedrería son suficientes para complementar un atuendo por sí solos. Es hora de redescubrir el arte de los tatuajes temporales.

Joyería corporal resucitada de la década de 2000

Los diamantes de imitación y otras pequeñas joyas han reinado durante mucho tiempo en los rostros. Aplicados en el rabillo del ojo o bajo la ceja para festivales u ocasiones especiales, ahora se atreven a ir más allá y ya no se limitan al párpado. Ahora cruzan la mandíbula para adornar el cuerpo y conquistar otras zonas anatómicas, anhelando seguridad en sí mismos. Una tortuga azulada incrustada en la parte baja de la espalda, arabescos plateados grabados en la base de las clavículas, o flores de tiare tridimensionales ancladas en el brazo como gemas engastadas.

Con estas imágenes impactantes y maquillaje aerografiado, el mundo entero parece haberse congelado en los 2000. Sobre todo porque estos tatuajes brillantes asoman por debajo de pantalones de tiro bajo y blusas coloridas con la espalda descubierta. No, no has cruzado una línea temporal ni has viajado al pasado, aunque las tendencias actuales puedan sugerir un regreso a épocas pasadas.

Más allá del maquillaje de estrella del pop o los acabados brillantes, estos tatuajes, que bien podrían ser el logo de Winx, tienen un cierto valor sentimental. Evocan todo un universo de imágenes: casetes, teléfonos plegables, perfumes empalagosos, esmalte de uñas agrietado. En aquella época, que nos trae a la mente la sensación de "las cosas eran mejores antes", pegábamos estas exquisitas pegatinas por todas partes, desde nuestras agendas hasta nuestras radios. Nos tomábamos la expresión "darle brillo a la vida" al pie de la letra. Y el cuerpo no se libró de esta manía por el brillo. Estos tatuajes efímeros, que consisten en esparcir polvo iridiscente con plantillas, están volviendo a ponerse de moda en el mundo de la belleza.

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La cantante Zara Larsson revive este brillante ritual.

Si los soles dorados vuelven a adornar brazos y los delfines salpican sus destellos sobre los hombros, es en parte gracias a la icónica Zara Larsson. La musa escandinava, que se había alejado de los focos y los auriculares durante un tiempo, ha regresado triunfalmente al mundo de la música. Siempre fiel a su visión artística de principios de los 2000, encarna la esencia del verano y de la década del 2000.

En cada aparición, opta por materiales que captan la luz: satén, lentejuelas, metal, telas transparentes, pedrería y, a veces, látex. Esto crea un look luminoso, casi de "estrella del pop cromada". El tatuaje brillante, por lo tanto, es perfectamente coherente con su estilo característico. Tiene todo el sentido del mundo con su identidad mitad tropical, mitad retro. Durante su gira estadounidense, acertadamente llamada Midnight Sun, mostró oficialmente este toque de belleza onírica. Marcó la pauta con mariposas plateadas que seguían el recorrido de su columna vertebral. Y no hace falta buscar inspiración en Pinterest. La cuenta de Instagram de la cantante, con sus éxitos adictivos, es un verdadero tesoro de inspiración.

Un estampado de leopardo rosa grabado en las zonas erógenas del cuerpo, o un sol XXL dibujado en lugar de un colgante: la mujer que popularizó el curioso "vestido iPod" rebosa fantasía. Si bien las lentejuelas no adornan sus telas, se hacen notar en otro lugar, en el centro mismo de su piel.

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Técnicas para crear una silueta con cuentas como un experto.

Estos tatuajes de purpurina, que reflejan los rayos del sol y dejan una huella mágica en la piel, son una alternativa divina a las cadenas corporales y la joyería tradicional. Para lograr el mismo resultado profesional y natural que Zara Larsson, embajadora de una moda más vibrante y desenfadada, sin duda necesitarás perfeccionar tus habilidades y armarte de paciencia. No es como los famosos Blopens de nuestra infancia, donde tenías que esforzarte al máximo durante unos segundos para ver aparecer el diseño.

Para recrear este efecto de joyería directamente sobre la piel, existen varias opciones. La más sencilla consiste en usar plantillas adhesivas diseñadas específicamente para arte corporal, aplicadas sobre piel limpia y completamente seca. A continuación, simplemente se aplica un adhesivo cosmético invisible y se colocan suavemente purpurina suelta o microdiamantes sobre la plantilla con un pincel plano. Una vez retirada la plantilla, el diseño se ve nítido y definido, como si estuviera grabado directamente sobre la piel.

Quienes tengan talento para ello también pueden probar el dibujo a mano alzada con delineador de ojos brillante o pegamento para pedrería aplicado con un pincel fino. Mariposas delicadas en la parte baja de la espalda, constelaciones en los hombros, motivos florales a lo largo de las clavículas o un sol estilizado en el ombligo: todo vale. La idea no es lograr una precisión quirúrgica, sino crear un detalle luminoso que llame la atención en cuanto un rayo de sol ilumine la figura.

En definitiva, esta tendencia anuncia un regreso a una belleza más espontánea, menos sofisticada, casi infantil. Una belleza que abraza la alegría, la fantasía y el derroche desenfadado. Tras temporadas dominadas por el minimalismo y las rutinas meticulosamente planificadas, estos tatuajes brillantes nos recuerdan que, en verano, el estilo también puede ser una forma de recreación.