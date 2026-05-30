Este cosmético estrella del verano está dividiendo a los especialistas.

Aunque las extensiones de pestañas dominan muchos looks y reemplazan la máscara de pestañas tradicional, las puristas del maquillaje siguen confiando en las brochas con color. Quizás tú también seas fiel a este accesorio, lo que inevitablemente provoca algunas muecas frente al espejo. En verano, probablemente optes por alternativas resistentes al agua para evitar las ojeras. Malas noticias: este tipo de máscara, que supuestamente resiste la natación, el sudor y el calor, no es tan milagrosa como parece.

Máscara de pestañas resistente al agua: ¿un enemigo que debes desterrar de tu neceser de maquillaje?

Con el aumento gradual de las temperaturas, anunciando otro verano sofocante, quizás quieras cambiar tu máscara de pestañas habitual por una fórmula resistente al agua para mantener tus pestañas intactas a pesar de las salpicaduras de agua salada, el calor de las barbacoas o las fogatas, y los paseos a 35 °C (95 °F). Estas máscaras resistentes al agua son imprescindibles cuando el clima se torna tropical. Con esta capa negra impermeable, podrás disfrutar de tus actividades veraniegas sin riesgo de parecer un panda.

Para muchos, la máscara de pestañas resistente al agua es prácticamente el invento del siglo. Si solo pudieran conservar un producto de belleza para el verano , probablemente sería esta máscara multiusos. Sin embargo, esta herramienta de belleza "ideal para el verano", tan apreciada por quienes desean lucir impecables, también tiene sus desventajas. Sin duda, te ha sido muy útil y te ha salvado de las temidas manchas negras durante las fiestas de espuma en el camping y los largos días junto al agua. Pero la máscara de pestañas resistente al agua no está exenta de inconvenientes.

Un breve análisis de la máscara de pestañas resistente al agua: contiene ceras, polímeros filmógenos y siliconas hidrofóbicas que recubren las pestañas con una película resistente al agua, al calor y a la transpiración. Esta microbarrera es lo que le permite durar todo el verano. A menudo, la máscara de pestañas resistente al agua se refuerza con polivinilpirrolidona, un nombre científico casi impronunciable que define un ingrediente cancerígeno derivado del benceno y el mercurio. Si bien esta máscara de pestañas aparentemente revolucionaria hace que el maquillaje sea seguro, pone en riesgo los ojos. Irritación, sequedad ocular, obstrucción de las glándulas sebáceas: la Dra. Alexa Hecht enumera sus efectos nocivos en las páginas de Femme Actuelle .

¿Qué precauciones se deben tomar para usarlo sin dañar los ojos?

Más allá de sus ingredientes cuestionables, a menudo la antítesis de la belleza "ecológica y consciente", la máscara de pestañas resistente al agua es tenaz. Está diseñada para soportar cualquier prueba, incluso el desmaquillado. Es imposible eliminarla solo con un disco de algodón y desmaquillante . Hay que intentarlo varias veces para limpiar los ojos. Y, lógicamente, cuanto más se frota, más se debilitan las pestañas.

Entonces, ¿deberíamos renunciar a este imprescindible del verano? No necesariamente. El médico recomienda espaciar su uso para que tus ojos descansen. Para disfrutar de esta máscara de pestañas de larga duración sin sufrir las consecuencias mientras te relajas en tumbonas y bajo las palmeras, opta por fórmulas orgánicas con listas de ingredientes cortas e informativas. Algunas evitan los petroquímicos y prefieren ingredientes naturales como la manteca de karité, las ceras vegetales o la vitamina E.

Mantener las pestañas en su estado natural, un mensaje que se echa de menos en verano.

El verano es conocido por ser un periodo difícil para maquillarse. Sin embargo, en las redes sociales, las nuevas musas, atrapadas en estas pantallas pixeladas, no dudan en usar cremas con color, brillos labiales rosados y sombras de ojos con purpurina, incluso en la arena caliente. Llevan sus neceseres de maquillaje hasta la piscina para retocarse los polvos entre chapuzón y chapuzón. E incluso aquellas que parecen tener un "brillo natural" han ido al baño para lograr ese aspecto radiante.

Sin embargo, los dermatólogos son categóricos: maquillarse en la playa o con un calor sofocante no es una buena idea. Si bien la máscara de pestañas resistente al agua es sin duda útil para ocasiones especiales, no debería ser un requisito, sino una opción práctica. Y si el verano nos enseña algo, es a simplificar nuestras rutinas, en lugar de complicarlas a toda costa.

¿Y si la verdadera libertad veraniega consistiera simplemente en mirarse al espejo sin exigencias, sin intentar mantener una imagen? Dejar que el rostro respire es ofrecerle lo que el verano promete ser más preciado: un poco de suavidad, naturalidad y el derecho a ser uno mismo, sin ningún esfuerzo en particular.