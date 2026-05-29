"Imposible apartar la vista": una tendencia de maquillaje está cautivando a los usuarios de internet.

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Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

¿Y si el morado se convirtiera en el color protagonista de tu próximo maquillaje? En Instagram, un look repleto de tonos malva está causando furor en internet y ya ha conquistado a miles de usuarios.

Alicia Breuer impone su "mirada violeta".

Todo comenzó con una serie de fotos publicadas en Instagram por la creadora de contenido Alicia Breuer. En ellas, lucía un maquillaje de ojos completamente en tonos morados, acompañado de un mensaje claro: este "look morado" se había convertido en su maquillaje de ojos favorito. Su entusiasmo fue contagioso, y la publicación cautivó de inmediato a sus seguidores, quienes se alegraron al verla experimentar con una paleta tan atrevida.

Un degradado malva tan intenso como luminoso.

¿El secreto de este look? Una sombra de ojos morado ciruela, aplicada en el párpado y luego difuminada con maestría alrededor del ojo, incluso bajo la línea de las pestañas inferiores. El resultado: un cautivador y sensual efecto ahumado que agranda la mirada y le otorga una profundidad magnética. Para equilibrar esta intensidad, el resto del maquillaje se mantiene luminoso y natural: una tez fresca y radiante, labios brillantes en un tono nude rosado, cejas definidas y una melena castaña voluminosa y con un toque desenfadado. El morado también tiene la ventaja de iluminar todos los tonos de piel y realzar la mirada, especialmente en ojos claros, verdes o color avellana. Suficiente para destronar al tradicional ahumado negro.

Los usuarios de Internet están encantados.

Como era de esperar, el look provocó una avalancha de reacciones de admiración. En los comentarios, muchos usuarios confesaron que era simplemente "imposible apartar la vista", elogiando el maquillaje por ser atrevido y favorecedor. Muchos ya prometen recrearlo, demostrando que un simple color puede transformar un rostro y revivir una tendencia.

Con su "look púrpura", Alicia Breuer crea uno de los looks de maquillaje más inspiradores del momento y confirma el gran regreso de los tonos malva a nuestros kits de belleza.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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