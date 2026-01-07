¿Piel seca en invierno? Descubre la técnica que hace maravillas.

En pleno invierno, el frío ataca la piel y deja marcas visibles en la epidermis. Con las temperaturas actuales, puede que hayas duplicado tu crema hidratante. Sin embargo, existe un protector cutáneo mejor, y su nombre seguro te suena. Se trata de la vaselina, el ingrediente clave del slugging, una práctica de belleza de moda.

¿Qué es exactamente el slugging?

Desde la llegada del frío y la repentina bajada de temperaturas, sin duda has optimizado tu rutina de belleza y redoblado tus esfuerzos en el cuidado de la piel frente al espejo. Tu piel es la primera víctima del invierno, y no necesitas una lupa para ver los daños. Enrojecimiento, sequedad aparente, descamación: las señales son inconfundibles. Tu piel está en estado crítico, y ni siquiera las cremas más nutritivas del mercado parecen ser suficientes para salvarla.

Y no te desesperes, el slugging podría acabar con tus problemas de piel y ofrecerte un bienestar duradero. Este término de la jerga de belleza, que se refiere a la "inundación de la piel" y al "cubrimiento de rubor", y que solo entienden las personas bilingües, proviene de la palabra "slug" (babosa). No te preocupes, la idea no es poner estas criaturas viscosas en tu cara y dejar que creen una máscara pegajosa. El slugging utiliza un ingrediente conocido, típico de los remedios tradicionales.

Se trata de vaselina, una crema versátil con la ventaja de ser rica en vitaminas A y E, las principales fuentes de confort para la piel. Es un excelente remedio para la piel seca y deshidratada. Gracias a su textura naturalmente rica, también se usa a menudo para quemaduras o irritaciones.

Un gesto de belleza de Corea

El sluggling se originó en Corea, un territorio considerado el paraíso cosmético y fuente de inspiración para los amantes de la belleza de todo el mundo. Esta parte del mundo, relativamente desconocida hace unos años, se ha convertido en el centro de todas las conversaciones estéticas. Las mujeres coreanas son consideradas ejemplos ejemplares; su piel impecable es testimonio de su experiencia y su inagotable conocimiento del cuidado de la piel. Tras popularizar las capas, las mascarillas de tela y la doble limpieza, ahora nos están convenciendo del sluggling.

Mientras que en Europa la vaselina se usa mayormente ocasionalmente, en el mundo de la K-Beauty es omnipresente. Los TikToks de demostración lo atestiguan. Las adictas a la belleza se untan con vaselina y comparten consejos sobre cómo usarla. Usada como cataplasma para iluminar la tez, como tratamiento nocturno para una tez radiante al despertar o como contorno de ojos para una mirada fresca, la vaselina es una poción subestimada.

Lo que piensan los dermatólogos

La vaselina, también conocida por el poco favorecedor apodo de "vaselina original", suena a primera vista menos atractiva. Sin embargo, aunque el producto no sea tan natural y auténtico como el aloe vera o la manteca de karité , se somete a un riguroso proceso de purificación antes de llegar a tu neceser. Tranquilos, no tiene nada que ver con el combustible para coches. Incluso los dermatólogos la elogian.

En una entrevista con el medio de comunicación Byrdie , la Dra. Landriscina explica los beneficios de la vaselina. "Actúa como una señal que le indica a la piel que produzca más lípidos intercelulares. Crea una barrera que protege la piel y evita que la humedad se escape".

La vaselina, ingrediente clave para combatir la slugging, no sustituye tu rutina habitual de cuidado de la piel. No sustituye a tu crema hidratante básica. Es más bien un refuerzo bienvenido durante el invierno, una estación especialmente dura para la piel. Y esta técnica coreana no es apta para todo tipo de piel. La vaselina no tiene en cuenta las necesidades específicas de cada tipo de piel. Su efecto oclusivo y su consistencia aceitosa pueden ser más perjudiciales que beneficiosas para las pieles con tendencia acneica.