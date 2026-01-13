Se supone que hidrata, pero esta acción en realidad debilita los labios.

En invierno, los labios se agrietan por el frío. Se vuelven ásperos y se adhieren al brillo labial y otros productos con color. Para protegerlos y mantenerlos suaves, quizás te apliques bálsamo labial. Es casi un gesto automático: la barra, tu remedio de primeros auxilios, se aplica en los labios innumerables veces. Sin embargo, este reflejo de belleza perpetúa el problema en lugar de solucionarlo.

Bálsamo labial, sí, pero con moderación.

El invierno deja su huella visible. Erosiona la piel y altera la apariencia de los labios, que se sienten ásperos al tacto y se agrietan dolorosamente. Esta sequedad, además de ser incómoda para los besos matutinos y arruinar los intentos de coquetear con un labial nude, es la carga estética del invierno. Un breve recordatorio anatómico: mientras que la piel del rostro puede tener hasta 16 capas celulares, la de los labios solo tiene entre 3 y 5. Así que te dices a ti misma que puedes excederte un poco con el bálsamo labial. Es como una varita mágica de bolsillo.

Te lo aplicas frenéticamente en los labios, pensando que estás reparando el daño causado por el frío. Lo sacas del bolso, como un arma formidable contra las bajas temperaturas. Este bálsamo labial te besa la boca con más frecuencia que los labios de tu pareja. Tanto que se te acaba en menos de un mes. Es casi una adicción cosmética. Sin embargo, este bálsamo labial, que literalmente se convierte en una extensión de tus dedos en invierno, no siempre tiene el efecto deseado e incluso puede no cumplir su promesa de confort.

En las páginas del periódico 20 Minutes , los dermatólogos advierten contra ciertas fórmulas demasiado oclusivas y grasosas para los labios, en particular las que contienen vaselina, parafina o petrolato. En lugar de nutrir y proteger los labios adecuadamente, crean una barrera artificial y alteran la función natural de la piel. Es más un tratamiento placebo que un remedio real.

Aceites vegetales, los mejores amigos de los labios secos

Aplicarse bálsamo labial todo el día no es precisamente un acto de delicadeza. Es un mal hábito. Pero no te quedarás de brazos cruzados viendo cómo este desastre se desata en tu rostro y descuidarás tus labios en tu rutina de cuidado de la piel . Los expertos recomiendan alternativas más saludables, cortesía de la Madre Naturaleza. Para unos labios sedosos y un maquillaje impecable, sugieren productos con manteca de karité o de cacao, glicerina o enriquecidos con ceramidas.

También ensalzan las virtudes de los aceites vegetales, comprobadas desde hace mucho tiempo en nuestros baños. Para unos labios sanos, puedes probar el aceite de jojoba, ricino o marula. A diferencia de las fórmulas químicas, hidratan la piel sin asfixiarla. También señalan algunas señales de alerta en el pasillo de belleza. Según ellos, los bálsamos mentolados, perfumados y con brillo son más trucos de marketing que soluciones a los problemas de la piel.

Estos otros consejos de belleza que salvan el día en invierno

Mantener los labios sanos en pleno invierno requiere dedicación. Aplicar bálsamo labial en barra diez veces al día no cura el resfriado. Este truco de belleza, el mantra de las chicas cool con Uggs y chaquetas acolchadas de diseñador, no ofrece ningún beneficio real para la piel. Claro, puede que esté de moda aplicar bálsamo labial Rhode, pero tus labios estarán muy nutridos.

En invierno, una rutina labial realmente efectiva se puede crear con algunos productos clave. Empieza con un exfoliante suave una o dos veces por semana, como Fresh Sugar Lip Polish o Lush Lip Scrub, para eliminar las células muertas. Después, hidrata y repara a diario con un bálsamo nutritivo como CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair o Burt's Bees para uso diurno. Finalmente, por la noche, opta por un tratamiento intensivo como Laneige Lip Sleeping Mask o Summer Fridays Lip Butter Balm para nutrir tus labios en profundidad durante la noche.

Antes de salir, usa un bálsamo labial con FPS como EltaMD UV Lip Balm o Supergoop! Lipscreen. Además, ayuda a proteger los labios del viento, el frío y los rayos UV , para que se mantengan cómodos durante todo el invierno.

Aplicar bálsamo labial a cada segundo es una pérdida de tiempo. Es mejor hacerlo menos, pero mejor. Es una filosofía de belleza que funciona, sin importar la zona que mimes.