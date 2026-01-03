Se aplica matcha en la cara y su piel brilla con salud.

El matcha, la bebida favorita de las "chicas limpias", rivaliza con el café y colorea cada taza. Un verdadero elixir de juventud, esta bebida verdosa, a veces adorada, a veces detestada, es más para nuestras papilas gustativas que para nuestra piel. Aunque el matcha nos mima desde dentro, rara vez se usa en rutinas de belleza y mascarillas caseras. El matcha migra de las tazas a la piel para darte una luminosidad incomparable. Es un ingrediente de belleza subestimado. Una creadora de contenido decidió cambiar eso incorporándolo a su rutina de cuidado facial.

Matcha, un ingrediente de belleza popular

Matcha, una palabra en boca de todos. Una bebida instagrameable, capturada desde todos los ángulos y preparada con reverencia en las paredes de las cafeterías, el matcha está cosechando elogios. Y no solo de la élite parisina que busca contenido para sus historias. Si bien el matcha ya se ha consolidado en las tazas, este polvo verde, un verdadero regalo de la naturaleza, también se está abriendo camino en las recetas de belleza. Ingrediente clave en las galletas y pasteles marmolados de moda, el matcha está migrando del armario de la cocina al baño para mimar la piel.

En lugar de diluir el matcha en leche de avena y consumirlo por vía oral como el resto del mundo, la creadora de contenido @ tenisha.ward lo usó como base para su mascarilla de belleza. Y su piel lo regocijó. En un video que acumuló más de 420,000 visualizaciones, esta probadora habitual demuestra un uso completamente diferente del matcha: su aplicación tópica. Lo mezcla con miel y agua, y luego se aplica esta pasta verdosa en el rostro. Tras lucir como una marciana durante cinco minutos, su piel luce una luminosidad que ninguna crema podría replicar.

Aplicado en el rostro, el matcha actúa como un tratamiento integral: ayuda a la piel a recuperar su luminosidad, a lucir más uniforme y a defenderse mejor de las agresiones externas. Un auténtico estímulo para las pieles apagadas o cansadas. Una excelente noticia para quienes no les gusta el sabor del matcha.

Un polvo verde que revela un resplandor natural.

El matcha es un superingrediente muy conocido. Tiene potencial en tus recetas de belleza caseras y es un excelente nutriente para la piel apagada y deshidratada por el sol. Lo que lo hace especialmente atractivo es su capacidad para revitalizar la luminosidad sin efectos artificiales. Da la sensación de haber aplicado un iluminador sin ningún tipo de magia cosmética.

¿Cómo? Gracias a su alto contenido en antioxidantes. Ayuda a la piel a combatir el estrés oxidativo, responsable de una tez apagada y sin luminosidad. La clorofila, por su parte, es conocida por su suave efecto purificante, ideal para pieles apagadas o congestionadas.

El resultado: la tez luce más fresca y uniforme, como reequilibrada. Un brillo sutil pero perceptible que permite adoptar con suavidad el look "sin maquillaje". Esta mascarilla de matcha, con su delicioso tono herbáceo, también tiene un efecto desintoxicante, muy bienvenido después de los excesos navideños.

Un aliado calmante para pieles sensibles

A diferencia de algunos polvos o mascarillas exfoliantes muy activos, el matcha es sorprendentemente suave. Aunque a veces puede tener un sabor ligeramente amargo, se siente increíblemente suave en la piel. Suele ser adecuado para pieles sensibles o con tendencia a las rojeces, gracias sobre todo a sus propiedades calmantes. Aplicado como mascarilla, ayuda a la piel a asentarse, recuperar la comodidad y reducir la sensación de calor.

Esto también lo convierte en un tratamiento popular durante periodos de estrés , fatiga o cambios de estación, cuando la piel se vuelve más reactiva. ¿Para qué complicarse si se puede simplificar? El matcha, un tesoro aún poco explorado en la industria cosmética, es la esencia de las pociones de belleza más efectivas. Mézclalo a tu gusto en el lavabo.

Otras recetas de belleza con matcha

Para los puristas del matcha, este preciado polvo se reserva exclusivamente para el ritual del té. Sin embargo, sería una pena confinarlo a la cerámica artesanal y no disfrutar de sus beneficios de otras maneras.

El matcha se presta a muchas variaciones según las necesidades de la piel. Mezclado con miel, se convierte en una mascarilla reconfortante y radiante, perfecta para pieles con falta de suavidad. Combinado con yogur natural o aloe vera, ofrece un tratamiento fresco y calmante, ideal después de un día ajetreado o de la exposición al frío. Para quienes prefieren texturas más ricas, el matcha también se puede combinar con unas gotas de un aceite vegetal ligero, como el de jojoba, para obtener una mascarilla nutritiva sin residuos grasos.

Incluso tu cabello puede disfrutar de esta locura del matcha. Si tienes el cabello graso, un champú Green Avalanche podría ser más efectivo que el champú seco. Para crear esta mezcla capilar, tan prometedora como las flores de pétalos dorados de Rapunzel, mezcla maicena, cacao en polvo, aceite esencial de romero y un toque de té matcha. Aplícalo en las raíces con una brocha.

El matcha, poco común en vasos de cartón y pasteles virales, tiene un futuro brillante frente al espejo. Más que un simple tratamiento para mejorar la piel, es pura vitalidad.