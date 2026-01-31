La patata como corrector: el truco natural que funciona

Si bien existen numerosos sérums de alto rendimiento y cremas de vanguardia en el mercado del cuidado de la piel, algunas adictas a la belleza prefieren alternativas más naturales. Este es el caso de esta creadora de contenido, que cambia su corrector en barra por una rodaja de patata para descongestionar su piel. Esta verdura rica en almidón, normalmente reservada para deliciosos gratinados, nutre la piel y proporciona un toque de belleza rápido y sencillo.

Por qué las patatas ayudan con las ojeras

Deja de buscar tu corrector en las tiendas de belleza y ¡empieza a buscarlo en el supermercado! La patata, esa verdura rica en almidón que se usa a menudo para las patatas fritas y que da cuerpo a los platos de invierno, rivaliza incluso con los correctores más sofisticados de los neceseres y se está abriendo paso de la cocina al baño. Este ingrediente económico, un básico de la raclette en pleno invierno y un complemento ideal para la fondue, tiene beneficios que van mucho más allá de la mesa.

Así lo demuestra un vídeo de la creadora de contenido @monamakeupdoll . Esta joven, que practica una rutina de belleza bastante experimental y soluciona todos sus problemas de piel con las maravillas jugosas , frondosas y frutales de su cocina, se coloca gajos de patata bajo los ojos, y eso es todo lo que necesita para darle un aspecto fresco. Si bien hasta ahora nos han recetado principalmente rodajas de pepino para mimar el contorno de ojos, las patatas también se pueden usar allí.

Las patatas crudas contienen almidón, vitamina C, potasio y enzimas naturales. Esta combinación les confiere un efecto calmante y ligeramente descongestionante. Como resultado, pueden ayudar a reducir la hinchazón y a iluminar el contorno de ojos.

Su efecto refrescante también es fundamental. El frío ayuda a contraer temporalmente los vasos sanguíneos, lo que puede reducir la hinchazón bajo los ojos. El almidón, por su parte, deja una sensación de suavidad en la piel, casi como un velo alisador natural. No es un corrector en el sentido tradicional del maquillaje, sino un tratamiento que prepara la piel, haciendo que la mirada luzca más descansada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mona Nasser (@monamakeupdoll)

Cómo usar la patata como “corrector natural”

El truco es sencillo, pero requiere un poco de delicadeza. Elige una patata cruda, bien lavada y pelada. Tienes dos opciones. La primera es cortar dos rodajas finas y colocarlas bajo los ojos, sobre la piel limpia, durante unos quince minutos. Tumbado, deja que actúe mientras respiras, escuchas un podcast o no haces absolutamente nada (y eso también sienta bien).

El segundo método, un poco más específico, consiste en rallar un trozo pequeño de patata y exprimir la pulpa con una compresa o paño limpio para extraer el jugo. Aplique el jugo con suaves toques en el contorno de ojos, evitando que entre en contacto con los ojos, y déjelo actuar unos minutos antes de enjuagar. En ambos casos, la piel suele lucir más fresca y luminosa, como si los ojos hubieran descansado unas horas.

La patata para dar la ilusión de tener la patata

Si bien la papa ya nos sorprende con su presentación para el cuidado de la vista, su potencial no termina ahí. Este modesto tubérculo esconde una gran cantidad de beneficios de belleza que harán que tu cocina parezca un pequeño laboratorio de cosméticos.

En la piel, su jugo se utiliza a menudo por su efecto calmante. Gracias a su agua rica en minerales y almidón, la patata puede calmar irritaciones leves y pasajeras y la sensación de calor, por ejemplo, tras la exposición al sol o al frío. Aplicada en una fina capa sobre el rostro (siempre sobre la piel limpia y durante un breve periodo de tiempo), deja la piel más suave y reconfortada.

Otro beneficio sorprendente es su efecto iluminador. La vitamina C que contiene ayuda a revitalizar visualmente las pieles apagadas. Algunas personas lo usan como loción casera, aplicando suavemente su jugo diluido en el rostro para dar a la piel cansada un aspecto más fresco. No es un tratamiento dermatológico, sino un pequeño truco para un brillo saludable que puede marcar la diferencia en los días en que el espejo no es tan amable.

Lo atractivo de este consejo reside en su sencillez. Nos recuerda que la belleza no solo se encuentra en los frascos de diseño, sino también en gestos intuitivos, casi domésticos. Usar una patata para cuidar los ojos es una forma de decir no a la idea de que siempre necesitas "más" para sentirte bien.